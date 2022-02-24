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Ukrayna'dan Türkiye'ye flaş çağrı

Ukrayna Büyükelçiliği, “Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

24.02.2022 - 08:32 |
Ukrayna'dan Türkiye'ye flaş çağrı

Ukrayna Büyükelçiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “ Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz” denildi.

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