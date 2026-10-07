ÖSYM AİS GİRİŞ: KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2026 | KPSS Lisans sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilir?
ÖSYM AİS giriş ekranında KPSS sonuç sorgulamaları açıldı. KPSS Lisans sonuç sorgulama nasıl yapılır, 2026 KPSS Lisans sonuçları nereden öğrenilir? KPSS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM, 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçlarını açıkladı. Adayların yoğun şekilde araştırdığı ÖSYM AİS giriş, KPSS sonuç sorgulama ve KPSS Lisans sonuçları gündemin üst sıralarına çıktı. Peki, ÖSYM KPSS sonuçları nasıl öğrenilir, sonuç sorgulama ekranına nasıl girilir? İşte 2026 KPSS sonuçları ve adayların merak ettiği ayrıntılar...
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ÖSYM AİS giriş ve KPSS sonuç sorgulama ekranı, 2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların en çok araştırdığı konular arasına girdi. KPSS sonuçları açıklandı mı, ÖSYM KPSS sonuçları nereden sorgulanır, 2026 KPSS Lisans sonucu nasıl öğrenilir, ÖSYM AİS üzerinden sonuçlara bakılır mı? sorularına yanıt aranıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 6 Eylül'de gerçekleştirilen 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile 12-13 Eylül'de yapılan Alan Bilgisi oturumlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim Çarşamba günü saat 06.00 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.
2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Evet. 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 7 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan duyuruda, KPSS Lisans sınavlarına ilişkin değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Adayların sonuçlarını aynı gün saat 06.00'dan itibaren ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebileceği belirtildi. Böylece "KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu da yanıtını buldu.
2026 KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 KPSS sonuç sorgulama işlemleri ÖSYM üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi'ne girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanıp sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor.
KPSS sonucunu öğrenmek isteyen adayların izlemesi gereken işlem sırası şöyle:
ÖSYM AİS - 2026-KPSS Lisans Sınav Sonuç Ekranı
ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi'ne giriş yapılır.
2026-KPSS Lisans Sınavı sonuç ekranı seçilir.
T.C. kimlik numarası girilir.
Aday şifresiyle sisteme giriş yapılır.
KPSS sınav sonuç ve puan bilgileri görüntülenir.
ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.
KPSS LİSANS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?
ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren erişime açıldı. ÖSYM'nin sınav takviminde de 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarının sonuç tarihi 7 Ekim 2026 olarak yer alıyordu.
KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SONUÇLARI AÇIKLANDI
2026 KPSS Lisans sürecinde Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılan adayların sonuç bekleyişi 7 Ekim'de sona erdi. ÖSYM, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Genel Yetenek-Genel Kültür sonuçlarını adayların erişimine açtı.
Böylece Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılan adaylar sınav sonuç ve puan bilgilerini ÖSYM sistemi üzerinden öğrenmeye başladı.
2026 KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 KPSS Alan Bilgisi sonuçları da açıklandı. KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Alan Bilgisi oturumlarının değerlendirme işlemleri Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla birlikte tamamlandı ve sonuçlar 7 Ekim'de ilan edildi.
Dolayısıyla hem KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sonuçlarını hem de KPSS Alan Bilgisi sonuçlarını bekleyen adaylar sınav sonuç bilgilerine ulaşabiliyor.
KPSS PUANI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS puanını öğrenmek isteyen adayların ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden kendilerine ait sonuç bilgilerine erişmesi gerekiyor.
Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak sonuç bilgilerini görüntüleyebiliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların gündeminde aldıkları KPSS puanları ve kamu kurumlarının ilerleyen dönemde yayımlayacağı personel alımı, tercih ve yerleştirme süreçleri bulunuyor.
ÖSYM KPSS SONUÇ AÇIKLAMASI
ÖSYM, 7 Ekim 2026 tarihli duyurusunda 6 Eylül'de uygulanan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül'de gerçekleştirilen Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.
Adayların sınav sonuçlarına 7 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebileceği açıklandı.
KPSS SONUÇLARI SONRASI SÜREÇ NASIL OLACAK?
KPSS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar öncelikle kendilerine ait sınav sonuç ve puan bilgilerini kontrol edebilecek.
KPSS puanlarının hangi başvurularda ve hangi koşullarla kullanılacağı ise ilgili kamu kurumlarının personel alım ilanları, tercih kılavuzları ve başvuru şartlarına göre değişebilecek.
Bu nedenle adayların başvuru yapmak istedikleri kadrolara ilişkin ÖSYM ve ilgili kamu kurumları tarafından yayımlanacak resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.
2026 KPSS SONUÇLARI SSS
KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı?
Evet. 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklandı.
2026 KPSS sonuçları saat kaçta açıklandı?
KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00'dan itibaren adayların erişimine açıldı.
KPSS sonuçları nereden öğrenilir?
2026 KPSS Lisans sonuçları ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.
KPSS sonucunu sorgulamak için ne gerekiyor?
Adaylar KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sonuçları açıklandı mı?
Evet. 6 Eylül 2026'da gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklandı.
KPSS Alan Bilgisi sonuçları açıklandı mı?
Evet. 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları da 7 Ekim'de erişime açıldı.
KPSS puanı nasıl öğrenilir?
Adaylar ÖSYM'nin sonuç sistemine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak KPSS puan ve sonuç bilgilerini görüntüleyebilir.