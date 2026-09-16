Aksaray-Konya karayolunda 7 araçlı zincirleme kazada çok sayıda yaralı var

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Edinilen ilk bilgilere göre, Aksaray-Konya karayolu Konya istikametine şiddetli kum fırtınası nedeniyle 2'si minibüs toplam 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

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Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgede AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.