1

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-YKS sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. YKS ek tercih kılavuzu 2026! YKS ek tercih ücreti ne kadar 2026? Ek tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. yerleştirme ücreti nasıl yatırılır, nereye yatırılacak? Ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM ek tercihler belli mi? İşte yanıtı...