Ukrayna-Rusya savaşında dünyayı bekleyen yeni kriz: Nikel

Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaş dünyada yeni krizlere neden oluyor. TRT Haber'in haberine göre; Cep telefonları, su armatürleri, bataryalar, mutfak eşyaları, kalp damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan stentler ve daha fazlası… Her biri farklı bir alana ait olan bu ürünlerin bir ortak noktası var; üretimlerinde kullanılan nikel…