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    EkonomiAltın, dolar, kripto para, petrol fiyatları... Para piyasalarına Rusya şoku! Tarihi çöküş başladı
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın, dolar, kripto para, petrol fiyatları... Para piyasalarına Rusya şoku! Tarihi çöküş başladı
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    Altın, dolar, kripto para, petrol fiyatları... Para piyasalarına Rusya şoku! Tarihi çöküş başladı

    Altın, dolar, kripto para, petrol fiyatları...Rusya piyasaları da vurdu. Sert hareketler başladı. Para piyasaları altüst oldu. Tarihi çöküş yaşanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekata başlamasıyla birlikte para piyasalarında da hareketlenmeler görülmeye başlandı. Altın tarafında güçlü yükselişler oluşurken kripto paralarda çöküş yaşanmaya başladı. Ons altın, Ukrayna'daki patlamalarla birlikte 1931 dolara kadar yükseliş gösterdi.

    24.02.2022 - 08:45 |
    Altın, dolar, kripto para, petrol fiyatları... Para piyasalarına Rusya şoku! Tarihi çöküş başladı

    Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, operasyonuna müdahale edenlere misilleme sözü verdi. Donbas'tan patlama haberleri de peş peşe geliyor.

    ALTINDA 1.5 YIL SONRA İLK

    Dünyanın izlediği harekat sonrası piyasalarda da sert hareketler görülüyor. Ons altın 2020'nin Eylül ayının ardından ilk kez bin 940 seviyesini aştı. Gram altın da ons altında yaşanan gelişmelerle beraber 860 liranın üzerini gördü.

    PETROL 100 DOLARI AŞTI

    Brent petrolde de yukarı yönlü sert hareket yaşandı. ICE'de brent petrolün varil fiyatı 101 dolar seviyesine yükseldi.

    Altın, dolar, kripto para, petrol fiyatları... Para piyasalarına Rusya şoku Tarihi çöküş başladı

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar/TL ise güne 13.80 seviyesinde başladı. Euro/TL de 15.50'nin üzerinde seyrediyor.

    Altın, dolar, kripto para, petrol fiyatları... Para piyasalarına Rusya şoku Tarihi çöküş başladı

    RUS RUBLESİ TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

    Rus Rublesi, ABD doları karşısında yüzde 5,77 değer kaybederek tarihinin en düşük seviyesi olan 86,1198'e geriledi.

    ABD VE MÜTTEFİKLERİ YAPTIRIMLAR İLE RUS FİNANS SİSTEMİNİ VURACAK

    ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden kıdemli bir yetkilinin Wall Street Journal'a (WSJ) yaptığı açıklamaya göre ABD ve müttefikleri, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklayacaklar.

    WSJ'ye konuşan yetkili, Rusya'ya karşı alınması planlanan yeni yaptırım kararlarının Rusya'nın en önemli bankalarının içereceğini belirtti ve "Eğer bu işgal ilerler ise Rusya'nın hiçbir finansal kuruluşu güvende olmayacak" dedi.
    Yetkili, "Yaptırımlar Rusya'nın finansal sistemini şok edecek, piyasalarını vuracak, sanayisini durduracak ve büyümesini frenleyecek" diye konuştu.

    Altın, dolar, kripto para, petrol fiyatları... Para piyasalarına Rusya şoku Tarihi çöküş başladı

    KRİPTO PARALAR SERT GERİLEDİ

    Kripto para birimleri de sert gerileme gösterdi. Bitcoin yüzde 7’ye yakın düşüşle 35 bin 320 dolar, Ethereum yüzde 8’e yakın düşüşle 2 bin 427 dolar, Solana yüzde 10 oranında düşüşle 78.8 dolar, Shiba Inu yüzde 7 düşüşle 0.00002310 dolar seviyesinde, Dogecoin yüzde 10 oranında düşüşle 0.1185 dolar, Ripple yüzde 10 düşüşle 0.64 dolardan alıcı buluyor.

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