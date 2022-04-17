Kuzey Kore’den ABD, Güney Kore ve Japonya’ya füzeli yanıt! Kim Jong Un hedefi gösterdi ve...
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan savaş kanlı bir şekilde devam ederken, Kuzey Kore’den tedirgin eden bir hamle geldi. Yaptığı hamlelerle dünyayı endişeye düşüren ülke, yeni bir füze denemsine imza attı. Kim Jong Un'un gözetiminde gerçekleştirilen füze denemesinin görüntüleri de paylaşıldı.
Kuzey Kore'den, geçtiğimiz Cuma günü ülkenin kurucu lideri Kim Il Sung'un 110. doğum günü nedeniyle yeni bir füze denemesi gerçekleştirmesi beklenmesinin ardından açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), yeni tip taktik güdümlü bir füzenin denemesinin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gözetiminde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.
Haberde testin ne zaman yapıldığına dair kesin bilgi verilmezken, "yeni tip taktik güdümlü füze sisteminin cephe hattındaki uzun menzilli topçu birliklerinin ateş gücünü ve taktik nükleer füzelerin verimliliğini artırmada büyük önem taşıdığı" ifade edildi.
Ayrıca Kim'in, savaş caydırıcılığını güvence altına almanın temel unsuru olan savunma sanayi konusunda sürekli başarılar elde eden Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi yetkililerini tebrik ettiği belirtildi.
Güney Kore ise Pyongyang'ın dün akşam 18.00 sıralarında 2 füze ateşlediğini doğruladı. Japon Denizi istikametine doğru fırlatılan füzelerin 25 km yüksekliğe ulaşarak 110 kilometre mesafe kat ettiği ve ses hızının 4 katı sürate ulaştığı ifade edildi.
Son füze denemesi ile birlikte Kuzey Kore'nin bu yılki füze denemelerinin sayısı 12'ye yükselmiş oldu.
Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il Sung'un geçtiğimiz Cuma günü 110. doğum günü nedeniyle Pyongyang yönetiminin yeni bir kıtalararası balistik füze fırlatabileceği ya da ülkenin 7. nükleer testini gerçekleştirebileceği kamuoyuna yansımıştı.
ABD'nin, müttefikleri Güney Kore ve Japonya ile bölgede gerçekleştirdiği tatbikatlara yanıt olarak Kuzey Kore'nin yeni provokatif eylemlerde bulunabileceği tahmin edilmişti.
KUZEY KORE'DEN 'CANAVAR FÜZE' ŞOVU!
Kuzey Kore önce 5 yıl aradan sonra ilk balistik füze testini de yaptı, ardından denemeye ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bir film fragmanından farksız klip çok konuşuldu. Videoda Devlet Başkanı Kim Jong-Un başrolde.
Klipte siyah deri montu güneş gözlükleriyle görünen Kuzey Kore lideri talimatlar veriyor.
Adeta bir film yıldızı gibi kameraya doğru yavaş yavaş yürüyor. Ardından füzenin fırlatılmasına geçiliyor.
Ülkenin üst düzey yetkilileriyle geri sayım yapan Kim Jong-Un, füzenin fırlatma rampasına transfer edilmesini saatine bakarak bekledi.
Füzenin götürülüşüne öncülük eden Kuzey Kore lideri, patlama sahnesine bakmayan oyuncu edasıyla füzenin önünde yürüdü.
Füzenin fırlatılmasını ekibiyle kutlayan Kim Jong-Un, coşkusunu askerlerle birlikte paylaştı. Ekiple yan yana görüntü vermekten geri durmadı.
Kuzey Kore yönetimi, denenen füzenin "yeni tip" kıtalar arası balistik füze olduğunu açıkladı.
Güney Kore, füzenin 6 bin 200 metrede yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu öne sürdü. Japonya da Kuzey Kore'den fırlatılan füzenin münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü duyurdu. Füzenin 71 dakika havada kaldığı vurgulandı.