Antalya’da 11-12 Kasım’da okullar tatil mi? COP31 nedeniyle 7 ilçede uzaktan eğitim, kimler idari izinli?
Antalya’da 11 Kasım Çarşamba ve 12 Kasım Perşembe günü okullar tatil mi, hangi ilçelerde uzaktan eğitim yapılacak, öğrenciler okula gidecek mi? COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle alınan kararların ardından veliler ve öğrenciler “Antalya’da okullar kapalı mı?”, “11-12 Kasım’da ders var mı?”, “Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik’te okullar tatil edildi mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte Antalya Valiliği kararı doğrultusunda eğitime ara verilen ilçeler ve idari izinli sayılacak personeller...
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Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 Liderler Zirvesi öncesinde kentte eğitim, ulaşım ve kamu personeline ilişkin önemli tedbirler alındı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı kapsamında 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak Liderler Zirvesi nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Antalya’nın 7 ilçesinde yüz yüze eğitim yapılmayacak. Bu nedenle “Antalya’da 11-12 Kasım’da okullar tatil mi?” sorusuna doğrudan “tam tatil” yanıtı vermek doğru değil. Öğrenciler okul binalarına gitmeyecek ancak eğitim faaliyetleri uzaktan devam edecek. Kararın yalnızca belirlenen 7 ilçeyi kapsadığı, Antalya’nın diğer ilçelerinde ise eğitim öğretimin normal şekilde sürdürüleceği bildirildi. İşte o 7 ilçe ve idari izinli sayılacak personeller...
ANTALYA’DA 11-12 KASIM’DA OKULLAR TATİL Mİ?
Antalya’da 11 ve 12 Kasım 2026 tarihlerinde kent genelinde tüm okullar tatil edilmeyecek.
Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde yüz yüze eğitime iki gün ara verilecek.
Bu ilçelerde öğrenciler okula gitmeyecek ancak dersler EBA üzerinden uzaktan eğitim şeklinde devam edecek. Dolayısıyla karar, eğitimin tamamen durdurulması değil, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmesi anlamına geliyor.
ANTALYA’DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇECEK?
11 KASIM ÇARŞAMBA ANTALYA’DA OKUL VAR MI?
Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yüz yüze eğitim yapılmayacak.
Öğrenciler okul binalarına gitmeden derslerine EBA üzerinden devam edecek.
Antalya’nın karar kapsamına alınmayan diğer ilçelerinde ise eğitim öğretimin normal programına göre sürmesi bekleniyor.
12 KASIM PERŞEMBE ANTALYA’DA OKUL VAR MI?
Belirlenen 7 ilçede 12 Kasım 2026 Perşembe günü de yüz yüze eğitim yapılmayacak. İki günlük uzaktan eğitim uygulamasının ardından, yeni bir karar alınmaması halinde okullarda normal eğitim programına dönülecek.
OKUL SERVİSLERİ 11-12 KASIM’DA ÇALIŞACAK MI?
Uzaktan eğitim kararı verilen 7 ilçede okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri 11-12 Kasım tarihlerinde yapılmayacak.
Öğrenciler eğitim faaliyetlerini evlerinden EBA üzerinden takip edecek. Uzaktan eğitime erişim konusunda sorun yaşayabilecek öğrenciler ile özel eğitim öğrencileri için gerekli tedbirlerin alınacağı bildirildi.
ÖĞRETMENLER 11-12 KASIM’DA OKULA GİDECEK Mİ?
Eğitim faaliyetleri EBA üzerinden sürdürülecek. Öğretmenler uzaktan eğitim programına göre derslerini gerçekleştirecek.
Okul yöneticilerinin ise eğitim sürecini koordine etmek, öğrenci ve velilerin taleplerini karşılamak ve okul binalarının güvenliğiyle ilgili işlemleri yürütmek amacıyla görevlerinin başında bulunacağı belirtildi.
ANTALYA’DA 11-12 KASIM’DA KİMLER İDARİ İZİNLİ?
COP31 kapsamında kamu personeline ilişkin de özel bir düzenleme yapıldı.
Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde görev yapan kamu çalışanlarından okul öncesi veya ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın personel, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak.
İdari izin uygulamasından yararlanacak personel için temel şartlar şöyle:
Belirlenen 7 ilçeden birinde görev yapmak, okul öncesi veya ilkokulda öğrenim gören çocuğu bulunmak ve kadın kamu personeli olmak.
Çocuğun ilgili eğitim kademesinde bulunduğuna ilişkin beyan esas alınacak. Gerekli görülmesi halinde kurum tarafından doğrulama yapılabilecek.
ORTAOKULDA ÇOCUĞU OLAN KADIN PERSONEL İDARİ İZİNLİ Mİ?
Yayımlanan düzenlemeye göre idari izin kapsamı okul öncesi veya ilkokulda çocuğu bulunan kadın kamu personelini kapsıyor.
Dolayısıyla çocuğu yalnızca ortaokul veya lise düzeyinde eğitim gören personel, bu hüküm kapsamında otomatik olarak idari izinli sayılmıyor.
TÜM KADIN KAMU PERSONELİ İDARİ İZİNLİ Mİ?
Hayır. Düzenleme Antalya’daki bütün kadın kamu çalışanlarını kapsamıyor.
