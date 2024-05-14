Apartman faresi kameraya yakalandı! Rahat tavırları dikkat çekti
Girdiği apartmanda katları dolaşarak kapı önüne bırakılan ayakkabıları ve değerli eşyaları çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
14.05.2024 - 11:09 |
İstanbul'un Ümraniye ilçesi, İstiklal Mahallesi'nde bulunan 12 katlı bir apartman dün gece hırsız şoku yaşadı. Saat 03.30 - 04.00 sıralarında apartmanın dış kapısını kırarak içeri giren hırsız, 48 dairenin bulunduğu binayı kat kat dolaşarak dairelerin önünde bulunan ayakkabı ve değerli eşyaları çaldı.
Yüzünü kapatarak kimliğini gizlemeye çalışan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Hırsızın rahat tavırları dikkat çekerken, olayla ilgili şikayetçi olunması üzerine harekete geçen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler inceleme başlattı.