Fethiye kuzugöbeği mantarı coğrafi işaretle tescillendi! Seydiler kilimi, Kaya inciri, Kaya halısı, Üzümlü dastarı, çifte kavrulmuş tahin ve tarhananı ardından ürün sayısı 7'ye ulaştı

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Fethiye ve Seydikemer başta olmak üzere çam ormanları ile iğne yapraklı ağaçların bulunduğu alanlarda kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı, kurutularak yıl boyunca tüketilebiliyor. Tescille birlikte ürünün üretim alanı, özellikleri ve yöresel bağı kayıt altına alınmış oldu."