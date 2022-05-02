Mariupol'da kritik gelişme! Dünyanın umutla beklediği haber Zelenski'den geldi...

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova Rus ordusu tarafından Ukrayna’da işlendiği iddia edilen savaş suçları hakkında dava açıldığını açıkladı. Başsavcı Venediktova yaptığı açıklamada, “Savaş suçlarını içeren toplam 9 bin 158 ceza davası açıldı. Hali hazırda Kiev bölgesinde 15 kişi, Bucha’da ise 10 kişinin savaş suçu işlediği belirlenmişti. Onları işkence, tecavüz ve yağma suçlarından sorumlu tutuyoruz” dedi. Başsavcı Venediktova açıklamasında, “Ukraynalı sivillerin ölümü, şehirlerin bombalanması, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın işgal altındaki saldırgan devletin topraklarına sürülmesi gibi nedenlerden dolayı, maalesef her gün yeni davalar açmak için gerekçelerimiz var” ifadelerini kullandı. Başsavcı Venediktova ayrıca açıklamasında, Bucha’da hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin yapılması için hala cansız bedenlerden DNA örneklerinin alındığını sözlerine ekledi.