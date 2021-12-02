GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem1 aylık bebeğini sobada yakarak öldüren anne için flaş karar!
HaberlerGündem Haberleri 1 aylık bebeğini sobada yakarak öldüren anne için flaş karar!
ABONE OL

1 aylık bebeğini sobada yakarak öldüren anne için flaş karar!

Yozgat’ın Çandır ilçesinde bebeğini sobaya atarak ölümüne neden olan anne çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın yaşandığı evin önünde görüntülenen soba külü ve kova ızgarası da dikkatleri çekti.

02.12.2021 - 20:32 | | İHA
1 aylık bebeğini sobada yakarak öldüren anne için flaş karar!

Çandır ilçesi Büyük kışla köyünde 25 günlük bebeğini sobaya atarak yaktığı iddiasıyla dün gözaltına alınarak savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen anne F.B. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken anne ile birlikte gözaltına alınan baba H.B. adli kontrol şartıyla, üvey babaanne S.B. ise serbest bırakıldı.

Yozgat Adli Tıp Kurumundan naaşı alınan 25 günlük Erol bebek ise vefat eden baba annesi Sultan B.'nin yanına Büyük kışla köy mezarlığına köy muhtarı, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından defnedildi.

Olayın yaşandığı evin önünde görüntülenen soba külü ve kova ızgarası da dikkatleri çekti.

GÜNCEL HABERLER

Ek gösterge zammı için yeni karar! Maaşlar artıyor, onlar da listeye eklendi

Ek gösterge zammı için yeni karar! Maaşlar artıyor, onlar da listeye eklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı O müdür görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı O müdür görevden alındı

Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, yüzde 20 zam ve...

Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, yüzde 20 zam ve...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ek gösterge zammı için yeni karar! Maaşlar artıyor, onlar da listeye eklendi

Ek gösterge zammı için yeni karar! Maaşlar artıyor, onlar da listeye eklendi

Sıradaki Haber
Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, yüzde 20 zam ve...

Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, yüzde 20 zam ve...

Sıradaki Haber
Uzayda tarihi anlar! 6 saat 32 dakika boyunca yürüdü! İşte o görüntüler...

Uzayda tarihi anlar! 6 saat 32 dakika boyunca yürüdü! İşte o görüntüler...

Sıradaki Haber
Türkiye'den GKRY Bakanlar Kurulu'na tepki: Asla fırsat verilmeyecektir

Türkiye'den GKRY Bakanlar Kurulu'na tepki: Asla fırsat verilmeyecektir

Sıradaki Haber