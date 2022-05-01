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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı!

Ukrayna savaşında Rusya'dan gelen nükleer tehditler dünyaya korku salarken Kuzey Kore'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Ülkeyi demir yumruk ile yöneten Kim Jong Un'dan flaş bir nükleer silah açıklaması geldi. Kim Jong Un, hangi senaryoda nükleer silah kullanacaklarını açıklayarak tabiri caizse başta ABD ve Güney Kore olmak üzere rakiplerine gözdağı verdi.

• 01 Mayıs 2022 - 10:45 • Son Güncelleme:
• 01 Mayıs 2022 - 10:45 • Son Güncelleme:
1Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı

Rusya Avrupa'yı nükleer Sarmat füzeleriyle vurmakla tehdit ederken dünyanın diğer bir köşesinden çok konuşulacak bir haber geldi.

2Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bir süredir tartışmaların odağında olan nükleer silahlar ile ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

3Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı

Ülkeyi demir yumruk ile yöneten Kim Jong Un, hangi senaryoda nükleer silah kullanacaklarını açıkladı.

4Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı

Önleyici savaş, algılanan yaklaşan bir saldırıyı veya istilayı geri püskürtmek veya stratejik bir avantaj elde etmek amacıyla başlatılan savaşa verilen addır. Bu savaş konseptinde tehdit algılayan ülke karşı tarafın saldırısını beklemek yerine ilk saldıran taraf olarak avantaj sağlamayı hedefler.

5Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin 'düşman güçler' tarafından tehdit edilmesi durumunda 'önleyici savaş' kapsamında nükleer silah kullanacağını açıkladı.

6Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı

Kuzey Kore liderinin bu sözleri başta ABD ve Güney Kore ve Japonya olmak üzere rakiplerine gözdağı olarak nitelendirildi.

7NÜKLEER PROGRAMA HIZ VERECEĞİZ

'NÜKLEER PROGRAMA HIZ VERECEĞİZ'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer programına hız vereceklerini söylemişti. KCNA ajansına göre Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 90'ıncı yıldönümü için düzenlenen törende konuşan Kim, 'Ülkemizin nükleer kapasitesini artırmak için mümkün olan en hızlı şekilde adımlar atmaya devam edeceğiz' dedi.

8Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı

Kuzey Kore lideri konuşmasında nükleer silahların temelde savaşa karşı caydırıcı bir unsur olduğunu ancak saldırıya uğramaları durumunda bunları kullanacaklarını söyledi.

9YASAKLI FÜZELERİ SERGİLEDİ

YASAKLI FÜZELERİ SERGİLEDİ

Törende Kuzey Kore'nin yasaklı kıtalararası balistik füzeleri de sergilendi.

10Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı

Pyongyang Mart'ta 2017'den bu yana ilk kez bir kıtalararası balistik füze denemişti. Bu deneme uluslararası tepki çekmiş, ABD Pyongyang'a bir dizi yeni yaptırım kararı almıştı.

11Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı

Devlet medyası tarafından yayımlanan fotoğraflara göre törende hipersonik füzelere ek olarak denizaltılardan fırlatılan balistik füzeler de sergilendi.

12Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı

Pyongyang'ın bu yıl yaptığı yeni füze denemeleri Kore Yarımadası'nda gerginliği artırmıştı.

13NÜKLEER PLAN UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE DEŞİFRE OLDU

NÜKLEER PLAN UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE DEŞİFRE OLDU

Uydu görüntüleri Kuzey Kore'nin Mart'ta Punggye-ri'deki nükleer deneme tesislerindeki faaliyetlerini artırdığına işaret ediyor.

14Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı

Bu hareketlilik Kuzey Kore'nin nükleer silah ve uzun menzilli füze denemelerine yeniden başlayabileceği endişesine neden oldu.

15Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı

Güney Kore'de yeni göreve gelen Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'ün, Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerine ilişkin sert tavrı, iki ülke arasında gerginliği tırmandırmıştı.

16Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı

Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook'un bu ayın başlarında Kuzey Kore'nin füze fırlatma tesislerini vurma kapasitesi olduğunu söylemesi Pyongyang'ın tepkisine neden olmuştu.

17Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı

Kıtalararası balistik füzeler, standart bir hat üzerinde binlerce kilometre uçabiliyor ve teorik olarak Kuzey Kore'nin denediği füzenin ABD topraklarına ulaşması mümkün.

18Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı

2018'de Kuzey Kore, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'la yapılan görüşmelerin ardından uzun menzilli balistik füzeler ve nükleer denemeleri için moratoryum ilan etmişti.

19Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı

Ancak 2020'de Kim Jong-un, bu taahhütlerinin artık kendilerini bağlamadığını açıklamıştı.

20Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı

ABD'de Biden yönetimi daha önce Kuzey Kore'yle önkoşulsuz görüşmelere başlamaya hazır olduğunu bildirmişti.

21Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı

Ancak Washington'dan bu konuda bir adım gelmedi. Kuzey Kore görüşmelere devam edilebilmesi için yaptırımlara son verilmesini şart koşuyor.

22Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı
23Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı
24Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı
25Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı
26Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı
27Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı
28Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı
29Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı

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