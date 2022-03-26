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Ukrayna-Rusya savaşında dünyayı bekleyen yeni kriz: Nikel

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarıyla başlayan yaptırımların sonucunda birçok üründe gözlemlenen fiyat artışı nikeli de etkiledi. Peki nikel krizi, salgın döneminde yaşadığı çip kriziyle ciddi bir darbe alan dünya otomotiv endüstrisini nasıl etkiler?

• 26 Mart 2022 - 11:11 • Son Güncelleme:
• 26 Mart 2022 - 11:11 • Son Güncelleme:
1Ukrayna-Rusya savaşında dünyayı bekleyen yeni kriz: Nikel

Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaş dünyada yeni krizlere neden oluyor. TRT Haber'in haberine göre; Cep telefonları, su armatürleri, bataryalar, mutfak eşyaları, kalp damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan stentler ve daha fazlası… Her biri farklı bir alana ait olan bu ürünlerin bir ortak noktası var; üretimlerinde kullanılan nikel

2Ukrayna-Rusya savaşında dünyayı bekleyen yeni kriz: Nikel

Yurt Dışı Piyasalar Yatırım Danışmanı Musa Ufuk Özdoğan, konuyu TRT Haber’e değerlendirdi. Yaptırımların ardından 8 Mart günü nikel fiyatlarının yüzde yüzden fazla artış göstermesi ve Londra Metal Borsası’nda nikel işlemlerinin askıya alınmasına dikkati çeken Özdoğan, "20 bin dolarla başladık, salı günü işlemler iptal edilmeden önce 100 bin doları gördük" dedi.

3Ukrayna-Rusya savaşında dünyayı bekleyen yeni kriz: Nikel

Londra Metal Borsası’nda nikel fiyatlarındaki bu rekor artışlar üreticide bir belirsizlik ortamı yarattı ve bu durumun sürekliliği tedirginliği artırdı.

4Rusya nikel tedarikinde önemli pay sahibi

Rusya nikel tedarikinde önemli pay sahibi

Rusya, dünya nikel piyasasında önemli bir noktada bulunuyor. Yurt Dışı Piyasalar Yatırım Danışmanı Musa Ufuk Özdoğan, "Rusya, nikel üretiminde yüzde 10 ile önemli bir paya sahip. Birinci sınıf nikel üretiminde aslında dünyanın lideri. Ambargoların gelmesiyle beraber nikel arzında bir problem olacağı endişesiyle nikel fiyatlarında yükseliş yaşadık" dedi.

5Ukrayna-Rusya savaşında dünyayı bekleyen yeni kriz: Nikel

Ulaştırma, havacılık, denizcilik ve inşaat sektörlerinde, tıbbi cihazlar ve madeni para yapımı gibi hayatımızın her alanında yer alan birçok üründe nikel kullanılıyor. Nikel, çok düşük ve çok yüksek ısılara gösterdiği direnç sebebiyle motor parçalarının yapımında da tercih sebebi.

6Otomotiv endüstrinin yeni krizi nikel mi

Otomotiv endüstrinin yeni krizi nikel mi?

Birçok ürünün fiyatını etkileyecek olan nikel arzı sıkıntısından belki de en fazla otomotiv sektörü etkilenecek çünkü elektrikli araçların bataryalarında ve çeşitli parçalarında da nikel kullanılıyor. Bu konunun önemine dikkati çeken Özdoğan, şunları söyledi:

7Ukrayna-Rusya savaşında dünyayı bekleyen yeni kriz: Nikel

"Özellikle elektrikli araç üretiminde sorunlar yaşanabilir. Bu da Avrupalı şirketleri elektrikli araçlarda biraz daha geride bırakabilir. Çinli şirketlerin öne çıkma ihtimali oluşabilir çünkü Rus pazarına erişimleri devam ediyor."

8Ukrayna-Rusya savaşında dünyayı bekleyen yeni kriz: Nikel

Özdoğan, bu durumun bir süre sonra normale dönebileceğini belirtti:"Bu çok uzun sürecek gibi görünmüyor. Endonezya'nın tekrar piyasaya girmesiyle arz şokunun normale dönmesi beklenebilir."

9Ukrayna-Rusya savaşında dünyayı bekleyen yeni kriz: Nikel

Bir süredir çip krizi ve çeşitli tedarik sorunları ile uğraşan otomotiv endüstrisi için nikeldeki sorunlar yeni bir kriz anlamına gelebilir. Elektrikli araçların üretiminde kritik öneme sahip olan nikel de bu krize dahil olursa üretim bandında ciddi sorunlar yaşanabilir.

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