Antalya’da 11-12 Kasım’da okullar tatil mi? COP31 nedeniyle 7 ilçede uzaktan eğitim, kimler idari izinli?

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Antalya’da 11 Kasım’da okullar tatil mi?



Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde 11 Kasım’da yüz yüze eğitim yapılmayacak. Eğitim EBA üzerinden uzaktan sürdürülecek.



Antalya’da 12 Kasım’da okullar tatil mi?



Belirlenen 7 ilçede 12 Kasım Perşembe günü de öğrenciler okula gitmeyecek ve derslere uzaktan katılacak.



Antalya’da hangi ilçelerde okullar uzaktan eğitime geçti?



Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde 11-12 Kasım tarihlerinde uzaktan eğitim uygulanacak.



Antalya’daki bütün okullar tatil mi?



Hayır. Karar Antalya’nın tamamını kapsamıyor. Yalnızca belirlenen 7 ilçede yüz yüze eğitime ara verilecek.



11-12 Kasım’da ders yapılacak mı?



Evet. Yüz yüze ders yapılmayacak ancak eğitim EBA üzerinden uzaktan devam edecek.



11-12 Kasım’da okul servisleri çalışacak mı?



Uzaktan eğitim uygulanan 7 ilçede okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri iki gün boyunca yapılmayacak.



Kimler 11-12 Kasım’da idari izinli?

Belirlenen 7 ilçede görev yapan, okul öncesi veya ilkokulda çocuğu bulunan kadın kamu personeli belirlenen istisnalar dışında idari izinli sayılacak.



Özel sektör çalışanları idari izinli mi?

Hayır. Özel sektör için genel bir idari izin kararı bulunmuyor. İşverenlere esnek veya uzaktan çalışma modellerini değerlendirmeleri tavsiye edildi.



Hastaneler ve kamu kurumları kapalı mı?

Hayır. Sağlık başta olmak üzere kritik kamu hizmetleri devam edecek. Nüfus, tapu, vergi ve sosyal güvenlik gibi yoğun kullanılan birimlerde de yeterli personelin görev yapması planlanıyor.



Antalya’da uzaktan eğitim neden uygulanıyor?

COP31 Liderler Zirvesi sırasında oluşabilecek trafik ve ulaşım yoğunluğunu azaltmak amacıyla 7 ilçede iki günlük uzaktan eğitim kararı alındı.