Aksaray-Konya karayolunda 7 araçlı zincirleme kazada çok sayıda yaralı var
16.09.2026 - 19:40Güncellenme Tarihi:
Aksaray-Konya karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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Edinilen ilk bilgilere göre, Aksaray-Konya karayolu Konya istikametine şiddetli kum fırtınası nedeniyle 2'si minibüs toplam 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgede AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.