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KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri nedir? Hangi puan hangi meslekleri kapsıyor? ? KPSS 2026 rehberi

07.10.2026 - 09:38Güncellenme Tarihi:
KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri nedir? Hangi puan hangi meslekleri kapsıyor? ? KPSS 2026 rehberi

ÖSYM'nin 2026-KPSS Lisans sonuçlarını açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur ve kariyer adayı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sonuçların ilan edilmesiyle en çok merak edilen konuların başında ise KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri ve bu puanların hangi meslekleri kapsadığı geldi.

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ÖSYM tarafından 2026-KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca aday için tercih maratonu öncesindeki en kritik dönemeç başladı. Adayların en çok merak ettiği konuların başında ise P1, P2 ve P3 puan türlerinin farkları ve bu puanların hangi kadroları kapsadığı geliyor.

Lisans mezunu adayların geleceğini şekillendiren bu üç temel puan türünün hesaplama oranları ve kapsadığı kadrolar haberimizin devamında...

KPSS P1 Puan Türü Nedir, Nasıl Hesaplanır ve Hangi Meslekleri Kapsar?

KPSS P1, ağırlıklı olarak Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin kurumsal kariyer alımlarındaki ağırlığıyla hesaplanan bir puandır. Bu puan türünde Genel Yetenek %70, Genel Kültür %30 oranında etkili olmaktadır.

 

  • Ağırlıklı Alanlar: Matematik ve Türkçe (Genel Yetenek) testlerinin ağırlığının daha yüksek olması nedeniyle sayısal ve analitik düşünce becerisinin ön planda olduğu kadrolarda kullanılır.

  • Hangi Meslekleri Kapsar?P1 puan türü genellikle A Grubu kadrolar ve nitelikli uzmanlık alanları için tercih edilir.P1 ile alım yapan başlıca kurum ve pozisyonlar:


KPSS P2 Puan Türü Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

KPSS P2 puan türü de yine lisans mezunları için Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri baz alınarak hesaplanır. P2'de ağırlık dağılımı Genel Yetenek %60 ve Genel Kültür %40 şeklindedir.

 

  • Hangi Meslekleri Kapsar?P1'e benzer şekilde belirli kariyer meslekleri, bakanlıkların uzmanlık kadroları ve özel kurumsal sınav açan birimler tarafından kullanılır. Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı, AB Uzman Yardımcılığı ve bazı idari kurum pozisyonlarında bu puana başvuru yapılabilmektedir.

KPSS P3 Puan Türü Nedir? En Çok Alım Yapan Puan Türü Hangisi?

KPSS P3, lisans mezunlarının kamu kariyerinde karşılaştığı en yaygın ve en çok kullanılan puan türüdür. B Grubu kadrolara atanmak isteyen tüm lisans mezunlarının odak noktasıdır.

 

  • Nasıl Hesaplanır?: P3 puan türünde Genel Yetenek %50 ve Genel Kültür %50 eşit ağırlık oranına sahiptir.

  • Hangi Meslekleri Kapsar? Kamu kurumlarının merkez ve taşra teşkilatlarındaki tüm B Grubu memurluk atamaları P3 puanı ile gerçekleştirilir. P3 ile başvuru yapılan başlıca alanlar şunlardır:


    • Düz Memurluk ve Büro Personeli kadroları

    • Bilgisayar İşletmeni ve VHKİ (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni)

    • Bakanlıkların genel idari hizmet sınıfları

    • Adalet Bakanlığı adliye personeli, icra katipliği kadroları

    • Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM ve Komiser Yardımcılığı)

    • Gümrük Muhafaza ve Muayene Memurlukları

    • DHMİ, PTT, DSİ, Orman Genel Müdürlüğü ve benzeri KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü) ile devlet kurumlarının lisans düzeyindeki personel alımları.

2026 KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte elinizdeki P1, P2 ve P3 puanlarıyla hangi kurumların tercihlerine başvurmayı planlıyorsunuz?

 

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