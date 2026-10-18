19 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil mi? Türkiye genelinde tatil olan okulların tam listesi

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19 Ekim Pazartesi günü için İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak başta olmak üzere birçok ilde tatil kararları araştırılıyor.



18 Ekim itibarıyla doğrulanabilen bilgiler şöyle:



İstanbul: Okullar açık olacak. Vali Davut Gül eğitim öğretimin devam edeceğini açıkladı.



Kocaeli: 19 Ekim için doğrulanmış yeni bir il geneli tatil kararı bulunmuyor.



Sakarya: Pazartesi gününü kapsayan doğrulanmış yeni bir il geneli tatil kararı bulunmuyor.



Yalova: 19 Ekim için doğrulanmış yeni bir il geneli tatil kararı bulunmuyor.



Düzce: Pazartesi gününü kapsayan doğrulanmış yeni bir il geneli tatil kararı bulunmuyor.



Zonguldak: 19 Ekim için doğrulanmış yeni bir il geneli tatil kararı bulunmuyor.



19 Ekim 2026 Pazartesi günü için Türkiye genelinde doğrulanmış okul tatili listesinde şu an herhangi bir il yer almıyor. Yeni kararların alınması durumunda ilgili valiliklerin resmî açıklamaları belirleyici olacak.