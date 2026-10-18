ARA TATİL NE ZAMAN? 2026-2027 Ara Tatil Kasım - Mart Tarihleri: Toplam 9 gün tatil! 2026 ve 2027 ara tatili ne zaman başlıyor?
2026-2027 ara tatil tarihleri, ekim ayının ikinci yarısına girilmesiyle birlikte öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan eğitim öğretim yılı takvimiyle kasım ara tatili ve mart ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek ilk ara tatil için geri sayıma başladı. Özellikle "Ara tatil ne zaman, 2026 Kasım ara tatili hangi tarihte başlayacak, okullar kaç gün tatil olacak, 2027 ikinci ara tatil mart ayında mı yapılacak?" soruları araştırılıyor. Peki, 2026-2027 ara tatil ne zaman başlıyor, kasım tatili ayın kaçında, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci ve ikinci ara tatil tarihleri...
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2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline sayılı haftalar kaldı. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ders başı yapan milyonlarca öğrenci, yoğun geçen eğitim döneminin ardından kasım ayında kısa bir mola verecek. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre öğrenciler, 2026 yılında kasım ayında ve 2027 yılında mart ayında olmak üzere iki ayrı ara tatil yapacak. Hafta sonlarının da dahil edilmesiyle her iki ara tatil 9 gün sürecek. Bu nedenle "Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, 16 Kasım'da okullar tatil mi, ara tatil kaç gün, 2027 mart ara tatili ne zaman?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Ayrıca 2027 yılındaki ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi de dikkat çekiyor. İşte 2026-2027 MEB ara tatil takvimi, sömestr tatili tarihleri ve okulların kapanacağı gün...
2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü son derslerine girdikten sonra ara tatile çıkacak.
14-15 Kasım hafta sonunun da eklenmesiyle öğrencilerin tatili 14 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Ara tatilin ardından 21-22 Kasım hafta sonu da dinlenme fırsatı bulan öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
Böylece öğrenciler, kasım ayında hafta sonları dahil toplam 9 gün tatil yapmış olacak.
KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK? TOPLAM 9 GÜN TATİL!
2026 yılının ilk ara tatili, resmî takvimde 5 iş günü olarak uygulanacak. Ancak tatil öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da hesaba katıldığında öğrenciler toplam 9 günlük ara verecek.
Kasım ara tatili takvimi şöyle:
Son ders günü: 13 Kasım 2026 Cuma
Tatilin ilk günü: 14 Kasım 2026 Cumartesi
Resmî ara tatil başlangıcı: 16 Kasım 2026 Pazartesi
Resmî ara tatil bitişi: 20 Kasım 2026 Cuma
Tatilin son günü: 22 Kasım 2026 Pazar
Okulların yeniden açılacağı tarih: 23 Kasım 2026 Pazartesi
Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler, 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar birinci dönem eğitimlerine devam edecek.
2027 MART ARA TATİLİ NE ZAMAN? İKİNCİ ARA TATİL HANGİ TARİHTE?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili ise mart ayında yapılacak.
MEB takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
6-7 Mart ile 13-14 Mart hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler, ikinci ara tatilde de toplam 9 gün okula gitmeyecek.
İkinci dönem ara tatilinin ardından öğrenciler 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden eğitim öğretime başlayacak.
MART ARA TATİLİ RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLEŞİYOR MU?
2027 yılındaki ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk geliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı arefesi 8 Mart Pazartesi, bayramın birinci günü ise 9 Mart Salı olacak.
Ramazan Bayramı 9-11 Mart 2027 tarihleri arasında kutlanacak.
Milli Eğitim Bakanlığının ikinci ara tatil için belirlediği 8-12 Mart tarihleri, bayram günlerini de kapsıyor. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 6-14 Mart tarihleri arasında 9 günlük tatil yapacak.
2027 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ara tatil tarihleriyle birlikte 2027 yılı yarıyıl tatili takvimi de belli oldu.
MEB tarafından açıklanan çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, birinci dönem karnelerini aldıktan sonra yarıyıl tatiline çıkacak.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.
Hafta sonlarının eklenmesiyle 16 günlük tatil yapan öğrenciler, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.
2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okulların açılış, kapanış ve tatil tarihleri şöyle:
- Okulların açılması: 14 Eylül 2026 Pazartesi
- Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
- Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027 Cuma
- Yarıyıl (15 tatil) başlangıcı: 25 Ocak 2027 Pazartesi
- Yarıyıl tatili bitişi: 5 Şubat 2027 Cuma
- İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
- İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
- Okulların kapanması: 25 Haziran 2027 Cuma
SIKÇA SORULAN SORULAR
2026 ara tatil ne zaman başlıyor?
2026 yılındaki ilk ara tatil, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 20 Kasım Cuma gününe kadar ara tatilde olacak.
Kasım ara tatili 9 gün mü?
Evet. Resmî ara tatil 5 iş günü sürüyor. Öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak.
16 Kasım 2026 Pazartesi okullar tatil mi?
Evet. 16 Kasım 2026 Pazartesi günü, birinci dönem ara tatilinin ilk günü olacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde ders yapılmayacak.
Kasım ara tatilinden sonra okullar ne zaman açılacak?Birinci ara tatilin ardından okullar 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak.
2027 ikinci ara tatil ne zaman?
2027 yılındaki ikinci ara tatil 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek.
2027 mart ara tatili kaç gün?
Mart ara tatili de hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek. Öğrenciler 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
2027 mart ara tatili Ramazan Bayramı'na denk geliyor mu?Evet. Ramazan Bayramı 9-11 Mart 2027 tarihleri arasında kutlanacak. Bayram günleri, 8-12 Mart tarihli ikinci ara tatilin içinde yer alıyor.
2027 15 tatil ne zaman?
2027 yarıyıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 8 Şubat Pazartesi günü yeniden okula dönecek.
2027 okullar ne zaman kapanacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler yaz tatiline başlayacak.