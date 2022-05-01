Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı!

Önleyici savaş, algılanan yaklaşan bir saldırıyı veya istilayı geri püskürtmek veya stratejik bir avantaj elde etmek amacıyla başlatılan savaşa verilen addır. Bu savaş konseptinde tehdit algılayan ülke karşı tarafın saldırısını beklemek yerine ilk saldıran taraf olarak avantaj sağlamayı hedefler.