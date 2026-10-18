28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 28 Ekim öğleden sonra resmî tatil mi, okullar açık mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve çalışan, 28 Ekim Çarşamba gününün tatil olup olmadığını araştırıyor. 2026 yılı resmî tatil takvimine göre Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'te başlayacak. Böylece okullar ve kamu kurumlarında çarşamba günü yarım gün, 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün tatil uygulanacak. Peki, 28 Ekim öğleden sonra resmî tatil mi, okullar yarım gün mü? 30 Ekim Cuma tatil olacak mı? İşte Cumhuriyet Bayramı'nın 2026 tatil takvimi...
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Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü için geri sayım başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl perşembe gününe denk gelirken bir gün öncesinde okulların, bankaların ve kamu kurumlarının çalışma saatleri merak konusu oldu.
28 Ekim'in tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil olacağına ilişkin soruların yanıtı, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alıyor.
Kanuna göre Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim günü boyunca devam ediyor. Böylece Cumhuriyet Bayramı kapsamında toplam 1,5 günlük resmî tatil uygulanıyor.
28 EKİM 2026 TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün resmî tatil olacak.
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim'de sabah saatlerinde normal çalışma ve eğitim düzeni devam edecek. Saat 13.00'ten itibaren ise resmî tatil başlayacak.
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tam gün tatil uygulanacak.
2026 yılı Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi şöyle:
|Tarih
|Gün
|Tatil durumu
|28 Ekim 2026
|Çarşamba
|Saat 13.00'ten itibaren yarım gün
|29 Ekim 2026
|Perşembe
|Tam gün resmî tatil
|30 Ekim 2026
|Cuma
|Normal çalışma ve eğitim günü
Dolayısıyla 28 ve 29 Ekim tarihlerinde toplam 1,5 günlük resmî tatil yapılacak.
28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA RESMÎ TATİL Mİ?
Evet, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten sonrası resmî tatil kapsamında bulunuyor.
2429 sayılı Kanun'un birinci maddesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 28 Ekim saat 13.00'ten itibaren başlayacağı açıkça belirtiliyor.
Buna göre çarşamba günü saat 13.00'e kadar normal çalışma düzeni geçerli olacak. Öğleden sonra ise Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacak.
Bu uygulama yalnızca 2026 yılına özgü değil. Cumhuriyet Bayramı her yıl 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim'de devam ediyor.
28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullarda yarım gün tatil uygulanacak.
Millî Eğitim Bakanlığının takvimine göre öğrenciler 28 Ekim'de sabah saatlerinde okula gidecek. Öğleden sonra ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmî tatil başlayacak.
29 Ekim Perşembe günü de tam gün resmî tatil olduğu için normal ders programı uygulanmayacak.
Okullarda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve törenleri düzenlenebilecek. Bu nedenle öğrencilerin törenlere katılımı ve okuldan çıkış saatleri için kendi okullarının duyurularını takip etmeleri gerekiyor.
28 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI, SAAT KAÇTA KAPANACAK?
Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü bankalarda da yarım günlük çalışma düzeni uygulanacak.
Banka şubeleri sabah saatlerinde hizmet verecek. Saat 13.00'ten itibaren resmî tatil başlayacağı için öğleden sonra normal şube işlemleri yapılmayacak.
29 Ekim Perşembe günü ise banka şubeleri Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olacak.
ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri kullanılabilecek. Ancak EFT ve bazı bankalar arası para transferi işlemlerinde tatil takvimine bağlı işlem saatleri geçerli olacak.
Özellikle yüksek tutarlı para transferi veya şubeden yapılması gereken işlemleri bulunan vatandaşların 28 Ekim sabahını değerlendirmesi gerekiyor.
28 EKİM'DE DEVLET DAİRELERİ VE NOTERLER AÇIK MI?
28 Ekim Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşlarında saat 13.00'e kadar normal çalışma düzeni uygulanacak.
Öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacak. 29 Ekim Perşembe günü ise resmî dairelerde tam gün tatil yapılacak.
Noterliklerde de genel resmî tatil düzeni geçerli olacak. Bu nedenle noter işlemleri için 28 Ekim sabahı veya 30 Ekim Cuma günü değerlendirilebilecek.
Hastanelerin poliklinik hizmetleri de resmî tatil takviminden etkilenecek. Acil servisler ve kesintisiz hizmet vermesi gereken birimler ise hizmet sunmaya devam edecek.
29 EKİM 2026 RESMÎ TATİL Mİ?
29 Ekim 2026 Perşembe günü tam gün resmî tatil.
Cumhuriyet Bayramı, 2429 sayılı Kanun kapsamında ulusal bayram olarak kutlanıyor.
29 Ekim'de okullarda ve kamu kurumlarında normal çalışma ve eğitim yapılmayacak. Yurt genelinde Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar ve törenler düzenlenecek.
Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim saat 13.00'te başlayıp 29 Ekim gününün sonunda tamamlanacak.
30 EKİM CUMA GÜNÜ TATİL Mİ, OKULLAR AÇIK MI?
29 Ekim'in perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle 30 Ekim Cuma gününün de tatil olup olmayacağı merak ediliyor.
Ancak 30 Ekim 2026 Cuma günü resmî tatil takviminde yer almıyor.
Mevcut takvime göre okullarda eğitim öğretim, kamu kurumlarında ise normal mesai düzeni devam edecek.
Dolayısıyla 28 Ekim öğleden sonrası ile 29 Ekim'in tamamını kapsayan Cumhuriyet Bayramı tatili, kendiliğinden 30 Ekim Cuma gününe uzamıyor.
30 Ekim için ayrıca bir idari izin veya tatil kararı açıklanması halinde ilgili kararın kapsamı esas alınacak.
28-29 EKİM'DE BORSA İSTANBUL AÇIK MI?
Borsa İstanbul'un 2026 yılı resmî tatil takviminde de Cumhuriyet Bayramı için özel işlem saatleri bulunuyor.
28 Ekim Çarşamba günü yarım günlük işlem seansı yapılacak. 29 Ekim Perşembe günü ise Borsa İstanbul'da işlem gerçekleştirilmeyecek.
Borsa İstanbul'un resmî takvimine göre 28 Ekim'de takas işlemleri yapılmayacak. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı işlemlerin takas tarihleri de ileriye kayacak.
Yatırımcıların özellikle 28 Ekim'de yapacakları işlemlerde seans ve takas takvimini dikkate almaları gerekiyor.
CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2026 yılında Cumhuriyet Bayramı için kanunla belirlenen resmî tatil süresi 1,5 gün.
28 Ekim Çarşamba saat 13.00'te başlayan tatil, 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam edecek.
30 Ekim Cuma günü normal çalışma ve eğitim düzenine dönülecek. Hafta sonu ise 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar günlerine denk geliyor.
Buna göre Cumhuriyet Bayramı tatili ile hafta sonu arasında kalan 30 Ekim Cuma günü için resmî tatil bulunmuyor.