İdari izin uygulaması, belirlenen 7 ilçede görev yapan ve okul öncesi veya ilkokulda çocuğu bulunan kadın kamu personeline yönelik.Ayrıca kritik görevlerde çalışan personel için istisnalar bulunuyor.
KİMLER İDARİ İZİNDEN YARARLANAMAYACAK?
Kurum amirleri ve birim yöneticileri ile kritik kamu hizmetlerinde görev yapan çalışanlar idari izin uygulamasının dışında tutulabilecek.
COP31 organizasyonunda görevlendirilen personelin yanı sıra şu alanlarda çalışanların görevlerine devam etmesi öngörülüyor:
Güvenlik, asayiş, trafik, sağlık, acil durum, afet, itfaiye, arama kurtarma, ambulans, ulaşım, altyapı, enerji, su, atık, temizlik ve belediye hizmetleri.
Hangi personelin kritik görev kapsamında değerlendirileceği kurum amirleri tarafından belirlenecek.
NÜFUS, TAPU, VERGİ DAİRESİ VE HASTANELER AÇIK MI?
Kamu hizmetlerinin tamamen durması söz konusu değil.
Nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık gibi vatandaşların yoğun şekilde kullandığı kamu hizmetlerinde yeterli sayıda personelin görev yapması planlanıyor.
Bu nedenle 11-12 Kasım tarihlerinde idari izin uygulaması kamu kurumlarının tamamının kapalı olacağı anlamına gelmiyor.
ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İDARİ İZİNLİ Mİ?
Antalya’daki özel sektör çalışanları için genel bir idari izin kararı bulunmuyor.
Ancak işverenlere, COP31 Liderler Zirvesi sırasında beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle özellikle okul öncesi ve ilkokul çağında çocuğu bulunan çalışanlar açısından esnek çalışma veya uzaktan çalışma modellerini değerlendirmeleri tavsiye edildi.
ANTALYA’DA NEDEN UZAKTAN EĞİTİM KARARI ALINDI?
Kararın temel nedeni COP31 kapsamında Antalya’da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi sırasında oluşması beklenen yoğun trafik ve ulaşım hareketliliği.
COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek. Liderler Zirvesi ise 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyona çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile üst düzey heyetin katılması bekleniyor.
Antalya Valiliği ve ilgili kurumlar, ulaşımın aksamaması ve kent içi trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla eğitim ve çalışma düzeninde geçici değişikliklere gitti.
COP31 NEDENİYLE ANTALYA’DA TRAFİK DÜZENLEMESİ YAPILACAK MI?
Evet. COP31 kapsamında bazı güzergâhlarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanacak.
Özellikle havalimanı ile zirvenin gerçekleştirileceği bölge arasındaki güzergâhlarda konuk heyetlerin geçişleri nedeniyle bazı yolların kullanımında değişiklik yapılacak. “Liderler Yolu” olarak belirlenen güzergâhın belirli saatlerde tamamen trafiğe kapatılması da planlandı.
Bu nedenle vatandaşların 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde ulaşım planlarını trafik düzenlemelerini dikkate alarak yapmaları gerekiyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Antalya’da 11 Kasım’da okullar tatil mi?
Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde 11 Kasım’da yüz yüze eğitim yapılmayacak. Eğitim EBA üzerinden uzaktan sürdürülecek.
Antalya’da 12 Kasım’da okullar tatil mi?
Belirlenen 7 ilçede 12 Kasım Perşembe günü de öğrenciler okula gitmeyecek ve derslere uzaktan katılacak.
Antalya’da hangi ilçelerde okullar uzaktan eğitime geçti?
Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde 11-12 Kasım tarihlerinde uzaktan eğitim uygulanacak.
Antalya’daki bütün okullar tatil mi?
Hayır. Karar Antalya’nın tamamını kapsamıyor. Yalnızca belirlenen 7 ilçede yüz yüze eğitime ara verilecek.
11-12 Kasım’da ders yapılacak mı?
Evet. Yüz yüze ders yapılmayacak ancak eğitim EBA üzerinden uzaktan devam edecek.
11-12 Kasım’da okul servisleri çalışacak mı?
Uzaktan eğitim uygulanan 7 ilçede okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri iki gün boyunca yapılmayacak.
Kimler 11-12 Kasım’da idari izinli?
Belirlenen 7 ilçede görev yapan, okul öncesi veya ilkokulda çocuğu bulunan kadın kamu personeli belirlenen istisnalar dışında idari izinli sayılacak.
Özel sektör çalışanları idari izinli mi?
Hayır. Özel sektör için genel bir idari izin kararı bulunmuyor. İşverenlere esnek veya uzaktan çalışma modellerini değerlendirmeleri tavsiye edildi.
Hastaneler ve kamu kurumları kapalı mı?
Hayır. Sağlık başta olmak üzere kritik kamu hizmetleri devam edecek. Nüfus, tapu, vergi ve sosyal güvenlik gibi yoğun kullanılan birimlerde de yeterli personelin görev yapması planlanıyor.
Antalya’da uzaktan eğitim neden uygulanıyor?
COP31 Liderler Zirvesi sırasında oluşabilecek trafik ve ulaşım yoğunluğunu azaltmak amacıyla 7 ilçede iki günlük uzaktan eğitim kararı alındı.