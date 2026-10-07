ÖSYM AİS GİRİŞ: KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2026 | KPSS Lisans sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilir?

9



KPSS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar öncelikle kendilerine ait sınav sonuç ve puan bilgilerini kontrol edebilecek.



KPSS puanlarının hangi başvurularda ve hangi koşullarla kullanılacağı ise ilgili kamu kurumlarının personel alım ilanları, tercih kılavuzları ve başvuru şartlarına göre değişebilecek.



Bu nedenle adayların başvuru yapmak istedikleri kadrolara ilişkin ÖSYM ve ilgili kamu kurumları tarafından yayımlanacak resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.