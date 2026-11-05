10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? 2026'da okullar, bankalar ve kamu kurumları açık mı?
10 Kasım resmi tatil mi, okullar açık mı, bankalar çalışıyor mu, kamu kurumları kapalı mı? Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü olan 10 Kasım 2026 Salı günü öncesinde milyonlarca kişi çalışma ve eğitim durumunu araştırıyor. “10 Kasım’da okullar tatil mi?”, “10 Kasım bankalar açık mı?”, “10 Kasım kamu kurumları çalışıyor mu?”, “10 Kasım yarım gün mü?” soruları gündemde. Peki 10 Kasım 2026 resmi tatil mi, özel sektör çalışıyor mu? İşte 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde okulların, bankaların, hastanelerin ve kamu kurumlarının çalışma durumu…
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10 Kasım yaklaşırken “10 Kasım resmi tatil mi?” sorusu yeniden gündeme geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde saat 09.05’te hayatını kaybetti. Her yıl 10 Kasım’da Türkiye genelinde anma programları düzenlenirken saat 09.05’te saygı duruşunda bulunuluyor.
Ancak 10 Kasım’ın resmi anma günü olması, günün resmi tatil olduğu anlamına gelmiyor. Peki, 10 Kasım 2026 Salı günü okullar tatil olacak mı? Bankalar açık mı? Devlet daireleri çalışacak mı? Hastaneler, noterler, PTT ve kargolar açık mı? 10 Kasım yarım gün tatil mi? 2026 yılı çalışma takvimine göre ayrıntılar belli oldu.
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
Hayır, 10 Kasım resmi tatil değildir.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü olarak Türkiye genelinde çeşitli tören ve etkinliklerle anılıyor. Ancak 10 Kasım, resmi tatiller arasında yer almıyor.
Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü kamu kurumları, okullar, bankalar ve birçok özel sektör işletmesi normal çalışma düzenine devam edecek.
10 KASIM 2026 OKULLAR TATİL Mİ?
10 Kasım 2026 Salı günü okullar tatil olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem devam ederken ilk ara tatil 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Dolayısıyla 10 Kasım ara tatil dönemine denk gelmiyor.
Öğrenciler 10 Kasım Salı günü okullarına gidecek. Okullarda Atatürk’ü anma kapsamında törenler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilebilecek.
10 KASIM'DA DERS VAR MI?
Evet. 10 Kasım 2026 tarihinde dersler devam edecek.
Okullar normal ders programını uygulayacak. Bununla birlikte 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle okullarda anma törenleri, saygı duruşu ve Atatürk’ü anlatan etkinlikler düzenlenebilecek.
10 KASIM BANKALAR AÇIK MI?
10 Kasım Salı günü bankalar açık olacak.
10 Kasım resmi tatil olmadığı için banka şubelerinin genel olarak normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.
Havale, EFT, FAST, ATM ve mobil bankacılık hizmetleri de normal şekilde kullanılabilecek.
10 KASIM KAMU KURUMLARI AÇIK MI?
Evet. 10 Kasım 2026 Salı günü kamu kurumları ve devlet daireleri açık olacak.
Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ve diğer kamu kurumlarında çalışma düzeni devam edecek. Kurumlar 10 Kasım dolayısıyla düzenlenecek anma programlarına göre kurum içi düzenlemeler yapabilir.
10 KASIM YARIM GÜN MÜ?
Hayır. 10 Kasım yarım gün resmi tatil değildir.
10 Kasım’da kamu kurumları ve özel iş yerleri açısından genel bir yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor. Çalışma günü normal mesai düzeninde devam ediyor.
10 KASIM'DA HASTANELER AÇIK MI?
10 Kasım resmi tatil olmadığı için devlet hastaneleri ve özel hastanelerde normal çalışma düzeni devam edecek.
Randevulu poliklinik hizmetlerinin sürmesi beklenirken acil servisler de her zamanki gibi 24 saat hizmet verecek.
10 KASIM'DA NOTERLER AÇIK MI?
Noterler 10 Kasım Salı günü normal çalışma düzenine devam edecek.
10 Kasım resmi tatil olmadığı için noterlerin hafta içi çalışma saatleri kapsamında hizmet vermesi bekleniyor.
10 KASIM'DA PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?
PTT şubeleri ve özel kargo şirketleri açısından da 10 Kasım genel bir resmi tatil değil.
Bu nedenle PTT ve kargo şubelerinin normal çalışma saatleriyle hizmet vermesi bekleniyor. Şube bazında çalışma saatlerinde farklılık yaşanabileceği için yerel uygulamalar değişebilir.
10 KASIM'DA ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞIYOR MU?
Evet. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için özel sektör çalışanları açısından da normal mesai günü olarak kabul ediliyor.
İşverenlerin kendi kararıyla farklı bir uygulama yapması mümkün olsa da ülke genelinde zorunlu tatil uygulaması bulunmuyor.
10 KASIM 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
10 Kasım 2026, Salı gününe denk geliyor.
Dolayısıyla hafta içine denk gelen 10 Kasım’da eğitim, bankacılık ve kamu hizmetlerinde genel çalışma düzeni devam edecek.
10 KASIM'DA SAAT 09.05'TE NE OLACAK?
Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de hayatını kaybettiği saat olan 09.05’te Türkiye genelinde anma törenleri gerçekleştirilecek.
Birçok şehirde sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar Atatürk için saygı duruşunda bulunacak. Okullar ve kamu kurumlarında da anma programları düzenlenecek.