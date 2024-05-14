EYT'den emekli oldu! 9 aylık maaşı geri istendi, emekliliği iptal edildi
EYT düzenlemesi ile binlerce kişi emeklilik hakkına sahip oldu. Birçok EYT'li ise çalışma hayatına devam etti. Düzenleme kapsamında emekli olmak isteyenlerin prim borçları ya da eksik prim günleri varsa ödemesi gerekiyor. Antalya'da EYT'den emekli olmak isteyen 46 yaşındaki çalışanın başına gelenler ise şaşkınlık yarattı. Emekliliği iptal edilip, 9 aylık maaşı geri istendi.
• 14 Mayıs 2024 - 11:06 • Son Güncelleme:
• 14 Mayıs 2024 - 11:06 • Son Güncelleme: