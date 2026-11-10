10 KASIM RESMİ TATİL Mİ 2026? Bugün okullar tatil mi, bankalar ve resmi kurumlar açık mı? 10 Kasım (bugün) yarım gün mü?
10 Kasım resmi tatil mi, bugün okullar tatil mi, bankalar açık mı, kamu kurumları çalışıyor mu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümü olan 10 Kasım 2026 Salı günü için çalışma düzeni merak ediliyor. “10 Kasım’da okullar açık mı?”, “Bankalar ve resmi kurumlar bugün çalışıyor mu?”, “10 Kasım yarım gün mü?” soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İşte tüm bu soruların cevapları...
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10 KASIM 2026 RESMİ TATİL Mİ?
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de saat 09.05’te hayata gözlerini yumdu. Her yıl olduğu gibi 10 Kasım 2026 Salı günü de Türkiye genelinde anma törenleri düzenlenirken, vatandaşlar günlük çalışma ve eğitim düzeninde değişiklik olup olmadığını araştırıyor. Özellikle “10 Kasım resmi tatil mi?”, “Bugün okullar tatil mi?”, “10 Kasım’da bankalar açık mı?”, “Devlet daireleri çalışıyor mu?” ve “10 Kasım yarım gün tatil mi?” soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. 10 Kasım resmi tatil veya yarım gün tatil olmadığı için eğitim kurumlarında ve kamu kuruluşlarında genel çalışma düzeni sürüyor. MEB’in açıkladığı 2026-2027 çalışma takviminde de 10 Kasım tatil günü olarak yer almıyor; ilk ara tatil 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ, DERS İŞLENECEK Mİ?
10 Kasım 2026 Salı günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime devam edilecek. Öğrenciler normal ders programlarına göre okullarına gidecek.
Bununla birlikte okullarda Atatürk'ü Anma Günü kapsamında törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Saat 09.05'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunulacak. Anma programlarının ayrıntıları okulların belirlediği takvime göre değişebilecek.
Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 16-20 Kasım tarihlerinde yapılacak. Bu nedenle 10 Kasım, bu yıl ara tatil dönemine de denk gelmiyor.
10 KASIM YARIM GÜN TATİL Mİ, İŞ YERLERİ AÇIK MI?
10 Kasım'da yarım gün tatil uygulanmayacak. Kamu kurumları ve özel sektör işletmeleri için günün öğleden sonra tatil edilmesine ilişkin genel bir yasal düzenleme bulunmuyor.
Dolayısıyla 10 Kasım Salı günü çalışanlar açısından normal mesai düzeni geçerli olacak. İşverenler kendi çalışma planları kapsamında farklı uygulamalara gidebilse de Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle ülke genelinde zorunlu bir izin veya yarım gün tatil söz konusu değil.
10 KASIM BANKALAR AÇIK MI, EFT VE HAVALE YAPILABİLECEK Mİ?
10 Kasım Salı günü kamu ve özel bankaların şubeleri olağan hafta içi çalışma saatlerinde hizmet verecek. Bankacılık işlemlerinde resmi tatil nedeniyle genel bir kesinti uygulanmayacak.
Banka şubelerinden para yatırma, çekme ve diğer işlemler yapılabilecek. Mobil bankacılık, ATM ve FAST hizmetleri kullanılmaya devam edecek. EFT ve havale işlemleri de bankaların olağan işlem saatleri ve kuralları çerçevesinde gerçekleştirilebilecek.
10 KASIM'DA DEVLET DAİRELERİ, HASTANELER VE NOTERLER AÇIK MI?
10 Kasım resmi tatil olmadığı için valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, nüfus müdürlükleri, vergi daireleri ve diğer kamu kurumları normal mesai düzeninde çalışacak.
Devlet hastanelerinde randevulu poliklinik hizmetleri devam edecek. Acil servisler ise her zamanki gibi 24 saat hizmet verecek.
Noterler de olağan çalışma saatlerinde açık olacak. PTT şubeleri ve özel kargo şirketleri açısından da genel bir tatil uygulaması bulunmuyor. İşlem yaptıracak vatandaşların ilgili şubenin çalışma saatlerini esas alması yeterli olacak.
10 KASIM NEDEN RESMİ TATİL DEĞİL?
Türkiye'de ulusal bayram ve genel tatil günleri, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile düzenleniyor.
Kanunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve diğer genel tatil günleri yer alıyor. Ancak 10 Kasım, tatil olarak belirlenen tarihler arasında bulunmuyor.
10 Kasım, Atatürk'ün hayatını kaybettiği günün yıl dönümü olması nedeniyle Türkiye genelinde anma törenleriyle geçiriliyor. Fakat bir günün anma günü olarak kabul edilmesi, o günün hukuken resmi tatil olduğu anlamına gelmiyor.
2025'TE 10 KASIM'DA OKULLAR NEDEN TATİLDİ?
2025 yılında 10 Kasım'ın okulların tatil olduğu bir güne denk gelmesi, bu yıl da eğitim öğretime ara verileceği yönünde kafa karışıklığına neden olabiliyor.
Ancak geçen yıl öğrencilerin 10 Kasım'da okula gitmemesinin nedeni, tarihin 10-14 Kasım 2025 arasındaki birinci dönem ara tatiline denk gelmesiydi. Yani 10 Kasım 2025 de resmi tatil ilan edilmemişti.
2026-2027 eğitim öğretim yılında ise ilk ara tatil 16-20 Kasım tarihlerinde uygulanacak. Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü okullarda dersler devam edecek.
10 KASIM'DA SAAT 09.05'TE NE OLACAK?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti.
Vefatının 88'inci yıl dönümünde Türkiye genelinde düzenlenecek anma programlarında saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulacak. Okullarda, kamu kurumlarında ve meydanlarda Atatürk'ü anma törenleri gerçekleştirilecek.
Ankara'da Anıtkabir'de de devlet töreni düzenlenecek. Gün boyunca Atatürk'ün yaşamı, Cumhuriyet'in kuruluşu ve bıraktığı mirasa ilişkin çeşitli anma etkinlikleri yapılacak.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? OKULLAR HANGİ GÜN KAPANACAK?
10 Kasım'da derslerine devam edecek öğrenciler, birinci dönem ara tatiline ise 13 Kasım Cuma günü son dersin ardından çıkacak.
Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 takvimine göre ara tatil 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
İki hafta sonuyla birlikte öğrenciler toplam dokuz gün boyunca derslere ara verecek. Okullarda eğitim öğretim 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.
Böylece 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile kasım ara tatili arasında bir haftalık fark bulunuyor.