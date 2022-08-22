Bingöl'de narkoterör operasyonu; kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Genç ilçesi kırsalında narkoterör operasyonu gerçekleştirildiği kaydedildi. Operasyonda 5 tarlada; 92 bin 630 kök Hint keneviri, 35 kilo 600 gram esrar, 41 kilo 800 gram kenevir tohumu ve 3 bin 230 metre sulama hortumu ele geçirildiği belirtildi.