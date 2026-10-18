ARA TATİL NE ZAMAN? 2026-2027 Ara Tatil Kasım - Mart Tarihleri: Toplam 9 gün tatil! 2026 ve 2027 ara tatili ne zaman başlıyor?

1

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline sayılı haftalar kaldı. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü ders başı yapan milyonlarca öğrenci, yoğun geçen eğitim döneminin ardından kasım ayında kısa bir mola verecek. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre öğrenciler, 2026 yılında kasım ayında ve 2027 yılında mart ayında olmak üzere iki ayrı ara tatil yapacak. Hafta sonlarının da dahil edilmesiyle her iki ara tatil 9 gün sürecek. Bu nedenle "Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, 16 Kasım'da okullar tatil mi, ara tatil kaç gün, 2027 mart ara tatili ne zaman?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Ayrıca 2027 yılındaki ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi de dikkat çekiyor. İşte 2026-2027 MEB ara tatil takvimi, sömestr tatili tarihleri ve okulların kapanacağı gün...