İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 18 Ekim 2026 | İSKİ verileri açıkladı: Yağışlar barajlara ne kadar etki etti?
İstanbul baraj doluluk oranları 18 Ekim 2026 Pazar günü itibarıyla belli oldu. Günlerdir etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından İstanbul'daki barajların son durumu merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan güncel veriler, yağışların barajlardaki su seviyesini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu. Özellikle “İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, yağışlar barajları ne kadar doldurdu, Ömerli ve Darlık barajlarında son durum ne, İstanbul'un en dolu ve en boş barajı hangisi?” soruları araştırılıyor. Peki, 18 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İşte İSKİ'nin güncel verileri ve baraj baraj son durum...
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İstanbul'da son günlerde hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli sağanak yağışlar, kentin su kaynaklarına olumlu yansıdı. 13 Ekim akşamı başlayan ve takip eden günlerde şiddetini artıran yağışların ardından İstanbul barajlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. İSKİ'nin 18 Ekim 2026 tarihli verilerine göre kent genelindeki barajların toplam doluluk oranı yüzde 52,43 seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz günlerde yüzde 40'ın altında bulunan su seviyesi, yağışlarla birlikte yüzde 50 sınırını aştı. Peki, İstanbul barajları ne kadar doldu? Son yağışlar baraj doluluk oranlarını kaç puan artırdı? Ömerli, Darlık, Terkos, Elmalı, Alibey ve Büyükçekmece barajlarında su seviyesi ne kadar oldu? İşte İstanbul'un 18 Ekim Pazar güncel baraj doluluk oranları...
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 18 EKİM 2026 YÜZDE KAÇ OLDU?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan son verilere göre, 18 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 52,43 olarak kaydedildi.
17 Ekim Cumartesi günü yüzde 48,33 seviyesinde bulunan doluluk oranı, son yağışların etkisiyle bir günde 4,10 puan yükseldi.
Böylece İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda son günlerde devam eden yükselişle birlikte doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı.
YAĞIŞLAR İSTANBUL BARAJLARINI NE KADAR DOLDURDU?
İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların barajlar üzerindeki etkisi, son dört günlük verilerde açık şekilde görüldü.
İSKİ istatistiklerine göre 14 Ekim 2026 tarihinde yüzde 38,06 olan genel baraj doluluk oranı, 18 Ekim'de yüzde 52,43'e yükseldi.
Buna göre İstanbul barajlarının doluluk oranı yalnızca dört günde 14,37 puan arttı.
Yağışların baraj havzalarına ulaşmasıyla birlikte su rezervlerinde önemli bir toparlanma yaşandı. Bununla birlikte bazı barajlardaki düşük doluluk oranları dikkat çekmeye devam ediyor.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 18 EKİM 2026: BARAJ BARAJ GÜNCEL LİSTE
İSKİ'nin e-Devlet üzerinden erişilebilen 18 Ekim 2026 tarihli resmî ölçümlerine göre İstanbul'daki 10 barajın güncel doluluk oranları şöyle:
Darlık Barajı: Yüzde 86,69
Elmalı Barajı: Yüzde 82,67
Alibey Barajı: Yüzde 76,50
Ömerli Barajı: Yüzde 75,73
Istrancalar Barajı: Yüzde 65,60
Terkos Barajı: Yüzde 36,98
Sazlıdere Barajı: Yüzde 31,51
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 30,35
Kazandere Barajı: Yüzde 8,21
Pabuçdere Barajı: Yüzde 3,71
İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?
18 Ekim 2026 tarihli güncel verilere göre İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı Darlık oldu.
Yüzde 86,69 seviyesine ulaşan Darlık Barajı'nı yüzde 82,67 ile Elmalı, yüzde 76,50 ile Alibey ve yüzde 75,73 ile Ömerli takip etti.
Özellikle Darlık, Elmalı, Alibey ve Ömerli barajlarının doluluk oranlarının yüzde 75'in üzerine çıkması dikkat çekti.
İSTANBUL'UN EN BOŞ BARAJI HANGİSİ?
Yağışlarla birlikte İstanbul genelindeki su seviyesi yükselse de bazı barajlardaki doluluk oranları düşük kalmaya devam ediyor.
İSKİ verilerine göre 18 Ekim itibarıyla en düşük doluluk oranı yüzde 3,71 ile Pabuçdere Barajı'nda ölçüldü.
Pabuçdere'yi yüzde 8,21 ile Kazandere takip etti. Büyükçekmece, Sazlıdere ve Terkos barajlarının doluluk oranları ise yüzde 40'ın altında kaldı.
Bu tablo, son yağışların kentin genel su rezervlerine katkı sağladığını ancak her barajda aynı doluluk seviyesine ulaşılmadığını gösterdi.
İSTANBUL BARAJLARI GEÇEN YIL NE KADAR DOLUYDU?
İstanbul'daki baraj doluluk oranlarının geçen yılın aynı dönemine göre de önemli ölçüde yükseldiği görüldü.
İSKİ'nin 18 Ekim tarihli geçmiş yıl istatistiklerine göre, 2025 yılında İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 24,51 seviyesindeydi.
18 Ekim 2026'da ise bu oran yüzde 52,43'e ulaştı. Böylece geçen yılın aynı gününe kıyasla doluluk oranında 27,92 puanlık artış kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARI DOLDU MU, SU SIKINTISI SONA ERDİ Mİ?
İstanbul'da son günlerde etkili olan kuvvetli yağışlar barajlardaki su seviyelerini artırsa da kent genelindeki doluluk oranı henüz yüzde 100'e ulaşmadı.
Özellikle Pabuçdere ve Kazandere barajlarında su seviyelerinin yüzde 10'un altında bulunması, barajlar arasındaki doluluk farkını ortaya koyuyor.
Yağışlarla birlikte su rezervlerinde görülen artış olumlu bir gelişme olsa da bu durum İstanbul'da su sıkıntısı riskinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.
Baraj doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde nasıl değişeceği ise yağış miktarı, havzalara ulaşan su ve kentteki tüketim düzeyine bağlı olacak.