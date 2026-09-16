Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDatça’da üreticilerin yüzü gülüyor! Hasat başladı, rekolte 3 bin tonu aştı
HaberlerGündem Haberleri Datça’da üreticilerin yüzü gülüyor! Hasat başladı, rekolte 3 bin tonu aştı

Datça’da üreticilerin yüzü gülüyor! Hasat başladı, rekolte 3 bin tonu aştı

16.09.2026 - 10:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Muğla’nın Datça ilçesinde badem hasadı başladı. Yaklaşık 13 bin 300 dekarlık alanda yetiştirilen bademlerden yılda ortalama 3 bin 30 ton rekolte elde edilirken, ilçede 303 bin meyve veren badem ağacı bulunuyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Datça’da üreticilerin yüzü gülüyor! Hasat başladı, rekolte 3 bin tonu aştı

Datça’da yılın badem hasadı başladı. İlçede binlerce dönüm alanda yetiştirilen bademlerden bu yıl da yüksek rekolte bekleniyor.

2Datça’da üreticilerin yüzü gülüyor! Hasat başladı, rekolte 3 bin tonu aştı

İlçedeki tarımsal faaliyetleri inceleyen Kaymakam Murat Atıcı, badem bahçelerini ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.Çiftçilerin talep ve sorunlarını dinleyen Atıcı, üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

3Datça’da üreticilerin yüzü gülüyor! Hasat başladı, rekolte 3 bin tonu aştı

Datça'da yaklaşık 13 bin 300 dekar alanda badem yetiştiriciliği yapıldığı bildirildi. İlçede meyve veren yaklaşık 303 bin badem ağacından yıllık ortalama 3 bin 30 ton rekolte elde ediliyor.

4Datça’da üreticilerin yüzü gülüyor! Hasat başladı, rekolte 3 bin tonu aştı

Datça'da yetiştirilen bademlerin yüzde 60-65'ini "sıra bademi", yüzde 20-25'ini "ak badem", yüzde 15-20'sini ise "nurlu badem" oluşturuyor.

    Sizin İçin Seçtiklerimiz

    Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

    Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

    Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

    Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

    Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

    Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

    Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti

    Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti