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Gündem EYT'den emekli oldu! 9 aylık maaşı geri istendi, emekliliği iptal edildi
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EYT'den emekli oldu! 9 aylık maaşı geri istendi, emekliliği iptal edildi

EYT düzenlemesi ile binlerce kişi emeklilik hakkına sahip oldu. Birçok EYT'li ise çalışma hayatına devam etti. Düzenleme kapsamında emekli olmak isteyenlerin prim borçları ya da eksik prim günleri varsa ödemesi gerekiyor. Antalya'da EYT'den emekli olmak isteyen 46 yaşındaki çalışanın başına gelenler ise şaşkınlık yarattı. Emekliliği iptal edilip, 9 aylık maaşı geri istendi.

• 14 Mayıs 2024 - 11:06 • Son Güncelleme:
• 14 Mayıs 2024 - 11:06 • Son Güncelleme:
1 EYTden emekli oldu 9 aylık maaşı geri istendi, emekliliği iptal edildi

Kepez ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Taner Baysal, bir otelde aşçılık yaparken, çıkan EYT düzenlemesi nedeniyle emekli olmak için geçen yıl mart ayında başvuruda bulundu.

2 EYTden emekli oldu 9 aylık maaşı geri istendi, emekliliği iptal edildi

Başvurusu kabul edilen Baysal, haziran ayından itibaren 7 bin 500 lira olan emekli maaşını almaya başladı. 9 ay boyunca emekli maaşı alan Baysal, mart ayında maaşı yatmayınca SGK’ya başvurdu.

3 EYTden emekli oldu 9 aylık maaşı geri istendi, emekliliği iptal edildi

Maaşının neden kesildiğini anlamaya çalışan Baysal’a, 1997 yılında tarım sigortası girişi olduğu ve 2 bin 500 lira borcu olduğu için maaşının kesildiği, bu nedenle yeniden emekliliğe başvurması gerektiği belirtildi.

4 EMEKLİ MAAŞINDAN KESİLECEĞİ SÖYLENDİ

EMEKLİ MAAŞINDAN KESİLECEĞİ SÖYLENDİ

Baysal, borcu ödeyip nisan ayında tekrar başvuru yaparak emekli oldu. Baysal’a, 9 ay boyunca ödenen toplam 101 bin liranın da her ay 2 bin 500 lira şeklinde emekli maaşından kesilerek tahsil edileceği söylendi.

5 ‘EMEKLİ OLUP OLMADIĞIMI BİLMİYORUM’

‘EMEKLİ OLUP OLMADIĞIMI BİLMİYORUM’

Taner Baysal, kendi sorumluluğu dışında yaşanan olaylardan dolayı bir anda borçlu çıktığını belirterek, “2023 mart ayında EYT düzenlemesiyle başvuru yapıp emekli oldum. 9 ay emekli maaşı aldım. Birkaç ay önce emekli maaşım bir anda kesildi. SGK’ya başvurup sorduğumda borcum olduğu söylendi. O borcu ödedim ancak o an emekli olup olmadığımı bilmiyordum, kafam çok karıştı. Bu durumu maaşım yatmayınca fark ettim. Bunun üzerine gidip görüşünce emekliliğimin iptal edildiğini öğrendim" dedi.

6 EYTden emekli oldu 9 aylık maaşı geri istendi, emekliliği iptal edildi

Mecburen çalışmaya devam ettiğini söyleyen Baysal, “1997 yılında tarım sigortasına kayıt yaptırmışım ancak ödeme yapılmamış.

7 EYTden emekli oldu 9 aylık maaşı geri istendi, emekliliği iptal edildi

Ancak 1 gün dahi sigortası gözükmüyor. Ben SSK’dan emekli oldum. Yine de onu ödedim ve ödediğimi bildirdim. Ancak yeniden emeklilik başvurusu yapmam gerektiği söylendi. Yaptım ve nisan ayından itibaren tekrar emekli olduğumu söylediler. Ancak bu kez 9 aydır aldığım maaşı, faiziyle 101 bin lira olarak geri istediler. Öncesinde 6 bin 150 günüm vardı, o zaman da emekliliği hak ediyordum" diye konuştu.