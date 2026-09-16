Çorum'da kan donduran olay! Eşini çalıştığı markette katletti
16.09.2026 - 16:25Güncellenme Tarihi:
Çorum’un Osmancık ilçesinde İsmail Balcı, boşanıp yeniden evlendiği eşi Yasemin Balcı’yı çalıştığı markette tabancayla vurarak öldürdü. Balcı, aynı silahla kendini de vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki Öğretmenevi karşısında bulunan markette meydana geldi. Boşanıp yeniden evlenen İsmail Balcı, eşi Yasemin Balcı’nın çalıştığı markete gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı.
KURŞUN YAĞDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Balcı, yanında bulunan tabancayla eşi Yasemin Balcı’ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Yasemin Balcı, olay yerinde hayatını kaybetti. İsmail Balcı, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu.
Yaralı halde Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Balcı da yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.