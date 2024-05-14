Kafatası ve kemiklerin kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu kesinleşti!
Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ekonomist Korhan Berzeg, kaybolduktan günler sonra bulunan kemik parçalarının analizi ile öldüğü kesinleşti. dere çevresinde bulunan kafatası ve kemiklerinin adli tıp incelemesi tamamlandı. İki parça halinde bulunan kafatası ile 12 kemiğin Berzeg'e ait olduğu kesinleşti. Korhan Berzeg'in 12 kemik ve kafatası ölüm nedeninin belirlenmesinin ardından toprağa verileceği açıklandı.
• 14 Mayıs 2024 - 12:39 • Son Güncelleme:
• 14 Mayıs 2024 - 12:39 • Son Güncelleme: