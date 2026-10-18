İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 18 Ekim 2026 | İSKİ verileri açıkladı: Yağışlar barajlara ne kadar etki etti?

6



Yağışlarla birlikte İstanbul genelindeki su seviyesi yükselse de bazı barajlardaki doluluk oranları düşük kalmaya devam ediyor.



İSKİ verilerine göre 18 Ekim itibarıyla en düşük doluluk oranı yüzde 3,71 ile Pabuçdere Barajı'nda ölçüldü.



Pabuçdere'yi yüzde 8,21 ile Kazandere takip etti. Büyükçekmece, Sazlıdere ve Terkos barajlarının doluluk oranları ise yüzde 40'ın altında kaldı.



Bu tablo, son yağışların kentin genel su rezervlerine katkı sağladığını ancak her barajda aynı doluluk seviyesine ulaşılmadığını gösterdi.