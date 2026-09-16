Datça’da üreticilerin yüzü gülüyor! Hasat başladı, rekolte 3 bin tonu aştı
16.09.2026 - 10:13Güncellenme Tarihi:
Muğla’nın Datça ilçesinde badem hasadı başladı. Yaklaşık 13 bin 300 dekarlık alanda yetiştirilen bademlerden yılda ortalama 3 bin 30 ton rekolte elde edilirken, ilçede 303 bin meyve veren badem ağacı bulunuyor.
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İlçedeki tarımsal faaliyetleri inceleyen Kaymakam Murat Atıcı, badem bahçelerini ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.Çiftçilerin talep ve sorunlarını dinleyen Atıcı, üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.
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Datça'da yaklaşık 13 bin 300 dekar alanda badem yetiştiriciliği yapıldığı bildirildi. İlçede meyve veren yaklaşık 303 bin badem ağacından yıllık ortalama 3 bin 30 ton rekolte elde ediliyor.
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Datça'da yetiştirilen bademlerin yüzde 60-65'ini "sıra bademi", yüzde 20-25'ini "ak badem", yüzde 15-20'sini ise "nurlu badem" oluşturuyor.