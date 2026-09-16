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GündemFethiye kuzugöbeği mantarı coğrafi işaretle tescillendi! Seydiler kilimi, Kaya inciri, Kaya halısı, Üzümlü dastarı, çifte kavrulmuş tahin ve tarhananı ardından ürün sayısı 7'ye ulaştı
HaberlerGündem Haberleri Fethiye kuzugöbeği mantarı coğrafi işaretle tescillendi! Seydiler kilimi, Kaya inciri, Kaya halısı, Üzümlü dastarı, çifte kavrulmuş tahin ve tarhananı ardından ürün sayısı 7'ye ulaştı

Fethiye kuzugöbeği mantarı coğrafi işaretle tescillendi! Seydiler kilimi, Kaya inciri, Kaya halısı, Üzümlü dastarı, çifte kavrulmuş tahin ve tarhananı ardından ürün sayısı 7'ye ulaştı

16.09.2026 - 20:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (AA)

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde doğal olarak yetişen Fethiye kuzugöbeği mantarını Türk Patent ve Marka Kurumu coğrafi işaretle tescil etti.

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1Fethiye kuzugöbeği mantarı coğrafi işaretle tescillendi! Seydiler kilimi, Kaya inciri, Kaya halısı, Üzümlü dastarı, çifte kavrulmuş tahin ve tarhananı ardından ürün sayısı 7'ye ulaştı

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasından (FTSO) yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumunun 15 Eylül 2026 tarihli Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanan kararla, bölgenin coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye yükseldi.

2Fethiye kuzugöbeği mantarı coğrafi işaretle tescillendi! Seydiler kilimi, Kaya inciri, Kaya halısı, Üzümlü dastarı, çifte kavrulmuş tahin ve tarhananı ardından ürün sayısı 7'ye ulaştı

Açıklamada görüşlerine yer verilen FTSO Başkanı Osman Çıralı, tescil sürecinin başarıyla tamamlandığını ve bölge adına önemli bir kazanım elde edildiğini belirtti.

3Fethiye kuzugöbeği mantarı coğrafi işaretle tescillendi! Seydiler kilimi, Kaya inciri, Kaya halısı, Üzümlü dastarı, çifte kavrulmuş tahin ve tarhananı ardından ürün sayısı 7'ye ulaştı

Nisan ayında bültende ilana çıkarılan ürünün askı sürecinin sona ermesiyle tescillendiğini bildiren Çıralı, "Fethiye'mizin doğal zenginliklerinden birine daha coğrafi işaret kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

4Fethiye kuzugöbeği mantarı coğrafi işaretle tescillendi! Seydiler kilimi, Kaya inciri, Kaya halısı, Üzümlü dastarı, çifte kavrulmuş tahin ve tarhananı ardından ürün sayısı 7'ye ulaştı

Yerel değerlere sahip çıkmanın, onları korumanın yanı sıra ekonomiye kazandırıp marka değerine dönüştürmenin sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Çıralı, şunları kaydetti:

5Fethiye kuzugöbeği mantarı coğrafi işaretle tescillendi! Seydiler kilimi, Kaya inciri, Kaya halısı, Üzümlü dastarı, çifte kavrulmuş tahin ve tarhananı ardından ürün sayısı 7'ye ulaştı

"Seydiler kilimi, Kaya inciri, Kaya halısı, Üzümlü dastarı, Fethiye çifte kavrulmuş tahini ve Fethiye tarhanasının ardından Fethiye kuzugöbeği mantarının tescillenmesiyle bölgemizin coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye ulaştı.

6Fethiye kuzugöbeği mantarı coğrafi işaretle tescillendi! Seydiler kilimi, Kaya inciri, Kaya halısı, Üzümlü dastarı, çifte kavrulmuş tahin ve tarhananı ardından ürün sayısı 7'ye ulaştı

Böylece doğal, kültürel, gastronomik ve ekonomik mirasımızın korunmasına yönelik önemli bir adım attık. Sırada Fethiye zeytinyağı, Nif kirazı ve Arsa üzümü var.

7Fethiye kuzugöbeği mantarı coğrafi işaretle tescillendi! Seydiler kilimi, Kaya inciri, Kaya halısı, Üzümlü dastarı, çifte kavrulmuş tahin ve tarhananı ardından ürün sayısı 7'ye ulaştı

Fethiye ve Seydikemer başta olmak üzere çam ormanları ile iğne yapraklı ağaçların bulunduğu alanlarda kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı, kurutularak yıl boyunca tüketilebiliyor. Tescille birlikte ürünün üretim alanı, özellikleri ve yöresel bağı kayıt altına alınmış oldu."

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