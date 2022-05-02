Mariupol'da kritik gelişme! Dünyanın umutla beklediği haber Zelenski'den geldi...
24 Şubat'ta Rus ordusunun Ukrayna'ya girmesiyle başlayan işgal devam ediyor. Mariupol'deki çelik fabrikasında kuşatılan sivillerin tahliyesine ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ve BM'den peş peşe flaş açıklamalar geldi. "Kiev’in Hayaleti" adlı pilotun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde Rus ordusuna ait askeri üste yangın çıktı.
Ukrayna-Rusya savaşında kanlı çatışmalar devam ederken bölgeden kritik haberler gelmeye devam ediyor. İşte savaş bölgesindewki son dakika gelişmeleri...
Ukrayna'nın Mariupol kentinde haftalarca kuşatma altında bulunan onlarca sivilin hem Ukrayna hem de Rusya kontrolündeki bölgelere doğru tahliyesine başlandığı açıklandı.
Tahliye edilen sivillerden bazılarının, Ukrayna'nın en büyük çelik fabrikalarından Azovstal Çelik Fabrikası'ndan kurtarıldığı bildirildi.
Yaklaşık 9 kilometrekarelik bir alanı kaplayan fabrikası, Ukrayna'da direnişinin son kalesi haline gelmişti. Rusya, onlarca sivilin kendi kontrolündeki bir köye ulaştığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Twitter mesajında, kalabalık bir grubun Ukrayna kontrolündeki Zaporijya kentine doğru hareket ettiğini kaydetti.
Zelenski, "100 kişilik ilk grup kontrolümüzdeki bölgeye hareket etti. Yarın Zaporijya'da onları karşılayacağız. Ekibimize minnettarız. BM ile birlikte, tesisteki diğer sivillerin tahliyesi için çalışılıyor" dedi.
BM'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Birleşmiş Milletler (BM) de Kızılhaç ile birlikte operasyona dahil olduğunu doğruladı. BM'den yapılan açıklamada tahliye edilen konvoyun Cumartesi günü ulaştığı belirtilse de kaç kişinin kurtarıldığı ya da kaç kişinin halen tesiste bulunduğu hakkında detay verilmedi. Detayları paylaşmanın operasyonun güvenliğini tehlikeye atacağı kaydedildi.
37 yaşındaki Natalia Usmanova, "Sığınakların dayanamayacağından korktuk. Güneşi görmeyeli çok uzun zaman oldu" ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı 80'e yakın sivilin çelik fabrikasından tahliye edilerek Rusya kontrolündeki Bezimenne köyüne getirildiğini aktardı. Açıklamaya göre sivillere tıbbi bakım sağlandı.
Rusya medyasına göre hükümet, Ukrayna kontrolündeki bölgeleri terk etmek isteyen sivillerin BM ve Kızılhaç yetkilileriyle temasa geçtiğini kaydetti.
Azovstal Çelik Fabrikası'nda hala sivillerin bulunduğu da gelen bilgiler arasında. Fabrika bölgesindeki yer altı tünelleri, Rus güçlerinin hakimiyet kurmasını güçleştiriyor.
Geçtiğimiz ay Rus askerleri fabrikayı abluka altına almıştı. Mariupol, Ukrayna'daki Rusya işgali başladığından bu yana en ciddi insani krizin yaşandığı bölgeler arasında yer alıyor.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıların ardından “Kiev’in Hayaleti” lakaplı Ukraynalı pilotun Rus ordusuna bağlı 40’a yakın savaş uçağını düşürdüğü öne sürülmüş, söz konusu pilotun 29 yaşındaki Binbaşı Stepan Tarabalka olduğu ve 13 Mart’ta hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Yetkililer, tarafından Tarabalka’nın madalya ile onurlandırıldığını doğrulanırken, Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Kiev'in Hayaleti, karakteri Ukraynalılar tarafından oluşturulmuş bir süper kahraman efsanesidir" uyarısında bulunularak, Ukrayna halkından bilgi kirliliğine karşı uyanık olmalarını ve bilgiyi yaymadan önce kaynaklarını kontrol etmesini istedi.
"Kiev’in Hayaleti"nin tek bir pilottan ziyade Ukrayna’nın başkenti Kiev’i koruyan Hava Kuvvetleri'nin 40. Taktik Havacılık Takımını oluşturan pilotlarının tamamı olduğu düşünülüyor.
"Bu propagandaya sahip olmak çok önemli”
Ukraynalı askeri tarihçi Mikhail Zhirohov, Kiev'in Hayaleti hikayesini "moral yükseltmek için propaganda" olarak nitelendirerek, savaşın başlarında Rus ordusunun Ukrayna hava sahasına hakim olduğunu, bu nedenle Ukraynalı bir pilotun "sadece iki veya üç uçağı vurabileceğini" belirtti.
