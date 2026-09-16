Orakla biçip sopayla ayırıyorlar: Dededen miras kaldı, Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor

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El emeği ile yaptığımız için daha keyifli oluyor, daha güzel oluyor. Biz bunu kendimiz tüketmek için yapıyoruz, fazla kalanı da satıyoruz. Faydalarının olduğunu da söylüyorlar ama ben bilmiyorum. Yaptığımız ekmekleri yoğurda ve süte doğrayıp yiyoruz. Çok lezzetli oluyor. Bu köyde bu işi sadece ben ve amcam yapıyoruz. Herkes bu işi bırakmış, sadece biz yapıyoruz. Biz bu işi istediğimiz için uğraşıyoruz. Mısır ununun faydası da var. Bugün İstanbul'a kadar da gönderdiğimiz oluyor" ifadelerini kulandı.