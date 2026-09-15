300 bin kişinin ziyaret edeceği Gerede Panayırı için geri sayım başladı! Coğrafi işaretli lezzet için gece gündüz çalışıyorlar

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Babadan oğula aktarılan şekercilik mesleğini sürdüren Hasan Bican, AA muhabirine, geleneksel yöntemlerle hazırladığı şakşak helvasını ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını söyledi.



Dededen toruna, babadan oğula işi sürdürmeye devam ettiklerini dile getiren Bican, "Bu işi severek yapıyoruz. Mesleğimiz ata mesleği olarak nesli tükenen bir meslek. Biz bu işi 365 gün yapıyoruz. Helvamızı İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerine gönderiyoruz. Yurt dışına da ihracat yapıyoruz." diye konuştu.