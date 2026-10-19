AÖF KAYIT YENİLEME BİTTİ Mİ? Kayıt yenileme ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2026-2027 AÖF kayıt yenileme ve para yatırma tarihleri

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Anadolu Üniversitesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açıköğretim Fakültesi sınav tarihlerini de açıkladı.



Akademik takvime göre sınav tarihleri şöyle:

Güz dönemi ara sınavları: 5-6 Aralık 2026

Güz dönemi dönem sonu sınavları: 16-17 Ocak 2027

Bahar dönemi ara sınavları: 10-11 Nisan 2027

Bahar dönemi dönem sonu sınavları: 29-30 Mayıs 2027

Yaz okulu sınavı: 21 Ağustos 2027



Güz dönemi ara sınavı için sınav merkezi tercihlerinde de son tarih 19 Ekim 2026 olarak belirlendi.



Öğrenciler, kayıt yenileme ve sınav işlemlerine ilişkin güncel duyuruları Anadolu Üniversitesi'nin resmî internet sitesi üzerinden takip edebilecek.