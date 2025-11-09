GAZETE VATAN ANA SAYFA
10 Kasım sözleri: KISA DUYGUSAL ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI! 10 Kasım mesajları ile Ata'mızı özlem ve minnet ile ifade eden 10 Kasım sözleri
09.11.2025 - 22:44

Gazi Mustafa Kemal Atatürközlem ve minnetle hatırlayacağımız 10 Kasım geldi. Ölümünün yıldönümünde Atatürk'ün Cumhuriyet'e kazandırdıklarını şükranla yad edeceğiz. Özlem dolu duygusal Atatürk'ü anma mesajlarıyla resimleri bir araya getirdik.

10 Kasım Atatürk'ü hüzün ve minnetle hatırlayacağımız bir gündür. Anıtkabir olmak üzere tüm Türkiye'de kalpler Ulu Önder'i tekrar özlemle anacak. Sosyal medyadan da Atatürk'ü anma mesajları yayınlayacağız. En anlamlı duygusal 10 Kasım sözlerini bir araya getirdik.

"Gözlerimizde yaş, yüreğimizde özlem, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz."

"10 Kasım, yüreğimizde hissettiğimiz bir özlem, bir özgürlük meşalesi. Atatürk'ü saygı ve sevgiyle anıyoruz."

"Büyük önder Atatürk'ü kaybettiğimiz bu günde, Cumhuriyetimizin ışığını taşıma sorumluluğumuzu bir kez daha hissediyoruz."

"Atatürk'ü Anma Günü, özlemle dolu bir gündür. Atamızı saygıyla anıyor, mirasını yaşatma kararlılığımızı yineliyoruz."

"10 Kasım, Türkiye'nin gurur günü. Atatürk'ün önderliğinde birleşen milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine olan saygı ve minnetimizi ifade ediyoruz."

"Atatürk'ü Anma Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize mirası olan değerlere sahip çıkma kararlılığımızı hatırlatan bir gündür."

"10 Kasım, milletimizin bir araya geldiği birlik ve beraberlik günüdür. Atatürk'ün izinde ilerlemeye devam ediyoruz."

"Atatürk'ü Anma Günü, Cumhuriyetimizin temellerine olan bağlılığımızı ve Atatürk'ün mirasını koruma sorumluluğumuzu hatırlatır."

"Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz tarihi bir gün. Atatürk'ün önderliğinde birleşen milletimizin bağımsızlık ve özgürlük sevdasına olan inancımızı yineliyoruz.""Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, onunla birlikte Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşıma azmimizi yineliyoruz."

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle anıyor, onun mirasını yaşatma sorumluluğumuzun bilinciyle Atatürk'ü Anma Günü'nü kutluyoruz."

"Atatürk'ü Anma Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnetimizi ve özlemimizi yürekten ifade etme zamanıdır."

10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü. Özlem ve minnetle anıyor, Atamızın izinden ilerlemeye devam ediyoruz."

"Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz gündür. Özlem ve minnetle anıyor, onunla birlikte Türkiye'yi daha da yükseklere taşıma azmiyle yanıp tutuşuyoruz."

"Atatürk'ü Anma Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan sonsuz minnet ve özlemimizi ifade etmenin en güzel günüdür."

"10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle yad ettiğimiz, Cumhuriyetimizin kurucusuna olan minnetimizi dile getirdiğimiz bir gündür."

"Atatürk'ü Anma Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı mirası yaşatma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlattığı özel bir gündür."

"10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnet ve özlemimizi yürekten ifade ediyoruz."

"Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım. Özlem ve minnetle anıyor, Atatürk'ün izinden ilerlemeye devam ediyoruz."

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, onun önderliğinde birleşen milletimizin özgürlük ve bağımsızlık sevdasını yürekten paylaşıyoruz."