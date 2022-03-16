Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz gönlünü bakın kime kaptırdı!
Yargı dizisinde Avukat Ceylin karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Pınar Deniz özel hayatıyla da magazin gündemine geliyor. . Meslektaşı Yiğit Kiracı ile yaşadığı aşk geçen haftalarda sonra eren Pınar Deniz, hayranları tarafından partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılıyordu ancak gerçek ortaya çıktı. İddialara göre güzel oyuncu, geçtiğimiz akşam avukat Nail Gönenli ile yakınlaştı.
Pınar Deniz, şimdilerde "Yargı" dizisiyle ön plana çıkıyor. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Deniz, özel hayatıyla da merak konusu oluyor.
"Aşk 101", "Vatanım Sensin", ve "İnsanlar İkiye Ayrılır" gibi projelerde rol alan Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, geçtiğimiz haftalarda 7 aylık ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı.
Bu arada Nail Gönenli, magazin manşetlerine hiç de yabancı değil.
"KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI"
Öte yandan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı. Aşk hayatıyla alakalı konuşan oyuncu, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." demişti.
"KÖPEĞİMİ İNSANLARDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM"
Köpeğini insanlardan daha çok sevdiğini belirten Pınar Deniz, bunun sebebini de şu sözlerle açıklamıştı:İnsanların öze dönmesi gerekiyor. Belki de daha büyük sanat çıkacak bu kaostan. İnsan sevmemeye başladım. Hayvanları sevmeyi tercih ediyorum. Köpeğimi insanlardan daha çok seviyorum. Fikri özgür ve sınırsız insanlara ihtiyacımız var. Sınırlı kafa yapısına sahip insanlarla iletişim kurmak istemiyorum. Kendi içime dönüp kendi hayatımı aydınlatmakla meşgulüm.
"ROLDEN ÇIKABİLMEK İÇİN PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM"
Kariyerinin başlarında oynadığı karakterle kurduğu bağın şiddetinden çok yıprandığını söyleyen Pınar Deniz, psikolojik destek aldığını da sözlerine eklemişti.Oyuncu, "Vatanım Sensin’deyken sürekli oynadığım karakterin kasvetini taşımaktan kendi özel hayatımda da hüzünlü birine dönüştüğümü fark ettim. Bunun üzerine soluğu psikologda aldım. İyi ki gitmişim, artık anında rolden çıkmayı başarıyorum." ifadelerini kullanmıştı.