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GündemYKS ek tercih kılavuzu 2026! YKS ek tercih ücreti ne kadar 2026? Ek tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. yerleştirme ücreti nasıl yatırılır, nereye yatırılacak? Ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM ek tercihler belli mi?
HaberlerGündem Haberleri YKS ek tercih kılavuzu 2026! YKS ek tercih ücreti ne kadar 2026? Ek tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. yerleştirme ücreti nasıl yatırılır, nereye yatırılacak? Ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM ek tercihler belli mi?

YKS ek tercih kılavuzu 2026! YKS ek tercih ücreti ne kadar 2026? Ek tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. yerleştirme ücreti nasıl yatırılır, nereye yatırılacak? Ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM ek tercihler belli mi?

16.09.2026 - 19:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

ÖSYM, YKS ek yerleştirme işlemleri ne zaman yapılacağını duyurdu. Öğrencilerin ek yerleştirme ile ilgili merak ettiklerinin tamamı haberimizde yer alıyor. YKS ek tercih kılavuzu 2026! YKS ek tercih ücreti ne kadar 2026? Ek tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. yerleştirme ücreti nasıl yatırılır, nereye yatırılacak? Ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM ek tercihler belli mi? İşte yanıtı...

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1YKS ek tercih kılavuzu 2026! YKS ek tercih ücreti ne kadar 2026? Ek tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. yerleştirme ücreti nasıl yatırılır, nereye yatırılacak? Ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM ek tercihler belli mi?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-YKS sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. YKS ek tercih kılavuzu 2026! YKS ek tercih ücreti ne kadar 2026? Ek tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. yerleştirme ücreti nasıl yatırılır, nereye yatırılacak? Ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM ek tercihler belli mi? İşte yanıtı...

2YKS ek tercih kılavuzu 2026! YKS ek tercih ücreti ne kadar 2026? Ek tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. yerleştirme ücreti nasıl yatırılır, nereye yatırılacak? Ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM ek tercihler belli mi?

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

17 Eylül saat 16.00'da başlayacak 2026-YKS ek yerleştirme tercih işlemleri, 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

3YKS ek tercih kılavuzu 2026! YKS ek tercih ücreti ne kadar 2026? Ek tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. yerleştirme ücreti nasıl yatırılır, nereye yatırılacak? Ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM ek tercihler belli mi?

EK TERCİHLER NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapacak.

4YKS ek tercih kılavuzu 2026! YKS ek tercih ücreti ne kadar 2026? Ek tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. yerleştirme ücreti nasıl yatırılır, nereye yatırılacak? Ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM ek tercihler belli mi?

Ek yerleştirmeye başvuracak adayların, ön bilgi vermek amacıyla yayımlanan 2026-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

5YKS ek tercih kılavuzu 2026! YKS ek tercih ücreti ne kadar 2026? Ek tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. yerleştirme ücreti nasıl yatırılır, nereye yatırılacak? Ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM ek tercihler belli mi?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ 2026 NE KADAR?

Adaylar ek tercih işlemlerini T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak alınacak. Ek yerleştirme ücreti ise 170,00 TL olacak.

6YKS ek tercih kılavuzu 2026! YKS ek tercih ücreti ne kadar 2026? Ek tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. yerleştirme ücreti nasıl yatırılır, nereye yatırılacak? Ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM ek tercihler belli mi?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR YATIRILIR?

Ek yerleştirme ücreti, 22 Eylül 2026 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

7YKS ek tercih kılavuzu 2026! YKS ek tercih ücreti ne kadar 2026? Ek tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. yerleştirme ücreti nasıl yatırılır, nereye yatırılacak? Ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM ek tercihler belli mi?

EK TERCİHLER NEREYE NASIL YATIRILIR?

Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir (https://sanalpos.osym.gov.tr).

8YKS ek tercih kılavuzu 2026! YKS ek tercih ücreti ne kadar 2026? Ek tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. yerleştirme ücreti nasıl yatırılır, nereye yatırılacak? Ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM ek tercihler belli mi?

TERCİH ÜCRETİNİN YATIRILACAK BANKALAR

YKS ek tercih ücretini aşağıdaki bankalara yatırabilirsiniz:

9YKS ek tercih kılavuzu 2026! YKS ek tercih ücreti ne kadar 2026? Ek tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. yerleştirme ücreti nasıl yatırılır, nereye yatırılacak? Ek tercihler ne zaman? YKS ÖSYM ek tercihler belli mi?

Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Halkbank, ING Bank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Dinamik Banka, Ziraat Katılım Bankası

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