Zhirohov, "Bu propagandaya sahip olmak çok önemli, çünkü silahlı kuvvetlerimiz daha küçük ve birçoğu onlara (Ruslara) eşit olamayacağımızı düşünüyor. Buna savaş zamanında ihtiyacımız var" dedi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın şimdiye kadar savaşta 190 uçak ve 155 helikopter kaybettiğini aktarmıştı. Ancak bağımsız askeri analistler Oryx, Rus kayıplarının 26 uçak ve 39 helikopterin yanı sıra 48 insansız hava aracı (İHA) olduğunu düşünüyor.
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde yangın çıktı. Rus ordusuna ait olduğu bilinen askeri üste çıkan yangının ardından Belgorod Bölgesi Valisi Vyacheslav Gladkov sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gladkov, Rus ordusu tesislerinde akşam saatlerinde yangın çıktığını duyurarak, “Borisov, Belgorod ve Yakovlevsky kentlerinin kesiştiği bölgede Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın tesislerinden birinin topraklarında yangın çıktı. Mağdurlar ve bölgede oluşan hasar hakkında bilgiler toplanıyor. Tüm operasyonel hizmet birimleri bölgede çalışıyor, güvenliği sağlamak için önlemler alıyor” ifadelerini kullandı.
Çıkan yangında 1 kişinin de yaralandığını aktaran Gladkov, “Yerel sakinlerden 1 kişinin yaralandığı bilgisi var. Hafif yaralı ve hayati tehlikesi bulunmamakta. Gerekli tüm tıbbi yardımlar sağlanıyor. Yardımcım Konstantin Polezhaev ve Acil Durumlar Bakanlığı Bölge Başkanı Oleg Medvedev olay yerinde bulunuyor” dedi.
Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasından tahliyeler başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azovstal fabrikasından yaklaşık 100 kişilik 1’inci grubun güvenli bölgeye tahliye edildiğini duyurarak, “Azovstal'dan sivillerin tahliyesi başladı. Yaklaşık 100 kişilik 1’inci grup şimdiden güvenli bölgeye gidiyor. Yarın onlarla Zaporijya'da buluşacağız. Ekibimize minnettarız! Şimdi BM ile birlikte diğer sivillerin tesisten tahliyesi üzerinde çalışıyorlar” dedi.
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Azovstal fabrikasındaki toplam 46 sivilin fabrikadan ayrılarak Rus birliklerinin kontrolüne girdiği aktarılmış, “Dün ateşkes rejimi ve insani koridorun açılmasının bir sonucu olarak 2 sivil grup, Azovstal çelik fabrikasının konut alanlarını terk etti. Öğleden sonra 25 yerel sakin ayrıldı. Karanlığın bastırmasıyla birlikte sessizlik rejimini kullanan ikinci gruptaki 21 kişi Bezymennoye yerleşim alanına teslim edildi” ifadeleri kullanılmıştı.
Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova Rus ordusu tarafından Ukrayna’da işlendiği iddia edilen savaş suçları hakkında dava açıldığını açıkladı. Başsavcı Venediktova yaptığı açıklamada, “Savaş suçlarını içeren toplam 9 bin 158 ceza davası açıldı. Hali hazırda Kiev bölgesinde 15 kişi, Bucha’da ise 10 kişinin savaş suçu işlediği belirlenmişti. Onları işkence, tecavüz ve yağma suçlarından sorumlu tutuyoruz” dedi. Başsavcı Venediktova açıklamasında, “Ukraynalı sivillerin ölümü, şehirlerin bombalanması, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın işgal altındaki saldırgan devletin topraklarına sürülmesi gibi nedenlerden dolayı, maalesef her gün yeni davalar açmak için gerekçelerimiz var” ifadelerini kullandı. Başsavcı Venediktova ayrıca açıklamasında, Bucha’da hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin yapılması için hala cansız bedenlerden DNA örneklerinin alındığını sözlerine ekledi.
“Litvanyalı uzmanları bekliyoruz”
Yürütülen soruşturmalarda uluslararası yardım alındığını belirten Başsavcı Venediktova, “Artık Fransız ve Slovakyalı uzmanlardan oluşan bir ekibimiz var. Önümüzdeki Salı günü Litvanyalı uzmanların da gelmesini bekliyoruz" dedi.
Ukrayna Başsavcı Venediktova geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Bucha şehrinde insan hakları ihlallerine karıştığı iddia edilen 10 Rus askerinin kimliğinin belirlendiğini açıklamıştı. Venediktova açıklamasında Rus askerlerinin görüntüsünü paylaşarak, kimliği belirlenen askerleri tanıyanların Kiev Bölge Savcılığı ile iletişime geçmesi çağrısında bulunmuştu.