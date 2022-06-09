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Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda kaza: 7 yaralı var!

Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda seyir halinde bulunan bir otomobilin, aynı yönde ilerleyen 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin olaydan sonra kaçtığı belirtilirken, yaralıların yardımına olay yerinden geçen yunus polisleri koştu.

09.06.2022 - 01:41 | | Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)
Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda kaza: 7 yaralı var!

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM bağlantı yolunda Sağmalcılar viyadiğü üzerinde yaşandı. Aksaray istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 EYH 352 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde bulunan 3 otomobile çarptı. Kazaya karışan otomobilin olay yerinde durmadan kaçtığı belirtilirken, diğer otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı.

Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda kaza: 7 yaralı var

Kaçan otomobilin plakası ise çarptığı otomobilin arkasında asılı kaldı. Kazanın ardından olay yerinden geçen yunus polisleri ise yaralıların yardımına koştu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. TEM bağlantı yolunun trafiği bir süre aksarken, kazaya karıştıktan sonra kaçan otomobille ilgili çalışma başlatıldı.

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