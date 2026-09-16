Tarihi Kahramanmaraş Kalesi deprem sonrası restore edilerek törenle yeniden ziyarete açıldı!

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Depremde zarar gören kültür varlıklarının korunması ve hasarlarının giderilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ersoy, "Tamamen yıkılan, çok ağır hasar gören yüzlerce tarihi yapıyı özgün mimarisini koruyarak yeniden inşa ettik, taş taş söküp yeniden birleştirdik, onardık ve nihayetinde yeniden halkımızın kullanımına açtık. İşte Kahramanmaraş Kalesi de onlardan bir tanesi." dedi.



Ersoy, kültürel mirasın korunmasının önemine işaret ederek, "Bizim için restorasyon yalnızca yıkılanı yeniden yapmak değildir. Restorasyon, tarihi eserin özgün kimliğine saygı göstererek onun gelecekte de varlığını sürdürebilmesini sağlamaktır. Kahramanmaraş Kalesi'nde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar da bu anlayışın bir sonucudur. Deprem karşısında zarar gören bu tarihi mirası yeniden ayağa kaldırırken, aynı zamanda onun taşıdığı tarihi ve sembolik anlamı da geleceğe aktarmış oluyoruz." diye konuştu.



AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu kale bize ecdadın yadigar ve milli mücadelenin simgesinindir. Kahraman şehrimizin ayakta duran eseridir." dedi.