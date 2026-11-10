10 KASIM RESMİ TATİL Mİ 2026? Bugün okullar tatil mi, bankalar ve resmi kurumlar açık mı? 10 Kasım (bugün) yarım gün mü?

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Türkiye'de ulusal bayram ve genel tatil günleri, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile düzenleniyor.

Kanunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve diğer genel tatil günleri yer alıyor. Ancak 10 Kasım, tatil olarak belirlenen tarihler arasında bulunmuyor.

10 Kasım, Atatürk'ün hayatını kaybettiği günün yıl dönümü olması nedeniyle Türkiye genelinde anma törenleriyle geçiriliyor. Fakat bir günün anma günü olarak kabul edilmesi, o günün hukuken resmi tatil olduğu anlamına gelmiyor.