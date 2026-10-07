KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR? 2026 KPSS puanıyla hangi kurumlara başvuru yapılır?

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KPSS'de kaç puanla memur olunur, memur olmak için en az kaç KPSS puanı gerekir? sorularının bütün kamu kadroları için geçerli tek bir cevabı bulunmuyor.



Kamu personeli alımlarında aranacak KPSS puanı ve diğer koşullar, başvuru yapılacak kurum ile kadroya göre farklılık gösterebiliyor. Merkezi yerleştirmelerde de en düşük yerleştirme puanı her kadro için aynı olmuyor.



Dolayısıyla "70 puan alan kesin atanır" ya da "60 puanla memur olunamaz" şeklinde bütün kadroları kapsayan kesin bir değerlendirme yapmak doğru değil.



Adayların şu kriterleri birlikte değerlendirmesi gerekiyor:



KPSS puanı

KPSS puan türü

Mezun olunan bölüm

Tercih edilecek kadro ve pozisyon

Nitelik kodları

Kontenjan sayısı

Kurumun özel başvuru şartları