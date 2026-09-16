YKS ek tercih kılavuzu 2026! YKS ek tercih ücreti ne kadar 2026? Ek tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. yerleştirme ücreti nasıl yatırılır, nereye yatırılacak? Ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM ek tercihler belli mi?
ÖSYM, YKS ek yerleştirme işlemleri ne zaman yapılacağını duyurdu. Öğrencilerin ek yerleştirme ile ilgili merak ettiklerinin tamamı haberimizde yer alıyor. YKS ek tercih kılavuzu 2026! YKS ek tercih ücreti ne kadar 2026? Ek tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. yerleştirme ücreti nasıl yatırılır, nereye yatırılacak? Ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM ek tercihler belli mi? İşte yanıtı...
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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-YKS sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. YKS ek tercih kılavuzu 2026! YKS ek tercih ücreti ne kadar 2026? Ek tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. yerleştirme ücreti nasıl yatırılır, nereye yatırılacak? Ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM ek tercihler belli mi? İşte yanıtı...
EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
17 Eylül saat 16.00'da başlayacak 2026-YKS ek yerleştirme tercih işlemleri, 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek.
EK TERCİHLER NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapacak.
Ek yerleştirmeye başvuracak adayların, ön bilgi vermek amacıyla yayımlanan 2026-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ 2026 NE KADAR?
Adaylar ek tercih işlemlerini T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak alınacak. Ek yerleştirme ücreti ise 170,00 TL olacak.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR YATIRILIR?
Ek yerleştirme ücreti, 22 Eylül 2026 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
EK TERCİHLER NEREYE NASIL YATIRILIR?
Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir (https://sanalpos.osym.gov.tr).
TERCİH ÜCRETİNİN YATIRILACAK BANKALAR
YKS ek tercih ücretini aşağıdaki bankalara yatırabilirsiniz:
Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Halkbank, ING Bank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Dinamik Banka, Ziraat Katılım Bankası