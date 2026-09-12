Batı Karadeniz’de ulaşımı rahatlatacak proje! Çalışmalar başladı: TEM ve Kuzey Marmara’ya ulaşım kolaylaşacak

2

Proje kapsamında güzergah üzerinde yaklaşık 1 milyon metreküp hafriyat yapılması planlanıyor. Yolun bölünmüş yol ve bitümlü sıcak karışım (BSK) standardında inşa edilmesi, güzergah üzerinde köprü, viyadük, köprülü kavşak ve çeşitli sanat yapılarının yanı sıra bağlantı yollarının da yapılması öngörülüyor.Akçakoca-Kocaali bağlantısının tamamlanması, Sakarya ile Batı Karadeniz arasındaki ulaşımın güçlendirilmesi açısından bölgenin uzun süredir gündeminde bulunuyor. Güzergahın tamamlanmasıyla Akçakoca'nın Kocaali ve Karasu üzerinden Sakarya'ya, dolayısıyla TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'na ulaşımının güçlendirilmesi amaçlanıyor.