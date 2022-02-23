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DünyaABD'den Rusya'ya son dakika hamlesi! Bir yaptırım kararı daha
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ABD'den Rusya'ya son dakika hamlesi! Bir yaptırım kararı daha

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Kuzey Akım 2 projesini yapan Nord Stream 2 AG adlı firmaya yaptırım uygulayacağını duyurarak, "Bugün yönetimime Nord Stream 2 AG ve şirket yetkililerine yaptırım uygulaması talimatı verdim" dedi. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna sınırında bulunan Rus askeri kuvvetlerinin yüzde 80'inin "ileri pozisyonlarda ve Ukrayna’ya girmeye hazır" olduğunu öne sürdü.

23.02.2022 - 22:26 | | İHA
ABD'den Rusya'ya son dakika hamlesi! Bir yaptırım kararı daha

ABD’den Rusya'ya Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde yer alan ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanımasının ardından bir yaptırım daha geldi. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırına asker göndermeye başlamasından bu yana ABD’nin güçlü ve birleşik bir yanıt vermek için müttefikleri ve ortakları ile yakın bir şekilde çalıştığını hatırlatarak, Almanya’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarda öncü olduğunu aktardı.
Biden, Rusya’nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi halinde Kuzey Akım 2 boru hattını durdurulmasına yönelik çabalarda Almanya ve ABD’nin yakından çalıştığını aktararak, “Dün, (Almanya-ABD) hükümetlerimiz arasındaki yakın istişarelerin ardından Almanya, boru hattının sertifikalandırılmasını durduracağını duyurdu. Bugün yönetimime Nord Stream 2 AG ve şirket yetkililerine yaptırım uygulanması yönünde talimat verdim. Bu adımlar, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine yanıt olarak ilk yaptırım dilimimizin bir başka parçasıdır. Açıkça belirttiğim gibi, Rusya gerilimi tırmandırmaya devam ederse daha fazla adım atmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

Biden ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eylemleriyle dünyayı Rus gazından ve diğer enerji türlerinden uzaklaşması için güçlü bir teşvik sağladığını belirterek, “Başbakan Scholz'a yakın ortaklığı ve Rusya'yı eylemlerinden sorumlu tutma konusundaki kararlılığı için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Scholz, Kuzey Akım 2 kararını 22 Şubat’ta açıklamıştı

Almanya Başbakanı Scholz 22 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin sertifikasyon sürecini askıya aldıklarını duyurmuş, “Kuzey Akım 2 boru hattının sertifikalandırılması ve bu sertifika olmadan boru hattının faaliyete geçmemesi için gerekli idari adımları attık” demişti.

 

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