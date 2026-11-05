10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? 2026'da okullar, bankalar ve kamu kurumları açık mı?

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10 Kasım yaklaşırken “10 Kasım resmi tatil mi?” sorusu yeniden gündeme geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde saat 09.05’te hayatını kaybetti. Her yıl 10 Kasım’da Türkiye genelinde anma programları düzenlenirken saat 09.05’te saygı duruşunda bulunuluyor.



Ancak 10 Kasım’ın resmi anma günü olması, günün resmi tatil olduğu anlamına gelmiyor. Peki, 10 Kasım 2026 Salı günü okullar tatil olacak mı? Bankalar açık mı? Devlet daireleri çalışacak mı? Hastaneler, noterler, PTT ve kargolar açık mı? 10 Kasım yarım gün tatil mi? 2026 yılı çalışma takvimine göre ayrıntılar belli oldu.