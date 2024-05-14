İzmir'de beklenen deprem yaklaşıyor! En son 336 yıl önce olmuştu
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, İzmir'de 6'nın üzerinde deprem üretebilecek 25'e yakın fayın olduğunu belirtti. İzmir'in son büyük depremini 1688 yılında yaşadığını ifade eden Doç. Dr. Sümer, "Depremin hangi fayda olduğunu bilmiyoruz. Eğer İzmir Fayı'nın Balçova segmentinde ya da Pınarbaşı segmentiyle beraber meydana geldiyse, o zaman İzmir Fayı özelinde rahatız demektir. Eğer 1688 depremi, Uzunada Fayı'nda olduysa, İzmir Fayı'nın zamanı gelmiş demektir. Çünkü bu fayda tespit edilen son deprem, 1510 yıl önce, 178 yılında. Dolayısıyla İzmir Fayı'na dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 14 Mayıs 2024 - 11:12 • Son Güncelleme:
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 14 Mayıs 2024 - 11:12 • Son Güncelleme: