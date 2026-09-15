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Gündem300 bin kişinin ziyaret edeceği Gerede Panayırı için geri sayım başladı! Coğrafi işaretli lezzet için gece gündüz çalışıyorlar
HaberlerGündem Haberleri 300 bin kişinin ziyaret edeceği Gerede Panayırı için geri sayım başladı! Coğrafi işaretli lezzet için gece gündüz çalışıyorlar

300 bin kişinin ziyaret edeceği Gerede Panayırı için geri sayım başladı! Coğrafi işaretli lezzet için gece gündüz çalışıyorlar

15.09.2026 - 14:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı tezgahlarını doldurmaya hazırlanan helvacılar, coğrafi işaretli "şakşak helvası"nı ziyaretçilerin beğenisine sunmak için yoğun bir mesai yürütüyor. Yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi panayırda bu yıl 15 tondan fazla helva satılması hedefleniyor.

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1300 bin kişinin ziyaret edeceği Gerede Panayırı için geri sayım başladı! Coğrafi işaretli lezzet için gece gündüz çalışıyorlar

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İlçede uzun yıllardır sürdürülen helvacılık geleneği, her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği panayırda da yaşatılıyor.

Panayır hazırlıkları kapsamında üretimlerini hızlandıran helvacılar, ilk etabı 18-20 Eylül, ikinci etabı ise 2-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek panayırda ziyaretçilere sunmak üzere gece gündüz şakşak helvası hazırlıyor.

Helvacılar, panayır süresince 15 tondan fazla helva satmayı hedefliyor.

2300 bin kişinin ziyaret edeceği Gerede Panayırı için geri sayım başladı! Coğrafi işaretli lezzet için gece gündüz çalışıyorlar

"BU İŞİ SEVEREK YAPIYORUZ"

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Babadan oğula aktarılan şekercilik mesleğini sürdüren Hasan Bican, AA muhabirine, geleneksel yöntemlerle hazırladığı şakşak helvasını ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını söyledi.

Dededen toruna, babadan oğula işi sürdürmeye devam ettiklerini dile getiren Bican, "Bu işi severek yapıyoruz. Mesleğimiz ata mesleği olarak nesli tükenen bir meslek. Biz bu işi 365 gün yapıyoruz. Helvamızı İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerine gönderiyoruz. Yurt dışına da ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

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Bican, ilçede kurulan geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı'nda da helva satışı yaptıklarını belirterek, "Panayıra gelen insanlara Gerede'mize özgü olan coğrafi işaretli şakşak helvası ve cevizli sucuk üretiyoruz. Şu an panayıra hazırlanıyoruz. Panayırı ortalama 300 binin üzerinde kişi ziyaret ediyor. Panayıra gelecek olanları tezgahlarımıza bekleriz. Cevizli sucuk ve şakşak helvamızı tatmalarını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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