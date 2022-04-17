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DünyaKuzey Kore’den ABD, Güney Kore ve Japonya’ya füzeli yanıt! Kim Jong Un hedefi gösterdi ve...
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Kuzey Kore’den ABD, Güney Kore ve Japonya’ya füzeli yanıt! Kim Jong Un hedefi gösterdi ve...

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan savaş kanlı bir şekilde devam ederken, Kuzey Kore’den tedirgin eden bir hamle geldi. Yaptığı hamlelerle dünyayı endişeye düşüren ülke, yeni bir füze denemsine imza attı. Kim Jong Un'un gözetiminde gerçekleştirilen füze denemesinin görüntüleri de paylaşıldı.

İHA
• 17 Nisan 2022 - 11:49 • Son Güncelleme:
İHA
• 17 Nisan 2022 - 11:49 • Son Güncelleme:
1Kuzey Kore’den ABD, Güney Kore ve Japonya’ya füzeli yanıt Kim Jong Un hedefi gösterdi ve...

Kuzey Kore'den, geçtiğimiz Cuma günü ülkenin kurucu lideri Kim Il Sung'un 110. doğum günü nedeniyle yeni bir füze denemesi gerçekleştirmesi beklenmesinin ardından açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), yeni tip taktik güdümlü bir füzenin denemesinin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gözetiminde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

2Kuzey Kore’den ABD, Güney Kore ve Japonya’ya füzeli yanıt Kim Jong Un hedefi gösterdi ve...

Haberde testin ne zaman yapıldığına dair kesin bilgi verilmezken, "yeni tip taktik güdümlü füze sisteminin cephe hattındaki uzun menzilli topçu birliklerinin ateş gücünü ve taktik nükleer füzelerin verimliliğini artırmada büyük önem taşıdığı" ifade edildi.

3Kuzey Kore’den ABD, Güney Kore ve Japonya’ya füzeli yanıt Kim Jong Un hedefi gösterdi ve...

Ayrıca Kim'in, savaş caydırıcılığını güvence altına almanın temel unsuru olan savunma sanayi konusunda sürekli başarılar elde eden Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi yetkililerini tebrik ettiği belirtildi.

4Kuzey Kore’den ABD, Güney Kore ve Japonya’ya füzeli yanıt Kim Jong Un hedefi gösterdi ve...

Güney Kore ise Pyongyang'ın dün akşam 18.00 sıralarında 2 füze ateşlediğini doğruladı. Japon Denizi istikametine doğru fırlatılan füzelerin 25 km yüksekliğe ulaşarak 110 kilometre mesafe kat ettiği ve ses hızının 4 katı sürate ulaştığı ifade edildi.

5Kuzey Kore’den ABD, Güney Kore ve Japonya’ya füzeli yanıt Kim Jong Un hedefi gösterdi ve...

Son füze denemesi ile birlikte Kuzey Kore'nin bu yılki füze denemelerinin sayısı 12'ye yükselmiş oldu.

6Kuzey Kore’den ABD, Güney Kore ve Japonya’ya füzeli yanıt Kim Jong Un hedefi gösterdi ve...

Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il Sung'un geçtiğimiz Cuma günü 110. doğum günü nedeniyle Pyongyang yönetiminin yeni bir kıtalararası balistik füze fırlatabileceği ya da ülkenin 7. nükleer testini gerçekleştirebileceği kamuoyuna yansımıştı.

7Kuzey Kore’den ABD, Güney Kore ve Japonya’ya füzeli yanıt Kim Jong Un hedefi gösterdi ve...

ABD'nin, müttefikleri Güney Kore ve Japonya ile bölgede gerçekleştirdiği tatbikatlara yanıt olarak Kuzey Kore'nin yeni provokatif eylemlerde bulunabileceği tahmin edilmişti.

8KUZEY KOREDEN CANAVAR FÜZE ŞOVU

KUZEY KORE'DEN 'CANAVAR FÜZE' ŞOVU!

Kuzey Kore önce 5 yıl aradan sonra ilk balistik füze testini de yaptı, ardından denemeye ilişkin görüntüleri paylaştı.

9Kuzey Kore’den ABD, Güney Kore ve Japonya’ya füzeli yanıt Kim Jong Un hedefi gösterdi ve...

Bir film fragmanından farksız klip çok konuşuldu. Videoda Devlet Başkanı Kim Jong-Un başrolde.

10Kuzey Kore’den ABD, Güney Kore ve Japonya’ya füzeli yanıt Kim Jong Un hedefi gösterdi ve...

Klipte siyah deri montu güneş gözlükleriyle görünen Kuzey Kore lideri talimatlar veriyor.

11Kuzey Kore’den ABD, Güney Kore ve Japonya’ya füzeli yanıt Kim Jong Un hedefi gösterdi ve...

Adeta bir film yıldızı gibi kameraya doğru yavaş yavaş yürüyor. Ardından füzenin fırlatılmasına geçiliyor.

12Kuzey Kore’den ABD, Güney Kore ve Japonya’ya füzeli yanıt Kim Jong Un hedefi gösterdi ve...

Ülkenin üst düzey yetkilileriyle geri sayım yapan Kim Jong-Un, füzenin fırlatma rampasına transfer edilmesini saatine bakarak bekledi.

13Kuzey Kore’den ABD, Güney Kore ve Japonya’ya füzeli yanıt Kim Jong Un hedefi gösterdi ve...

Füzenin götürülüşüne öncülük eden Kuzey Kore lideri, patlama sahnesine bakmayan oyuncu edasıyla füzenin önünde yürüdü.

14Kuzey Kore’den ABD, Güney Kore ve Japonya’ya füzeli yanıt Kim Jong Un hedefi gösterdi ve...

Füzenin fırlatılmasını ekibiyle kutlayan Kim Jong-Un, coşkusunu askerlerle birlikte paylaştı. Ekiple yan yana görüntü vermekten geri durmadı.

15Kuzey Kore’den ABD, Güney Kore ve Japonya’ya füzeli yanıt Kim Jong Un hedefi gösterdi ve...

Kuzey Kore yönetimi, denenen füzenin "yeni tip" kıtalar arası balistik füze olduğunu açıkladı.

16Kuzey Kore’den ABD, Güney Kore ve Japonya’ya füzeli yanıt Kim Jong Un hedefi gösterdi ve...

Güney Kore, füzenin 6 bin 200 metrede yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu öne sürdü. Japonya da Kuzey Kore'den fırlatılan füzenin münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü duyurdu. Füzenin 71 dakika havada kaldığı vurgulandı.

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