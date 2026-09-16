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7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

16.09.2026 - 19:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ESKİŞEHİR (İHA)

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Eskişehir’de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada 26 AGR 845 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Öte yandan, kazaya karışan 26 AGR 845 plakalı otomobilin arka camında yazan "Boşver makina nasıl mayk" ifadesi dikkat çekti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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