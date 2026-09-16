7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
16.09.2026 - 19:32Güncellenme Tarihi:
Eskişehir’de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Kaza, Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada 26 AGR 845 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, kazaya karışan 26 AGR 845 plakalı otomobilin arka camında yazan "Boşver makina nasıl mayk" ifadesi dikkat çekti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.