KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sonuç sorgulama ekranı: ÖSYM tarih verdi

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2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.



Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.



KPSS sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar izlenecek:



ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.



2026 KPSS Ön Lisans sınav sonucunu seçin.

T.C. kimlik numaranızı ve ÖSYM aday şifrenizi girin.

Sonuç ekranından puan ve sınav değerlendirme bilgilerinizi görüntüleyin.



Sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin resmî internet sitesinden de ilgili duyuruya ulaşılabilecek.