Odun ateşinde kavrulup bez torbalarda muhafaza ediliyor: Ağrı'da sabahın erken saatlerinde başlıyor, tel tel iplere dizilmek zorunda!
15.09.2026 - 12:18Güncellenme Tarihi:
Ağrı merkeze bağlı Yazılı köyünde sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte kış hazırlıkları kapsamında geleneksel erişte mesaisi başladı. Köy kadınları, imece usulüyle bir araya gelerek hazırladıkları erişteleri tel tel ipe dizip güneşte kurutuyor.
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AĞRI'DA SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLIYOR