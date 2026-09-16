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2 kişinin öldüğü feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

16.09.2026 - 18:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ELAZIĞ (İHA)

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Elazığ'da 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, Elazığ-Yurbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mercedes marka 34 NGZ 131 plakalı otomobil ile Fiat marka 34 KCT 451 plakalı otomobil çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle ters dönen Fiat marka otomobil ikiye bölündü. Aracın hurdaya döndüğü feci kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ-Yurtbaşı yolunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. İki aracın çarpıştığı anlar görüntülere yansıdı.

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