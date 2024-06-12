Çinli araçlarda yüzde 40 vergisi! Hangi araç ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu
Son yıllarda Türkiye ve Avrupa pazarına hızlı bir giriş yapan Çinli araçlara ilişkin yeni gümrük vergisi getirildi. Buna göre araçlara ilave ek yüzde 40 gümrük vergisi uygulanacak. Peki yeni vergi düzenlemesi öncesi Çinli araç almak fırsat mı? Uzman isim getirilen ek vergi sonrası Çinli araçlarda öngörülen zam oranını açıkladı. İşte detaylar...
• 12 Haziran 2024 - 07:38 • Son Güncelleme:
• 12 Haziran 2024 - 07:38 • Son Güncelleme: