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DünyaMariupol'da kritik gelişme! Dünyanın umutla beklediği haber Zelenski'den geldi...
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Mariupol'da kritik gelişme! Dünyanın umutla beklediği haber Zelenski'den geldi...

24 Şubat'ta Rus ordusunun Ukrayna'ya girmesiyle başlayan işgal devam ediyor. Mariupol'deki çelik fabrikasında kuşatılan sivillerin tahliyesine ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ve BM'den peş peşe flaş açıklamalar geldi. "Kiev’in Hayaleti" adlı pilotun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde Rus ordusuna ait askeri üste yangın çıktı.

• 02 Mayıs 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
• 02 Mayıs 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
1Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Ukrayna-Rusya savaşında kanlı çatışmalar devam ederken bölgeden kritik haberler gelmeye devam ediyor. İşte savaş bölgesindewki son dakika gelişmeleri...

2Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Ukrayna'nın Mariupol kentinde haftalarca kuşatma altında bulunan onlarca sivilin hem Ukrayna hem de Rusya kontrolündeki bölgelere doğru tahliyesine başlandığı açıklandı.

3Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Tahliye edilen sivillerden bazılarının, Ukrayna'nın en büyük çelik fabrikalarından Azovstal Çelik Fabrikası'ndan kurtarıldığı bildirildi.

4Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Yaklaşık 9 kilometrekarelik bir alanı kaplayan fabrikası, Ukrayna'da direnişinin son kalesi haline gelmişti. Rusya, onlarca sivilin kendi kontrolündeki bir köye ulaştığını duyurdu.

5Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Twitter mesajında, kalabalık bir grubun Ukrayna kontrolündeki Zaporijya kentine doğru hareket ettiğini kaydetti.

6Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Zelenski, "100 kişilik ilk grup kontrolümüzdeki bölgeye hareket etti. Yarın Zaporijya'da onları karşılayacağız. Ekibimize minnettarız. BM ile birlikte, tesisteki diğer sivillerin tahliyesi için çalışılıyor" dedi.

7BMDEN AÇIKLAMA GELDİ

BM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Birleşmiş Milletler (BM) de Kızılhaç ile birlikte operasyona dahil olduğunu doğruladı. BM'den yapılan açıklamada tahliye edilen konvoyun Cumartesi günü ulaştığı belirtilse de kaç kişinin kurtarıldığı ya da kaç kişinin halen tesiste bulunduğu hakkında detay verilmedi. Detayları paylaşmanın operasyonun güvenliğini tehlikeye atacağı kaydedildi.

8Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

37 yaşındaki Natalia Usmanova, "Sığınakların dayanamayacağından korktuk. Güneşi görmeyeli çok uzun zaman oldu" ifadelerini kullandı.

9Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Rusya Savunma Bakanlığı 80'e yakın sivilin çelik fabrikasından tahliye edilerek Rusya kontrolündeki Bezimenne köyüne getirildiğini aktardı. Açıklamaya göre sivillere tıbbi bakım sağlandı.

10Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Rusya medyasına göre hükümet, Ukrayna kontrolündeki bölgeleri terk etmek isteyen sivillerin BM ve Kızılhaç yetkilileriyle temasa geçtiğini kaydetti.

11Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Azovstal Çelik Fabrikası'nda hala sivillerin bulunduğu da gelen bilgiler arasında. Fabrika bölgesindeki yer altı tünelleri, Rus güçlerinin hakimiyet kurmasını güçleştiriyor.

12Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Geçtiğimiz ay Rus askerleri fabrikayı abluka altına almıştı. Mariupol, Ukrayna'daki Rusya işgali başladığından bu yana en ciddi insani krizin yaşandığı bölgeler arasında yer alıyor.

13Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıların ardından “Kiev’in Hayaleti” lakaplı Ukraynalı pilotun Rus ordusuna bağlı 40’a yakın savaş uçağını düşürdüğü öne sürülmüş, söz konusu pilotun 29 yaşındaki Binbaşı Stepan Tarabalka olduğu ve 13 Mart’ta hayatını kaybettiği belirtilmişti.

14Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Yetkililer, tarafından Tarabalka’nın madalya ile onurlandırıldığını doğrulanırken, Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Kiev'in Hayaleti, karakteri Ukraynalılar tarafından oluşturulmuş bir süper kahraman efsanesidir" uyarısında bulunularak, Ukrayna halkından bilgi kirliliğine karşı uyanık olmalarını ve bilgiyi yaymadan önce kaynaklarını kontrol etmesini istedi.

15Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

"Kiev’in Hayaleti"nin tek bir pilottan ziyade Ukrayna’nın başkenti Kiev’i koruyan Hava Kuvvetleri'nin 40. Taktik Havacılık Takımını oluşturan pilotlarının tamamı olduğu düşünülüyor.

16Bu propagandaya sahip olmak çok önemli”

"Bu propagandaya sahip olmak çok önemli”

Ukraynalı askeri tarihçi Mikhail Zhirohov, Kiev'in Hayaleti hikayesini "moral yükseltmek için propaganda" olarak nitelendirerek, savaşın başlarında Rus ordusunun Ukrayna hava sahasına hakim olduğunu, bu nedenle Ukraynalı bir pilotun "sadece iki veya üç uçağı vurabileceğini" belirtti.

17Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Zhirohov, "Bu propagandaya sahip olmak çok önemli, çünkü silahlı kuvvetlerimiz daha küçük ve birçoğu onlara (Ruslara) eşit olamayacağımızı düşünüyor. Buna savaş zamanında ihtiyacımız var" dedi.

18Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın şimdiye kadar savaşta 190 uçak ve 155 helikopter kaybettiğini aktarmıştı. Ancak bağımsız askeri analistler Oryx, Rus kayıplarının 26 uçak ve 39 helikopterin yanı sıra 48 insansız hava aracı (İHA) olduğunu düşünüyor.

19Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde yangın çıktı. Rus ordusuna ait olduğu bilinen askeri üste çıkan yangının ardından Belgorod Bölgesi Valisi Vyacheslav Gladkov sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gladkov, Rus ordusu tesislerinde akşam saatlerinde yangın çıktığını duyurarak, “Borisov, Belgorod ve Yakovlevsky kentlerinin kesiştiği bölgede Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın tesislerinden birinin topraklarında yangın çıktı. Mağdurlar ve bölgede oluşan hasar hakkında bilgiler toplanıyor. Tüm operasyonel hizmet birimleri bölgede çalışıyor, güvenliği sağlamak için önlemler alıyor” ifadelerini kullandı.

20Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Çıkan yangında 1 kişinin de yaralandığını aktaran Gladkov, “Yerel sakinlerden 1 kişinin yaralandığı bilgisi var. Hafif yaralı ve hayati tehlikesi bulunmamakta. Gerekli tüm tıbbi yardımlar sağlanıyor. Yardımcım Konstantin Polezhaev ve Acil Durumlar Bakanlığı Bölge Başkanı Oleg Medvedev olay yerinde bulunuyor” dedi.

21Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasından tahliyeler başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azovstal fabrikasından yaklaşık 100 kişilik 1’inci grubun güvenli bölgeye tahliye edildiğini duyurarak, “Azovstal'dan sivillerin tahliyesi başladı. Yaklaşık 100 kişilik 1’inci grup şimdiden güvenli bölgeye gidiyor. Yarın onlarla Zaporijya'da buluşacağız. Ekibimize minnettarız! Şimdi BM ile birlikte diğer sivillerin tesisten tahliyesi üzerinde çalışıyorlar” dedi.

22Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Azovstal fabrikasındaki toplam 46 sivilin fabrikadan ayrılarak Rus birliklerinin kontrolüne girdiği aktarılmış, “Dün ateşkes rejimi ve insani koridorun açılmasının bir sonucu olarak 2 sivil grup, Azovstal çelik fabrikasının konut alanlarını terk etti. Öğleden sonra 25 yerel sakin ayrıldı. Karanlığın bastırmasıyla birlikte sessizlik rejimini kullanan ikinci gruptaki 21 kişi Bezymennoye yerleşim alanına teslim edildi” ifadeleri kullanılmıştı.

23Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova Rus ordusu tarafından Ukrayna’da işlendiği iddia edilen savaş suçları hakkında dava açıldığını açıkladı. Başsavcı Venediktova yaptığı açıklamada, “Savaş suçlarını içeren toplam 9 bin 158 ceza davası açıldı. Hali hazırda Kiev bölgesinde 15 kişi, Bucha’da ise 10 kişinin savaş suçu işlediği belirlenmişti. Onları işkence, tecavüz ve yağma suçlarından sorumlu tutuyoruz” dedi. Başsavcı Venediktova açıklamasında, “Ukraynalı sivillerin ölümü, şehirlerin bombalanması, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın işgal altındaki saldırgan devletin topraklarına sürülmesi gibi nedenlerden dolayı, maalesef her gün yeni davalar açmak için gerekçelerimiz var” ifadelerini kullandı. Başsavcı Venediktova ayrıca açıklamasında, Bucha’da hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin yapılması için hala cansız bedenlerden DNA örneklerinin alındığını sözlerine ekledi.

24“Litvanyalı uzmanları bekliyoruz”

“Litvanyalı uzmanları bekliyoruz”

Yürütülen soruşturmalarda uluslararası yardım alındığını belirten Başsavcı Venediktova, “Artık Fransız ve Slovakyalı uzmanlardan oluşan bir ekibimiz var. Önümüzdeki Salı günü Litvanyalı uzmanların da gelmesini bekliyoruz" dedi.

25Mariupolda kritik gelişme Dünyanın umutla beklediği haber Zelenskiden geldi...

Ukrayna Başsavcı Venediktova geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Bucha şehrinde insan hakları ihlallerine karıştığı iddia edilen 10 Rus askerinin kimliğinin belirlendiğini açıklamıştı. Venediktova açıklamasında Rus askerlerinin görüntüsünü paylaşarak, kimliği belirlenen askerleri tanıyanların Kiev Bölge Savcılığı ile iletişime geçmesi çağrısında bulunmuştu.

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