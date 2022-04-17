Kuzey Kore’den ABD, Güney Kore ve Japonya’ya füzeli yanıt! Kim Jong Un hedefi gösterdi ve...

Kuzey Kore'den, geçtiğimiz Cuma günü ülkenin kurucu lideri Kim Il Sung'un 110. doğum günü nedeniyle yeni bir füze denemesi gerçekleştirmesi beklenmesinin ardından açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), yeni tip taktik güdümlü bir füzenin denemesinin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gözetiminde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.