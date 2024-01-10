Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Uzay Ajansı paylaşımı: Gurur duy Türkiye

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece 01.11’de uluslararası uzay istasyonuna hareket edecek. Türkiye uzay ajansı TUA, bu misyonu konu alan reklam filmini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millî “Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Gurur Duy Türkiye!" cümleleriyle paylaştı.

Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı.



Gurur Duy Türkiye! 🇹🇷 pic.twitter.com/t9kAOFvjY2 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 10, 2024

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da “O İş bizde Gurur Duy Türkiye” notuyla paylaştığı film, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

Filmde astronot adaylığı başvurusunda bulunmak isteyen küçük bir kızın hikayesi anlatılıyor. TUA mühendisleri tarafından görüşmeye alınan ve dikkatle adaylığı değerlendirilen küçük kız, görüşme sonrası ABD’de karantinada olan Alper Gezeravcı ile tanışıyor. İkili arasında geçen diyalogda küçük kızın Alper Gezeravcı’ya mülakat yaptığı anlar yüzleri güldürüyor.

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Görüşmenin sonunda küçük kız, "Bu seferlik sen git diyerek" Alper Gezeravcı’ya onay veriyor.

Daha sonra ilk astronotumuz “Ama arkadaşlarına söyle bundan sonraki görevler için sana güveniyoruz” Türkiye’nin geleceği çocuk ve gençleri motive ediyor.

Baş rolde Zeynep karakterini Sinem Karaçoban’ın oynadığı filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü yaptı.