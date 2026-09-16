Karaman'da 6 ay mağarada bekledi, şimdi çıkmak için gün sayıyor! Açıldıktan 2 ay içinde bitmiş olur, 1200 TL ile 1800 TL arasında alıcısını bekliyor

9

"Mağaradaki flora hem tuluma rengini veriyor hem lezzet katıyor. Peynirler mağaraya beyaz tulum halinde giriyor. Buradaki mikroorganizmaların etkisiyle tulumların dış yüzeyi kırmızı renge dönüşüyor. Bizi diğer ürünlerden ayıran en önemli özelliklerden biri tulumdaki bu kırmızı renk. Bu mağara haricinde dünyanın hiçbir yerinde mağaraya beyaz bırakılan peynir kırmızı çıkmaz. Tüketiciler ürünü alırken tulumun dışındaki doğal kırmızı renge dikkat etmeli."