KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI! 2026 ÖSYM lise KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
KPSS Ortaöğretim sınav yerleri belli oldu. ÖSYM, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak lise KPSS sınavının giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? 2026 lise KPSS saat kaçta başlayacak, kaç soru sorulacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınava ilişkin bütün ayrıntılar...
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2026 KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adayların beklediği açıklama ÖSYM'den geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumunun giriş belgelerini yayımladı.
ÖSYM'nin 14 Ekim'de yaptığı duyuruya göre adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Sınav giriş belgeleri aynı gün saat 14.00 itibarıyla erişime açıldı.
Lise mezunları ve sınava başvuru şartlarını karşılayan adaylar, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavında hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini artık öğrenebiliyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ 2026 AÇIKLANDI MI?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı. ÖSYM, sınav giriş belgelerini 14 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te adayların erişimine açtı.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak sınav yerlerini sorgulayabiliyor.
Sınav giriş belgesinde adayın sınava katılacağı merkez, bina, salon ve diğer sınav bilgileri yer alıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: https://ais.osym.gov.tr
Sınava katılacak adayların belgelerinde belirtilen okulun adresini önceden kontrol etmeleri gerekiyor. Özellikle büyükşehirlerde aynı veya benzer isimleri taşıyan eğitim kurumları bulunabildiğinden sınav binasının tam adresi önem taşıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabiliyor. Adayların öncelikle ais.osym.gov.tr adresine girmesi, ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle oturum açması gerekiyor.
Sistemde 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına ait giriş belgesi görüntülenebiliyor. Belgenin çıktısı alınarak sınav günü adayın yanında bulundurulması gerekiyor. Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi, sınav binasına girişte kontrol ediliyor. Sınav giriş belgesi, sınav sonuç belgesiyle karıştırılmamalı. Giriş belgesi adayın nerede sınava katılacağını gösterirken sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
Adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilecek. Sınavda 130 dakika cevaplama süresi verilecek.
Buna göre sınavın saat 12.25'te sona ermesi bekleniyor. ÖSYM, sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurduğu açıklamasında adayların bina giriş saatine özellikle dikkat çekti.
25 Ekim Pazar günü saat 10.00'dan sonra hiçbir aday sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınavın başlangıç saati olan 10.15'i değil, bina girişinin sona ereceği 10.00'u esas alarak hareket etmeleri gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU VAR, HANGİ DERSLER ÇIKACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak.
Sınavın Genel Yetenek bölümünde 60, Genel Kültür bölümünde ise 60 soru bulunacak.
Genel Yetenek testinde Türkçe ve matematik alanlarından sorular yer alacak. Genel Kültür testinde ise tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ile genel ve güncel sosyoekonomik konular değerlendirilecek.
KPSS Ortaöğretim soru dağılımı şöyle:
Genel Yetenek: 60 soru
Genel Kültür: 60 soru
Toplam: 120 soru
Sınav süresi: 130 dakika
Sınav değerlendirmesinde her testteki doğru ve yanlış cevaplar dikkate alınıyor. Yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan hesaplanıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA GİRERKEN NELER GEREKLİ?
Sınav giriş belgesini alan adayların, sınav günü yanlarında geçerli kimlik belgelerini de bulundurmaları gerekiyor.
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport, ÖSYM'nin kabul ettiği başlıca kimlik belgeleri arasında bulunuyor.
Sınavın uygulanacağı binaya cep telefonu, akıllı saat ve diğer yasaklı elektronik cihazlarla girilemiyor. Adayların sınav öncesinde ÖSYM'nin izin verilen ve yasaklı eşyalarla ilgili kurallarını kontrol etmesi gerekiyor.
Belgedeki bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmek, sınav yerine ulaşım için gerekli süreyi hesaplamak da sınav sabahı yaşanabilecek aksaklıkları önlemeye yardımcı olabilir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
KPSS Ortaöğretim puanları, lise mezunlarına yönelik kamu personeli alımlarında ilgili kadro ve pozisyonların başvuru şartları doğrultusunda kullanılacak.
25 Ekim'deki sınava katılacak adaylar için bundan sonraki en önemli tarih ise 19 Kasım'daki sonuç açıklaması olacak. ÖSYM'nin 14 Ekim'de erişime açtığı sınav giriş belgeleri, 25 Ekim Pazar günü yapılacak sınava kadar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebilecek.