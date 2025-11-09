10 Kasım sözleri: KISA DUYGUSAL ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI! 10 Kasım mesajları ile Ata'mızı özlem ve minnet ile ifade eden 10 Kasım sözleri
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve minnetle hatırlayacağımız 10 Kasım geldi. Ölümünün yıldönümünde Atatürk'ün Cumhuriyet'e kazandırdıklarını şükranla yad edeceğiz. Özlem dolu duygusal Atatürk'ü anma mesajlarıyla resimleri bir araya getirdik.
"Gözlerimizde yaş, yüreğimizde özlem, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz."
"10 Kasım, yüreğimizde hissettiğimiz bir özlem, bir özgürlük meşalesi. Atatürk'ü saygı ve sevgiyle anıyoruz."
"Büyük önder Atatürk'ü kaybettiğimiz bu günde, Cumhuriyetimizin ışığını taşıma sorumluluğumuzu bir kez daha hissediyoruz."
"Atatürk'ü Anma Günü, özlemle dolu bir gündür. Atamızı saygıyla anıyor, mirasını yaşatma kararlılığımızı yineliyoruz."
"Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz tarihi bir gün. Atatürk'ün önderliğinde birleşen milletimizin bağımsızlık ve özgürlük sevdasına olan inancımızı yineliyoruz.""Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, onunla birlikte Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşıma azmimizi yineliyoruz."
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle anıyor, onun mirasını yaşatma sorumluluğumuzun bilinciyle Atatürk'ü Anma Günü'nü kutluyoruz."
"Atatürk'ü Anma Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnetimizi ve özlemimizi yürekten ifade etme zamanıdır."
"Atatürk'ü Anma Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı mirası yaşatma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlattığı özel bir gündür."
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, onun önderliğinde birleşen milletimizin özgürlük ve bağımsızlık sevdasını yürekten paylaşıyoruz."