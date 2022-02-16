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DünyaYunanistan'dan Fransa'ya tepki: Türkiye adaların egemenliğinden şüphe ederken...
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Yunanistan'dan Fransa'ya tepki: Türkiye adaların egemenliğinden şüphe ederken...

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile eski Başbakan Aleksis Çipras parlamentoda Türkiye yüzünden tartıştılar. Yunanistan parlamentosunda 22 Fransız Rafale tipi savaş uçağı, 3 adet Belharra tipi fırkateyn ve denizaltılar için 44 adet Alman yapımı torpido satın alımını da içeren yasa tasarısının görüşüldüğü oturum, Başbakan Kiriakos Miçotakis ve ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (Syriza) lideri Aleksis Çipras’ın atışmasına sahne oldu.

• 16 Şubat 2022 - 08:17 • Son Güncelleme:
• 16 Şubat 2022 - 08:17 • Son Güncelleme:
1Yunanistandan Fransaya tepki: Türkiye adaların egemenliğinden şüphe ederken...

Yunan parlamentosunda silahlanma tasarısının görüşüldüğü oturumda Başbakan Kiriakos Miçotakis ile eski Başbakan Aleksis Çipras, Türkiye yüzünden atıştı.

2Yunanistandan Fransaya tepki: Türkiye adaların egemenliğinden şüphe ederken...

Miçotakis Türkiye’yi ima ederek, Rafale uçaklarının Yunanistan’a stratejik avantaj sağladığını öne sürerken, Çipras ise başbakanlığı döneminde, tek bir Yunan kurmayın bile kendisine bu tip bir uçak satın alımını önermediğini söyledi.

3‘FRANSA BİZİ SAVUNMADI’

‘FRANSA BİZİ SAVUNMADI’

Çipras “Ben 4.5 yıl başbakandım. Rafale satın almamız için kurmaylardan tek bir öneri almadım. Satın alımı kararlaştırılan ek 6 uçağın maliyeti 1 milyar Euro. Türkiye, F-35 programında yok. Dolayısıyla 6 uçak daha almamıza bir anlam veremiyorum. Ayrıca, Türkiye adaların egemenliğinden şüphe ederken, Fransa’dan hiç ses çıkmadı” diye cevap verdi.

4Yunanistandan Fransaya tepki: Türkiye adaların egemenliğinden şüphe ederken...

Başbakan Miçotakis, konuşmasında Türkiye’ye ilişkin, “Ankara gözü dönmüş bir şekilde adalar ile ilgili gerçekleri saptırıyor. Birileri tarihi, coğrafyayı, uluslararası hukuku ve uluslararası antlaşmaları aynı anda saptırmaya karar verdi” ifadesini kullandı.

5Yunanistandan Fransaya tepki: Türkiye adaların egemenliğinden şüphe ederken...

NATO’yu da eleştiren Miçotakis, Türkiye’yi kast ederek “Rus silahı satın alan bir ittifak üyesi bir diğer üyeyi (Yunanistan’ı kast ediyor) tehdit ediyor. NATO’nun artık eşit mesafede durmasına yer yoktur” diye konuştu.

6‘TÜRKİYE TECRİTTE DEĞİL’

‘TÜRKİYE TECRİTTE DEĞİL’

Çipras ise Miçotakis’e uluslararası arenada Türkiye’nin yalnızlaştığının inandırıcı olmadığını belirterek, “Türkiye’nin tecrit edildiğine hâlâ inanan var mı?

7Yunanistandan Fransaya tepki: Türkiye adaların egemenliğinden şüphe ederken...

ABD Başkanı Joe biden ile bugüne kadar iki kez görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün (dün) BAE’de. İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye’ye gidecek. İspanya Başbakanı da kısa bir süre önce Ankara’da idi” diye yanıt verdi.

8Yunanistandan Fransaya tepki: Türkiye adaların egemenliğinden şüphe ederken...
9Yunanistandan Fransaya tepki: Türkiye adaların egemenliğinden şüphe ederken...
10Yunanistandan Fransaya tepki: Türkiye adaların egemenliğinden şüphe ederken...

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