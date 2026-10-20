KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sonuç sorgulama ekranı: ÖSYM tarih verdi
KPSS Ön Lisans 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran binlerce aday, 4 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın sonuçlarını bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS Ön Lisans sonuç tarihini resmî sınav takvimiyle duyurdu. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ayın kaçında açıklanacak, sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte 2026 KPSS sonuç tarihi ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...
kaynak olarak ekleyin
KPSS Önlisans sonuçları için geri sayım başladı. 4 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ardından adayların gözü ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. "KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı?", "2026 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?", "ÖSYM sonuç sorgulama ekranına nasıl girilir?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takviminde sonuçların erişime açılacağı gün belli olurken, adaylar aldıkları puanları öğrenmek için bekleyişini sürdürüyor.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.
4 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar adayların erişimine sunulacak.
ÖSYM, sonuçların hangi saatte açıklanacağına ilişkin henüz bir duyuru yapmadı. Sonuçların gün içerisinde kurumun resmî internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
19 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla KPSS Ön Lisans sınav sonuçları henüz açıklanmadı.
ÖSYM'nin takviminde belirtilen 30 Ekim tarihi beklenirken, adaylar sonuçlarını öğrenebilecekleri sisteme ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.
Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar doğru ve yanlış cevap sayılarını, netlerini ve hesaplanan KPSS puanlarını görüntüleyebilecek.
2026 KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
KPSS sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar izlenecek:
ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.
2026 KPSS Ön Lisans sınav sonucunu seçin.
T.C. kimlik numaranızı ve ÖSYM aday şifrenizi girin.
Sonuç ekranından puan ve sınav değerlendirme bilgilerinizi görüntüleyin.
Sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin resmî internet sitesinden de ilgili duyuruya ulaşılabilecek.
2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?
2026 KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirildi.
İki yıllık üniversite mezunlarının katıldığı sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi.
Sınavda 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu için adaylara 130 dakika süre tanındı.
KPSS ÖN LİSANS PUANI NASIL HESAPLANIYOR?
KPSS Ön Lisans sınavında adayların doğru ve yanlış cevapları dikkate alınarak ham puanları hesaplanıyor.
Değerlendirmede dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki netler üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda adayların KPSSP93 puanları belirleniyor.
KPSSP93 puanı, ön lisans mezunlarının katılabildiği kamu personeli alımlarında kullanılan puan türü olarak öne çıkıyor.
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde kamu personeli alımları ve tercih işlemleri yer alacak.
ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde KPSS Ön Lisans sonuç tarihi 30 Ekim olarak belirtilirken, tercih işlemlerinin başlayacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.
Adaylar, kamu kurumlarının yayımlayacağı personel alım ilanlarını ve ÖSYM tarafından duyurulacak tercih kılavuzlarını takip ederek başvuru yapabilecek.