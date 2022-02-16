Yunanistan'dan Fransa'ya tepki: Türkiye adaların egemenliğinden şüphe ederken...

‘FRANSA BİZİ SAVUNMADI’

Çipras “Ben 4.5 yıl başbakandım. Rafale satın almamız için kurmaylardan tek bir öneri almadım. Satın alımı kararlaştırılan ek 6 uçağın maliyeti 1 milyar Euro. Türkiye, F-35 programında yok. Dolayısıyla 6 uçak daha almamıza bir anlam veremiyorum. Ayrıca, Türkiye adaların egemenliğinden şüphe ederken, Fransa’dan hiç ses çıkmadı” diye cevap verdi.