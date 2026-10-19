KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? KPSS giriş belgesi nasıl alınır, sınavda kaç soru sorulacak?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? KPSS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır, sınavda kaç soru sorulacak? Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen lise mezunları için sınav heyecanı başladı. ÖSYM, KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerini erişime açarken adayların dikkat etmesi gereken saat sınırını da duyurdu. İşte 2026 KPSS sınav tarihi, giriş belgesi sorgulama ekranı, soru sayısı ve sınav süresine ilişkin tüm ayrıntılar...
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2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Binlerce aday, kamu personeli olma hedefiyle katılacakları sınav öncesinde hazırlıklarını tamamlarken "KPSS Ortaöğretim ne zaman, saat kaçta?", "KPSS giriş belgesi nasıl alınır?", "KPSS'de kaç soru var, sınav kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvimle sınav tarihi ve saatleri kesinleşti. Adayların özellikle sınav binalarına son giriş saatine dikkat etmesi gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek oturumda adaylara 130 dakika süre tanınacak. Sınav, saat 12.25'te sona erecek.
KPSS SINAVINA SAAT KAÇA KADAR GİRİLEBİLECEK?
ÖSYM, sınava katılacak adaylara önemli bir hatırlatmada bulundu.
25 Ekim Pazar günü yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavında saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alınmayacak.
Sınavın başlamasına 15 dakika kala kapıların kapanacak olması nedeniyle adayların ulaşım planlarını önceden yapmaları ve sınav merkezlerine erken gitmeleri gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla erişime açıldı.
Adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebiliyor.
KPSS sınav giriş belgesi almak için https://ais.osym.gov.tr adresine girilmesi, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle oturum açılması gerekiyor.
Sistemde yer alan 2026-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgesi ekranından belge görüntülenerek çıktısı alınabiliyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavında adayların karşısına toplam 120 soru çıkacak. Sınav, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki testten oluşacak.
Genel Yetenek: 60 soru
Genel Kültür: 60 soru
Toplam: 120 soru
Sınav süresi: 130 dakika
Genel Yetenek testinde sözel ve sayısal akıl yürütme becerilerini ölçen sorular yer alacak. Genel Kültür testinde ise tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ile Türkiye ve dünyaya ilişkin genel konulardan sorular sorulacak.
Sınavın değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA GİRERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adayların sınav giriş belgesi ile geçerli fotoğraflı kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
Sınav giriş belgesinin renkli veya siyah-beyaz çıktısı kabul ediliyor. Ancak belge üzerinde adayın fotoğrafının görünür olması zorunlu.
Geçerli fotoğraflı T.C. kimlik kartı, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi dolmamış fotoğraflı pasaportla sınava girilebilecek. Sürücü belgesi ve öğrenci kimlik kartı ise kabul edilmeyecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Sınav sonucunda hesaplanacak KPSSP94 puanı, lise mezunlarının ilgili kamu personeli alımlarında kullanılacak. Sonuçlar, ilan edilen geçerlilik koşulları çerçevesinde iki yıl boyunca geçerli olacak.