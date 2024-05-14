Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi

Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 37. tur oylamasında yeni başkan seçildi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 193 oyla Yargıtay Başkanı oldu.

BAKAN TUNÇ'TAN TEBRİK

Kerkez'in Yargıtay Başkanlığına seçilmesinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı. Tunç, "Yargıtay Başkanlığına seçilen Sayın Ömer Kerkez’i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Görev süresi sona eren Sayın Mehmet Akarca’ya hizmetleri için teşekkür ediyorum.

Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." dedi.