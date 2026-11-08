KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Okulların kapanacağı ve yeniden açılacağı tarih
Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak ve hangi tarihte yeniden açılacak? 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini takip eden öğrenciler ve veliler, “Kasım ara tatili kaç gün sürecek?”, “14 Kasım’da okul var mı?”, “23 Kasım Pazartesi okullar açılıyor mu?” sorularına yanıt arıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takvimine göre 2026 Kasım ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler 9 günlük tatil yapacak. Peki Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılacak? İşte MEB 2026-2027 ara tatil takvimi ve merak edilen tarihler...
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2026 Kasım ara tatili için geri sayım sürerken milyonlarca öğrenci ve veli okul tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Kasım ara tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanıyor, ara tatil kaç gün sürecek, okullar ne zaman açılacak? soruları özellikle tatil planı yapacak ailelerin gündeminde yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte ilk ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2026?
MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatilden önce son derslerine 13 Kasım Cuma günü girecek. 14-15 Kasım hafta sonunun ardından başlayan ara tatil, 21-22 Kasım hafta sonuyla birleşecek. Böylece öğrenciler için toplam 9 günlük bir tatil dönemi oluşacak.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre kasım ayındaki ilk ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak.
Okullarda son ders günü ise 13 Kasım 2026 Cuma olacak. Öğrenciler cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından hafta sonuyla birlikte ara tatil dönemine girmiş olacak.
Resmî takvimde ara tatil 16-20 Kasım tarihlerini kapsasa da 14-15 Kasım ve 21-22 Kasım hafta sonlarının da tatil olması nedeniyle öğrenciler fiilen 9 gün boyunca okula gitmeyecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Kasım ara tatili öncesinde okullar 13 Kasım Cuma günü derslerin sona ermesiyle ara verecek.
14 Kasım Cumartesi ve 15 Kasım Pazar günlerinin hafta sonu olması nedeniyle öğrencilerin tatili 14 Kasım itibarıyla başlamış olacak. MEB tarafından belirlenen resmî ara tatil süresi ise 16 Kasım Pazartesi ile 20 Kasım Cuma arasındaki 5 iş gününü kapsıyor.
Bu nedenle “Kasım ara tatili 5 gün mü, 9 gün mü?” sorusunun yanıtı iki farklı şekilde değerlendiriliyor. Resmî ara tatil 5 iş günü, hafta sonlarıyla birlikte öğrencilerin okuldan uzak kalacağı toplam süre ise 9 gün olacak.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Birinci dönem ara tatili 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Ancak 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günlerinin hafta sonu olması nedeniyle öğrenciler bu tarihlerde de okula gitmeyecek.
Böylece ara tatilin ardından ilk ders zili 23 Kasım 2026 Pazartesi günü çalacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
İlk dönemin kalan bölümü 23 Kasım'dan itibaren devam edecek. MEB takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yarıyıl tatiline hazırlanacak.
KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Kasım ara tatili MEB takviminde 5 iş günü olarak uygulanacak.
Ara tatil tarihleri:
16 Kasım Pazartesi: Ara tatilin ilk günü
17 Kasım Salı: Tatil
18 Kasım Çarşamba: Tatil
19 Kasım Perşembe: Tatil
20 Kasım Cuma: Ara tatilin son günü
14-15 Kasım ve 21-22 Kasım hafta sonları da hesaba katıldığında öğrenciler 14 Kasım Cumartesi ile 22 Kasım Pazar arasında toplam 9 gün tatil yapacak.
14 KASIM'DA OKUL VAR MI?
Hayır. 14 Kasım 2026 Cumartesi günü hafta sonuna denk geldiği için okullarda normal eğitim yapılmayacak.
Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından tatile başlayacak. MEB tarafından belirlenen ara tatil ise resmî olarak 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak.
20 KASIM CUMA GÜNÜ OKUL VAR MI?
Hayır. 20 Kasım 2026 Cuma günü birinci dönem ara tatilinin son günü olacak.
Öğrenciler 20 Kasım'da ders başı yapmayacak. Tatilin ardından eğitim öğretim faaliyetleri 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak.
23 KASIM PAZARTESİ OKULLAR AÇIK MI?
Evet. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatilinin ardından okullar 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak. Öğrenciler bu tarihten itibaren birinci dönemin ikinci bölümüne devam edecek.
ÖĞRETMENLER ARA TATİLDE OKULA GİDECEK Mİ?
Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2026 yılı kasım dönemi mesleki çalışmalarının 16-20 Kasım tarihleri arasında Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre öğretmenlerin mesleki çalışma içerikleri 16 Kasım saat 08.00'den itibaren erişime açılacak ve belirlenen süre içerisinde çevrim içi olarak tamamlanabilecek.
SÖMESTİR TATİLİ NE ZAMAN?
Kasım ara tatilinin ardından öğrencilerin gündemindeki bir sonraki uzun tatil yarıyıl tatili olacak.
MEB çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.
İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili mart ayında yapılacak.
MEB takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
Hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler ikinci dönemde de 9 günlük bir tatil imkânına sahip olacak.
2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ
2026-2027 eğitim öğretim yılında öne çıkan tarihler şöyle:
Birinci dönem başlangıcı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
Kasım ara tatili: 16-20 Kasım 2026
Birinci dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma