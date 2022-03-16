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MagazinYargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz gönlünü bakın kime kaptırdı!
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• 16 Mart 2022 - 09:31 • Son Güncelleme:

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz gönlünü bakın kime kaptırdı!

Yargı dizisinde Avukat Ceylin karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Pınar Deniz özel hayatıyla da magazin gündemine geliyor. . Meslektaşı Yiğit Kiracı ile yaşadığı aşk geçen haftalarda sonra eren Pınar Deniz, hayranları tarafından partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılıyordu ancak gerçek ortaya çıktı. İddialara göre güzel oyuncu, geçtiğimiz akşam avukat Nail Gönenli ile yakınlaştı.

• 16 Mart 2022 - 09:31 • Son Güncelleme:
1Yargının Ceylini Pınar Deniz gönlünü bakın kime kaptırdı
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Pınar Deniz, şimdilerde "Yargı" dizisiyle ön plana çıkıyor. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Deniz, özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

2Yargının Ceylini Pınar Deniz gönlünü bakın kime kaptırdı

"Aşk 101", "Vatanım Sensin", ve "İnsanlar İkiye Ayrılır" gibi projelerde rol alan Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, geçtiğimiz haftalarda 7 aylık ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı.

3Yargının Ceylini Pınar Deniz gönlünü bakın kime kaptırdı

Deniz'in adı ayrılıkla beraber hemen partneri Kaan Urgancıoğlu ile anıldı. Güzel oyuncu hayranları tarafından partneri ile çok yakıştırılsa da, bomba bir gelişme yaşandı.

4Yargının Ceylini Pınar Deniz gönlünü bakın kime kaptırdı

Daha oynadığı dizi bitmeden başka bir yapım ile anlaşan Deniz'in yeni dizisindeki rol arkadaşı da de Uraz Kaygılaroğlu olacakmış.

5Yargının Ceylini Pınar Deniz gönlünü bakın kime kaptırdı

İş hayatında hızlı bir dönem yaşayan Pınar Deniz, aşk hayatında da o hızlılığa erişti.

6Yargının Ceylini Pınar Deniz gönlünü bakın kime kaptırdı

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre Pınar Deniz, geçtiğimiz akşam ünlülerin avukatı Nail Gönenli ile eğlence turuna çıkmış.

7OYUNCU SEVİYOR

OYUNCU SEVİYOR!

Emirgan'da bulanan bir mekanda sabaha kadar eğlenen güzel oyuncu ile Gönenli'nin samimiyeti şimdilerde herkesin dilinde.

8Yargının Ceylini Pınar Deniz gönlünü bakın kime kaptırdı

Bu arada Nail Gönenli, magazin manşetlerine hiç de yabancı değil.

9Yargının Ceylini Pınar Deniz gönlünü bakın kime kaptırdı

Daha önce oyuncu Bestemsu Özdemir ile aşk yaşayan ünlü avukat, kısa bir süre öncesine kadar da sosyetik Zeynep Selvili ile beraberdi. Ancak Nail Gönenli'nin adı yine bir başka oyuncu Aybüke Pusat ile anılınca Selvili tarafından ilişkiye nokta konuldu...

10KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI

"KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI"

Öte yandan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı. Aşk hayatıyla alakalı konuşan oyuncu, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." demişti.

11KÖPEĞİMİ İNSANLARDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM

"KÖPEĞİMİ İNSANLARDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Köpeğini insanlardan daha çok sevdiğini belirten Pınar Deniz, bunun sebebini de şu sözlerle açıklamıştı:İnsanların öze dönmesi gerekiyor. Belki de daha büyük sanat çıkacak bu kaostan. İnsan sevmemeye başladım. Hayvanları sevmeyi tercih ediyorum. Köpeğimi insanlardan daha çok seviyorum. Fikri özgür ve sınırsız insanlara ihtiyacımız var. Sınırlı kafa yapısına sahip insanlarla iletişim kurmak istemiyorum. Kendi içime dönüp kendi hayatımı aydınlatmakla meşgulüm.

12ROLDEN ÇIKABİLMEK İÇİN PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM

"ROLDEN ÇIKABİLMEK İÇİN PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM"

Kariyerinin başlarında oynadığı karakterle kurduğu bağın şiddetinden çok yıprandığını söyleyen Pınar Deniz, psikolojik destek aldığını da sözlerine eklemişti.Oyuncu, "Vatanım Sensin’deyken sürekli oynadığım karakterin kasvetini taşımaktan kendi özel hayatımda da hüzünlü birine dönüştüğümü fark ettim. Bunun üzerine soluğu psikologda aldım. İyi ki gitmişim, artık anında rolden çıkmayı başarıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

13ESKİ DÖNEMLERE IŞINLANMAK İSTİYORUM

"ESKİ DÖNEMLERE IŞINLANMAK İSTİYORUM"

Deniz, ayrıca, "Mekanikleştik! Dünya mekanikleştikçe kendi duygularımız da mekanikleşiyor. Eski dönemlere ışınlanmak, orada yaşamak istiyorum." diye de konuşmuştu.

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