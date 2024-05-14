Uydu TÜRKSAT 6A’nın testleri tamamlandı! Bakan Uraloğlu canlı yayında uzaya gidiş tarihini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun CNN Türk’e yaptığı açıklamalar şu şekilde: “Biz uzaya uydumuzun dışında bir toz göndermememiz gerekir. Onun için biz temiz odadan geleceğiz, izole ortamda ürettiğimiz uyduyu uzayın temizliği için olması gereken bir önlem bu.

ABD’YE GİDECEK, YOLCULUK SIRASINDA HİJYEN DURUMUNU NASIL KORUYACAKSINIZ?

Biz uyduyu şu anda korumuş durumdayız. Dışındaki özel bir kaplama malzemesi biz onu artık korumuş durumdayız. Uzayda yörüngede bulunacağı ısı eksi 200 derece, uydunun içerisindeki ısı ise +40 ile 80 derece olacak. Bu şartları sağlayabilecek bir koruyucu malzeme aynı zamanda.

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ DENİYOR, BU NE ANLAMA GELİYOR?

Bizim uzayda 5 tane haberleşme uydumuz var. Bunları genel anlamda uydu üreticilerine ürettirdik. Yörüngesine gönderdik. Türkiye’nin haberleşme ihtiyacını, yakın coğrafyamızdaki ülkelere de haberleşme imkanı sağladığımız satış yaptığımız uydular.

‘TAMAMEN YERLİ DİYEBİLİRİZ’

Bunlar sadece haberleşme değil. Bizim güvenliğimizle ilgili önemli görevleri var. Kendi uydunuzdan emin olmanız lazım. Önceki uyduları kendimiz üretememiştik. Bunu kendimiz üretiyoruz. Yazılımdan üretimine kadar her şeyi bizde. Kendimizi kesinlikle daha güvende hissedeceğimiz bir uyduyu üretmiş olduk. Yüzde 90’lara yakın yerlilik oranıyla ki bunu tamamen yerli diyebiliriz.

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DIŞARIDAN MÜDAHALE İLE HABERLEŞME KESİLEMEYECEK Mİ?

Evet, TÜRKSAT’ımızdan, ASELSAN’ımızdan bu işe yıllarca emek verdiler ve bu uydu ortaya çıktı.

HANGİ TESTLERE TABİ TUTULDU?

Uzayda olabilecek olan her türlü şartı sağlayacak testlerden geçiyor. Biz 15 yıl ömür biçiyoruz. Güneşteki patlamadan dolayı bir fırtına oluyor. Uyduların bundan etkilenmesi söz konusu. Bu fırtınadan etkilenmeyecek şekilde basınç testlerinden, yük testlerine kadar birçok testten geçerek ancak siz biz bunu ürettik, uzaya gönderebiliriz diyorsunuz

NE ZAMAN YÖRÜNGEDE YERİNİ ALACAK?

Fikir aşamasından bugüne gelinceye kadar 12 yıl gibi bir süreyi konuşuyoruz. Kamuoyu ne zaman gidecek? Evet onların merak etmesi doğru olan. İnşallah artık bu son aşaması. Önümüzdeki ayın başında ABD’ye göndereceğiz. Öngörümüz 8 ile 14 Temmuz tarihleri arasında yörüngeye fırlatılmasıdır. ABD’ye gidişi haziran başıdır.

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Şu anda bizim 5 tane uydumuz var. Bu uyduların ömrü yaklaşık 15 yıl. Yakıtı, ömrü bitiyor, siz onu uygun bir yörüngeye terk ediyorsunuz.

‘O ÜLKELERE SATAR HALE GELMİŞ OLACAĞIZ’

Biz şu anda uzaydaki uydularımızla Avrupa, Afrika’nın önemli bir bölümü, Orta Doğu ve Asya’yı kapsıyoruz. Bu uydumuzla biz Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya’yı da kapsayacağız. Oralara bu hizmeti satar ülkemize gelir getirir hale gelmiş olacağız.

'DÜNYADA UYDU ÜRETEBİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK’

Biz TÜRKSAT 6A ile bir uydu üretebilecek platformu elde ettik. Biz bundan sonra uyduları ihtiyacı olan ülkelere satacağız. Dünyada uydu üretebilen 10 ülkeden biri olduk. Uydumuzun maliyeti yaklaşık 250 milyon dolar. Bunun uzaya gönderilmesine kadar. Siz düşünün artık onlarca ürettiğimizi düşünün. Bize maliyeti bu ama elbette bunun satışıyla ciddi bir döviz girişi söz konusu olacak.

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