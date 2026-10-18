28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 28 Ekim öğleden sonra resmî tatil mi, okullar açık mı?

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Evet, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten sonrası resmî tatil kapsamında bulunuyor.

2429 sayılı Kanun'un birinci maddesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 28 Ekim saat 13.00'ten itibaren başlayacağı açıkça belirtiliyor.

Buna göre çarşamba günü saat 13.00'e kadar normal çalışma düzeni geçerli olacak. Öğleden sonra ise Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacak.

Bu uygulama yalnızca 2026 yılına özgü değil. Cumhuriyet Bayramı her yıl 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim'de devam ediyor.

28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullarda yarım gün tatil uygulanacak.

Millî Eğitim Bakanlığının takvimine göre öğrenciler 28 Ekim'de sabah saatlerinde okula gidecek. Öğleden sonra ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmî tatil başlayacak.

29 Ekim Perşembe günü de tam gün resmî tatil olduğu için normal ders programı uygulanmayacak.

Okullarda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve törenleri düzenlenebilecek. Bu nedenle öğrencilerin törenlere katılımı ve okuldan çıkış saatleri için kendi okullarının duyurularını takip etmeleri gerekiyor.