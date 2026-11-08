KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Okulların kapanacağı ve yeniden açılacağı tarih

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Birinci dönem ara tatili 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.



Ancak 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günlerinin hafta sonu olması nedeniyle öğrenciler bu tarihlerde de okula gitmeyecek.



Böylece ara tatilin ardından ilk ders zili 23 Kasım 2026 Pazartesi günü çalacak.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.



İlk dönemin kalan bölümü 23 Kasım'dan itibaren devam edecek. MEB takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yarıyıl tatiline hazırlanacak.