Dağın eteğinde çadır kurdular! Meşe odunundan üretiyorlar: Gece gündüz nöbet tutuyorlar

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İşe havaların ısınmasıyla başladıklarını, mangal kömürü üretimini aylarca sürdürdüklerini anlatan Geçmez, şöyle konuştu:"Kiraladığımız ormanlık bölgede budadığımız ağaçları taşıyoruz. Topladığımız odunları piramit şeklinde çatma işlemi yapıyoruz. Ardından topraklama ve yakma işlemleri geliyor. Yakma işlemi bittikten sonra çıkarma, ardından da çuvallama işlemini yapıyoruz. Daha sonra Türkiye'nin neresinden talep gelirse kömürleri kamyonlarla satıyoruz. Bir çuval kömürün hazırlanması, dağdan odunun getirilip yakılmasından çuvallamaya kadar yaklaşık iki ay sürüyor. Çoluk çocuk hepimiz bu işin içindeyiz. Benim gibi çocuklarım da bu işin içinde doğdu. Bunu alın terimizle yapıyoruz. Hepimiz aynı çabayı sarf ederek bu kömürü üretmeye çalışıyoruz."