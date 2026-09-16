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GündemKaraman'da 6 ay mağarada bekledi, şimdi çıkmak için gün sayıyor! Açıldıktan 2 ay içinde bitmiş olur, 1200 TL ile 1800 TL arasında alıcısını bekliyor
HaberlerGündem Haberleri Karaman'da 6 ay mağarada bekledi, şimdi çıkmak için gün sayıyor! Açıldıktan 2 ay içinde bitmiş olur, 1200 TL ile 1800 TL arasında alıcısını bekliyor

Karaman'da 6 ay mağarada bekledi, şimdi çıkmak için gün sayıyor! Açıldıktan 2 ay içinde bitmiş olur, 1200 TL ile 1800 TL arasında alıcısını bekliyor

16.09.2026 - 12:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde yaklaşık 6 ay boyunca mağarada bekletilerek olgunlaşma sürecini tamamlayan coğrafi işaretli Divle obruk peyniri, ekim-kasım döneminde tüketiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dünyada eşi benzeri olmayan mağaranın florasıyla kırmızı renge bürünen peynir, bu yıl 42 tonluk kapasitesiyle raflardaki yerini alacak.

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1Karaman'da 6 ay mağarada bekledi, şimdi çıkmak için gün sayıyor! Açıldıktan 2 ay içinde bitmiş olur, 1200 TL ile 1800 TL arasında alıcısını bekliyor

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 Karaman'ın Ayrancı ilçesinde yaklaşık 6 ay bekletildiği mağarada olgunlaşma sürecini tamamlayan coğrafi işaretli Divle obruk peyniri, tüketiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

2Karaman'da 6 ay mağarada bekledi, şimdi çıkmak için gün sayıyor! Açıldıktan 2 ay içinde bitmiş olur, 1200 TL ile 1800 TL arasında alıcısını bekliyor

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Divle köyünde nisan ve mayısta meralarda otlayan koyun ve keçilerin sütünden hazırlanan peynirler, kadınlar tarafından temizlendikten sonra dikilen kuzu ve oğlak derilerine basılıyor.

3Karaman'da 6 ay mağarada bekledi, şimdi çıkmak için gün sayıyor! Açıldıktan 2 ay içinde bitmiş olur, 1200 TL ile 1800 TL arasında alıcısını bekliyor

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Köyün 1 kilometre doğusundaki, 36 metre derinliğinde ve 250 metre uzunluğundaki Divle Obruk Mağarası'na bırakılan tulumlar, yaklaşık 6 ayın sonunda olgunlaşıyor.

4Karaman'da 6 ay mağarada bekledi, şimdi çıkmak için gün sayıyor! Açıldıktan 2 ay içinde bitmiş olur, 1200 TL ile 1800 TL arasında alıcısını bekliyor

Mağaranın özel florası sayesinde zamanla beyaz, mavi ve kırmızı küfle kaplanan coğrafi işaretli peynirler, ekim-kasım döneminde mağaradan çıkarılarak tüketiciyle buluşturuluyor.

5Karaman'da 6 ay mağarada bekledi, şimdi çıkmak için gün sayıyor! Açıldıktan 2 ay içinde bitmiş olur, 1200 TL ile 1800 TL arasında alıcısını bekliyor

Divle Köyü Muhtarı Tacettin Durna, AA muhabirine, peynirin ilkbaharda meraya yayılan hayvanlardan elde edilen doğal sütle yapıldığını söyledi.

6Karaman'da 6 ay mağarada bekledi, şimdi çıkmak için gün sayıyor! Açıldıktan 2 ay içinde bitmiş olur, 1200 TL ile 1800 TL arasında alıcısını bekliyor

Yağışların bolluğunun üretime katkı sağladığını anlatan Durna, "Mağaramızın kapasitesi yaklaşık 45 ton. Bu yıl mağaramızda 42 ton peynir var. Nisan ve mayısta mağaraya giren peynirler, ekim ve kasım aylarında çıkarılıyor. Yaklaşık 5-6 aylık olgunlaşma dönemini tamamlaması gerekiyor. Her yıl mağaranın açılışını törenle yapıyoruz, sonra satışa sunuyoruz." dedi.

7Karaman'da 6 ay mağarada bekledi, şimdi çıkmak için gün sayıyor! Açıldıktan 2 ay içinde bitmiş olur, 1200 TL ile 1800 TL arasında alıcısını bekliyor

"MAĞARADAKİ FLORA HEM TULUMA RENGİNİ VERİYOR HEM LEZZET KATIYOR"

Durna, peynirin kendine özgü lezzetini ve kalitesini belirleyen en önemli unsurların, doğal olarak merada otlayan hayvanların sütü ile mağaranın kendine has florası olduğunu vurguladı.

8Karaman'da 6 ay mağarada bekledi, şimdi çıkmak için gün sayıyor! Açıldıktan 2 ay içinde bitmiş olur, 1200 TL ile 1800 TL arasında alıcısını bekliyor

Peynirlerin, hiçbir fenni yem yedirilmeden doğada otlayan hayvanların sütünden elde edildiğini dile getiren Durna, şunları kaydetti:

9Karaman'da 6 ay mağarada bekledi, şimdi çıkmak için gün sayıyor! Açıldıktan 2 ay içinde bitmiş olur, 1200 TL ile 1800 TL arasında alıcısını bekliyor

"Mağaradaki flora hem tuluma rengini veriyor hem lezzet katıyor. Peynirler mağaraya beyaz tulum halinde giriyor. Buradaki mikroorganizmaların etkisiyle tulumların dış yüzeyi kırmızı renge dönüşüyor. Bizi diğer ürünlerden ayıran en önemli özelliklerden biri tulumdaki bu kırmızı renk. Bu mağara haricinde dünyanın hiçbir yerinde mağaraya beyaz bırakılan peynir kırmızı çıkmaz. Tüketiciler ürünü alırken tulumun dışındaki doğal kırmızı renge dikkat etmeli."

10Karaman'da 6 ay mağarada bekledi, şimdi çıkmak için gün sayıyor! Açıldıktan 2 ay içinde bitmiş olur, 1200 TL ile 1800 TL arasında alıcısını bekliyor

Durna, peynire yoğun talep olduğunu belirterek, "Mağara açılmadan yaz aylarında siparişleri almaya başlıyoruz. Talepleri yazdırıyor vatandaşlar. Mağara açıldıktan sonra 2 ay içinde peynir bitmiş olur. Orijinal Divle obruk peyniri 1200-1500 liradan satılıyor. İnternet üzerinden 1700-1800 liraya kadar çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

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