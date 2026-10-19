AÖF KAYIT YENİLEME BİTTİ Mİ? Kayıt yenileme ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2026-2027 AÖF kayıt yenileme ve para yatırma tarihleri
AÖF kayıt yenileme bitti mi, son gün ne zaman ve saat kaçta sona erecek? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme işlemlerinde son güne girildi. Henüz ders seçimi ve ödeme işlemlerini tamamlamayan öğrenciler için kritik uyarı geldi. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, son ödeme saati kaç, kayıt yenileme süresi uzatılacak mı? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ekranı, ders ekle-sil işlemleri ve 2026-2027 akademik takviminin ayrıntıları...
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Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemlerinde geri sayım başladı. Açıköğretim Fakültesinde eğitimine devam eden binlerce öğrenci, güz dönemi kayıtlarını tamamlamak için son işlemlerini gerçekleştiriyor. "AÖF kayıt yenileme bitti mi?", "AÖF kayıt yenileme saat kaçta bitiyor?", "2026 AÖF kayıt yenileme uzatıldı mı?", "AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?" soruları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Üniversitenin açıkladığı akademik takvime göre 5 Ekim'de başlayan kayıt yenileme süreci 19 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Öğrencilerin ders seçimi ve kayıt yenileme ücretine ilişkin işlemlerini belirtilen saatler içerisinde tamamlaması gerekiyor.
AÖF KAYIT YENİLEME BİTTİ Mİ, SON GÜN NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri henüz sona ermedi.
Üniversitenin yayımladığı takvime göre 5 Ekim 2026 Pazartesi günü başlayan kayıt yenileme işlemleri, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü tamamlanacak.
Kayıtlarını henüz yenilemeyen öğrencilerin son gün içerisinde ders seçimlerini yapması ve kayıt yenileme bedelini ödemesi gerekiyor.
Anadolu Üniversitesi, kayıt yenileme süresinin uzatılmayacağını ve belirtilen tarihten sonra mazeret kabul edilmeyeceğini duyurdu.
AÖF KAYIT YENİLEME SAAT KAÇTA BİTİYOR?
2026-2027 AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 19 Ekim Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.
Ders seçimini tamamlayan öğrenciler için kayıt yenileme bedelinin son ödeme saati ise 22.30 olarak belirtildi.
Öğrencilerin işlemlerini son dakikaya bırakmaması, sistem üzerinden ders seçimlerini ve ödeme durumlarını kontrol etmesi önem taşıyor.
2026-2027 AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı akademik takviminde yer alan önemli tarihler şöyle:
Güz dönemi kayıt yenileme başlangıcı: 5 Ekim 2026 Pazartesi
Güz dönemi kayıt yenileme bitişi: 19 Ekim 2026 Pazartesi, saat 22.00
Kayıt yenileme son ödeme saati: 19 Ekim 2026, saat 22.30
İkinci üniversite başvuru ve kayıt bitişi: 19 Ekim 2026, saat 17.00
Bahar dönemi kayıt yenileme başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
Bahar dönemi kayıt yenileme bitişi: 22 Şubat 2027 Pazartesi
İkinci üniversiteye yeni kayıt ve mevcut öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri farklı süreçler olduğundan öğrencilerin kendilerine uygun takvimi dikkate alması gerekiyor.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri internet üzerinden gerçekleştiriliyor.
Öğrenciler, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak ders seçimi ve ödeme işlemlerini tamamlayabiliyor.
AÖF kayıt yenileme işlemi için şu adımların izlenmesi gerekiyor:
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapın.
e-Devlet şifreniz veya öğrenci şifrenizle oturum açın.
Ders Ekle/Sil bölümünden alacağınız dersleri seçin.
Ders seçimi sonrasında belirlenen kayıt yenileme bedelini görüntüleyin.
Kayıt yenileme ücretini belirtilen ödeme kanallarından yatırın.
Kayıt Bilgi ekranından kaydınızın yenilenip yenilenmediğini kontrol edin.
Üniversite, 2026-2027 güz döneminden itibaren öğrencilerin derslerini kendilerinin seçmesi gerektiğini bildirdi. Fakülte tarafından otomatik ders ataması yapılmayacak.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
AÖF kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanabilmesi için ders seçiminin ardından belirlenen ücretin ödenmesi gerekiyor.
Öğrenciler, kayıt yenileme bedellerini kredi kartı, banka kartı, Ziraat Bankası ATM'leri, mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden ödeyebiliyor.
Ders seçimi yapılmadan ödeme tutarı oluşmuyor. Ayrıca yalnızca geçmiş dönem borçlarının ödenmesi, güz dönemi kaydının yenilenmesi için yeterli olmuyor.
Bu nedenle öğrencilerin 2026-2027 güz dönemine ait güncel kayıt yenileme tutarını ödediklerinden emin olmaları gerekiyor.
AÖF KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZATILACAK MI?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan kayıt yenileme duyurusunda sürenin uzatılmayacağı açıkça belirtildi.
Üniversitenin açıklamasına göre 19 Ekim 2026 tarihinden sonra kayıt yenileme işlemleri için mazeret kabul edilmeyecek.
Belirlenen süre içerisinde kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme hakkını kaybedecek.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açıköğretim Fakültesi sınav tarihlerini de açıkladı.
Akademik takvime göre sınav tarihleri şöyle:
Güz dönemi ara sınavları: 5-6 Aralık 2026
Güz dönemi dönem sonu sınavları: 16-17 Ocak 2027
Bahar dönemi ara sınavları: 10-11 Nisan 2027
Bahar dönemi dönem sonu sınavları: 29-30 Mayıs 2027
Yaz okulu sınavı: 21 Ağustos 2027
Güz dönemi ara sınavı için sınav merkezi tercihlerinde de son tarih 19 Ekim 2026 olarak belirlendi.
Öğrenciler, kayıt yenileme ve sınav işlemlerine ilişkin güncel duyuruları Anadolu Üniversitesi'nin resmî internet sitesi üzerinden takip edebilecek.