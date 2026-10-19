KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? KPSS giriş belgesi nasıl alınır, sınavda kaç soru sorulacak?

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2026 KPSS Ortaöğretim sınavında adayların karşısına toplam 120 soru çıkacak. Sınav, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki testten oluşacak.



Genel Yetenek: 60 soru

Genel Kültür: 60 soru

Toplam: 120 soru

Sınav süresi: 130 dakika



Genel Yetenek testinde sözel ve sayısal akıl yürütme becerilerini ölçen sorular yer alacak. Genel Kültür testinde ise tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ile Türkiye ve dünyaya ilişkin genel konulardan sorular sorulacak.

Sınavın değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek.