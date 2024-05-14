GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay Başkanlığına 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

14.05.2024 - 11:33 |
Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi

Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 37. tur oylamasında yeni başkan seçildi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 193 oyla Yargıtay Başkanı oldu.

BAKAN TUNÇ'TAN TEBRİK

Kerkez'in Yargıtay Başkanlığına seçilmesinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı. Tunç, "Yargıtay Başkanlığına seçilen Sayın Ömer Kerkez’i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Görev süresi sona eren Sayın Mehmet Akarca’ya hizmetleri için teşekkür ediyorum.

Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." dedi.

 

GÜNCEL HABERLER

Taksiciden kadın yolcuya akıl almaz teklif kamerada: “Seni çift katlı otobüse bindiririm, gidersin”

Taksiciden kadın yolcuya akıl almaz teklif kamerada: “Seni çift katlı otobüse bindiririm, gidersin”
Kızılay kurban bedellerini açıkladı!

Kızılay kurban bedellerini açıkladı!
Kızılay kurbanlık fiyatlarını açıkladı

Kızılay kurbanlık fiyatlarını açıkladı