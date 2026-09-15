Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOdun ateşinde kavrulup bez torbalarda muhafaza ediliyor: Ağrı'da sabahın erken saatlerinde başlıyor, tel tel iplere dizilmek zorunda!
HaberlerGündem Haberleri Odun ateşinde kavrulup bez torbalarda muhafaza ediliyor: Ağrı'da sabahın erken saatlerinde başlıyor, tel tel iplere dizilmek zorunda!

Odun ateşinde kavrulup bez torbalarda muhafaza ediliyor: Ağrı'da sabahın erken saatlerinde başlıyor, tel tel iplere dizilmek zorunda!

15.09.2026 - 12:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Odun ateşinde kavrulup bez torbalarda muhafaza ediliyor: Ağrı'da sabahın erken saatlerinde başlıyor, tel tel iplere dizilmek zorunda!

Ağrı merkeze bağlı Yazılı köyünde sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte kış hazırlıkları kapsamında geleneksel erişte mesaisi başladı. Köy kadınları, imece usulüyle bir araya gelerek hazırladıkları erişteleri tel tel ipe dizip güneşte kurutuyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

 

 AĞRI'DA SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLIYOR

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Güncel Haberler

Fethiye'de korkunç olay! Baba ve iki oğlu iş yerinde ölü bulundu
#Gündem

Fethiye'de korkunç olay! Baba ve iki oğlu iş yerinde ölü bulundu

Dağın eteğinde çadır kurdular! Meşe odunundan üretiyorlar: Gece gündüz nöbet tutuyorlar
#Gündem

Dağın eteğinde çadır kurdular! Meşe odunundan üretiyorlar: Gece gündüz nöbet tutuyorlar

Odun ateşinde kavrulup bez torbalarda muhafaza ediliyor: Ağrı'da sabahın erken saatlerinde başlıyor, tel tel iplere dizilmek zorunda!
#Gündem

Odun ateşinde kavrulup bez torbalarda muhafaza ediliyor: Ağrı'da sabahın erken saatlerinde başlıyor, tel tel iplere dizilmek zorunda!