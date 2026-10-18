19 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil mi? Türkiye genelinde tatil olan okulların tam listesi
19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, yarın okul var mı? İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil mi olacak? Türkiye genelinde hangi illerde okullar tatil edildi? Yeni haftanın başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler, öğretmenler ve veliler, valiliklerden gelecek okul tatili açıklamalarına odaklandı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak başta olmak üzere birçok ilde etkili olan sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Özellikle İstanbul'da geçtiğimiz hafta okulların iki gün tatil edilmesinin ardından gözler 19 Ekim 2026 Pazartesi gününe çevrildi. Peki, yarın okullar açık mı, kapalı mı? İstanbul Valiliği tatil kararı aldı mı? 19 Ekim Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil? İşte valilik açıklamaları ve il il okul tatili kararlarına ilişkin son durum...
kaynak olarak ekleyin
19 Ekim 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı, hafta sonunun en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış, sel ve su baskını riskinin ardından milyonlarca öğrenci ve veli, yeni haftada derslerin başlayıp başlamayacağını öğrenmek istiyor. İstanbul'da 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günleri olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesi, pazartesi günü için yeni bir karar alınıp alınmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu uyarıları takip edilirken İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar, valiliklerden yapılacak açıklamaları araştırmaya başladı. Peki, 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, İstanbul'da yarın okul var mı, hangi illerde eğitime ara verildi? İşte 19 Ekim 2026 okul tatili haberlerinde son gelişmeler ve Türkiye genelindeki güncel durum...
19 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 19 Ekim 2026 Pazartesi günü resmî tatil veya ara tatil bulunmuyor. Bu nedenle Türkiye genelinde okullarda normal eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi planlanıyor.
Ancak olumsuz hava koşulları, sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle valilikler tarafından il veya ilçe bazında tatil kararları alınabiliyor.
18 Ekim Pazar günü itibarıyla yapılan kontrollerde, 19 Ekim Pazartesi gününü kapsayan ve doğrulanabilen yeni bir il geneli okul tatili kararı bulunmuyor.
İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da 19 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edilmeyecek. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından yaptığı açıklamada pazartesi günü eğitim öğretime devam edileceğini bildirdi.
Vali Gül, okullarda oluşan sorunların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Okulların problemlerini düzelterek pazartesi eğitim-öğretime devam edeceğiz."
Bu açıklamaya göre İstanbul genelinde 19 Ekim Pazartesi günü öğrencilerin yeniden ders başı yapması bekleniyor. Kentte 15 ve 16 Ekim tarihlerinde uygulanan okul tatilinin pazartesi gününe uzatılmasına ilişkin yeni bir karar açıklanmadı.
TÜRKİYE GENELİNDE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
19 Ekim Pazartesi günü için İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak başta olmak üzere birçok ilde tatil kararları araştırılıyor.
18 Ekim itibarıyla doğrulanabilen bilgiler şöyle:
İstanbul: Okullar açık olacak. Vali Davut Gül eğitim öğretimin devam edeceğini açıkladı.
Kocaeli: 19 Ekim için doğrulanmış yeni bir il geneli tatil kararı bulunmuyor.
Sakarya: Pazartesi gününü kapsayan doğrulanmış yeni bir il geneli tatil kararı bulunmuyor.
Yalova: 19 Ekim için doğrulanmış yeni bir il geneli tatil kararı bulunmuyor.
Düzce: Pazartesi gününü kapsayan doğrulanmış yeni bir il geneli tatil kararı bulunmuyor.
Zonguldak: 19 Ekim için doğrulanmış yeni bir il geneli tatil kararı bulunmuyor.
19 Ekim 2026 Pazartesi günü için Türkiye genelinde doğrulanmış okul tatili listesinde şu an herhangi bir il yer almıyor. Yeni kararların alınması durumunda ilgili valiliklerin resmî açıklamaları belirleyici olacak.
İSTANBUL'DA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLMİŞTİ?
İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli sağanak yağış, birçok noktada sel ve su baskınlarına neden olmuştu. Ulaşımda yaşanan aksamalar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği, 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günlerinde eğitim öğretime ara vermişti.
Ayrıca 17-18 Ekim hafta sonunda Bilim ve Sanat Merkezlerindeki yüz yüze eğitimler, e-Sınav Merkezlerindeki sınavlar, destekleme ve yetiştirme kursları ile Halk Eğitim Merkezlerindeki yüz yüze faaliyetler de durdurulmuştu.
Hafta sonuna ilişkin söz konusu tedbirler, 19 Ekim Pazartesi gününü kapsayan genel bir okul tatili anlamına gelmiyor.
19 EKİM PAZARTESİ RESMÎ TATİL Mİ?
19 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye'de resmî tatil değil. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı eğitim öğretim takviminde de bu tarih için planlanmış bir tatil bulunmuyor.
Bu nedenle valiliklerden yeni bir karar gelmemesi halinde anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde dersler normal programına göre devam edecek.
2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrencilerin ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler toplam 9 günlük tatil yapacak ve 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.