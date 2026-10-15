KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI! 2026 ÖSYM lise KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

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Sınav giriş belgesini alan adayların, sınav günü yanlarında geçerli kimlik belgelerini de bulundurmaları gerekiyor.



Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport, ÖSYM'nin kabul ettiği başlıca kimlik belgeleri arasında bulunuyor.



Sınavın uygulanacağı binaya cep telefonu, akıllı saat ve diğer yasaklı elektronik cihazlarla girilemiyor. Adayların sınav öncesinde ÖSYM'nin izin verilen ve yasaklı eşyalarla ilgili kurallarını kontrol etmesi gerekiyor.



Belgedeki bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmek, sınav yerine ulaşım için gerekli süreyi hesaplamak da sınav sabahı yaşanabilecek aksaklıkları önlemeye yardımcı olabilir.